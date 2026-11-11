Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Behzat Uygur\'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda bir garsonla yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Kendisini bir yerden tanıdığını düşünen garson, ünlü oyuncunun adını ve soyadını öğrendikten sonra beklenmedik bir cevap verdi. Uygur'un anlattığı olay, Şahane Pazar günlerini hatırlayanları da gülümsetti.

Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı kısa ama eğlenceli bir karşılaşmayla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bir garsonla arasında geçen konuşma, özellikle sohbetin sonunda verilen cevapla şaşkınlık yarattı.

GARSONUN İLK SORUSU ŞAŞIRTTI

Bir dönem kardeşi Süheyl Uygur ile birlikte sunduğu Şahane Pazar programıyla hafızalara kazınan Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı ilginç olayı anlattı. Ünlü oyuncunun aktardığına göre, havalimanında görev yapan bir garson kendisini bir yerden tanıdığını düşündü. Karşısındaki kişinin ünlü olup olmadığından emin olamayan genç kadın, doğrudan Uygur'a soru yöneltti. Garsonun ilk sorusu "Sizi tanıyorum, ünlü müsünüz?" oldu. Beklenmedik soruya şaşıran Uygur ise "Bilemedim, ne diyeyim şimdi?" karşılığını verdi. Ancak garsonun merakı bununla sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncunun kim olduğunu anlamaya çalışan genç kadın, bu kez farklı bir ifadeyle konuşmayı sürdürdü.

Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu

"SİZDE ÜNLÜ VIBE'I VAR" DEDİ

Garson, Behzat Uygur'a "Sizde ünlü vibe'ı var" diyerek karşısındaki kişiyi tanıdığından emin olmaya çalıştı. Genç kadının kullandığı bu ifade, konuşmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Uygur'un tanınmış bir isim olabileceğini düşünen garson, merakını gidermek için adını sordu. Ünlü oyuncu, soruya "Behzat" yanıtını verdi. Ancak bu isim garsonun hafızasında herhangi bir çağrışım oluşturmadı. Bunun üzerine genç kadın, Uygur'un soyadını da öğrenmek istedi. Oyuncunun soyadını söylemesiyle birlikte sohbetin seyri tamamen değişti.

SOYADINI DUYUNCA VERDİĞİ CEVAP OLAY OLDU

Behzat Uygur'un anlattığına göre garson, ünlü oyuncunun adını ve soyadını öğrendikten sonra kendisini tanımadığını fark etti. Genç kadın, bütün merakının ardından "Hiç tanımıyorum." diyerek konuşmayı noktaladı. Garsonun önce karşısındaki kişinin ünlü olduğunu düşünmesi, ardından kim olduğunu öğrenmesine rağmen tanımadığını söylemesi, olayın en eğlenceli kısmını oluşturdu. Uygur da yaşadığı bu diyaloğu takipçilerine aktarmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, anlattığı konuşmaya "Az önce İstanbul Havalimanı garson kız ile" notunu ekledi.

Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu
İstanbul HavalimanıBehzat UygurMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Genç doktordan acı haber Ölümüyle ilgili inceleme başladı Genç doktordan acı haber! Ölümüyle ilgili inceleme başladı
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
Evin temelini kazarken servet buldular Evin temelini kazarken servet buldular
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
22:51
Merkez Bankası’ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
22:19
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı
Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 23:25:00. #.0.3#
SON DAKİKA: Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android