Melih Gökçek'in acı günü - Son Dakika
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Melih Gökçek'in acı günü

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Melih Gökçek\'in acı günü
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2 yorum

Melih Gökçek'in kardeşi, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in amcası Deniz Gökçek hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Melih Gökçek, kardeşi için "O beni hayatı boyunca İslami konularda ikaz eden, tabiri caizse hocamdı" ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kardeşi ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in amcası Deniz Gökçek hayatını kaybetti. Kardeşinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Melih Gökçek, yaptığı duygusal paylaşımla Deniz Gökçek'in hayatına ve çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

CENAZESİ HACI BAYRAM CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK

Melih Gökçek, kardeşi Deniz Gökçek'in cenaze namazının yarın öğle namazının ardından Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde kılınacağını açıkladı.

Melih Gökçek'in acı günü

"BENİ HAYATI BOYUNCA İKAZ EDEN HOCAMDI"

Kardeşinin pek çok kişi tarafından tanınmadığını belirten Melih Gökçek, Deniz Gökçek'in dini konulardaki bilgi birikimine ve kendisi üzerindeki etkisine dikkat çekti. Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kardeşim kimdir? Tanıyanlara anlatmak isterim… Benim erkek kardeşim olduğunu çok kimse bilmez. O beni hayatı boyunca İslami konularda ikaz eden, tabiri caizse hocamdı. İnternette en gelişmiş Kuran araştırma programını Ahmet Deniz rümuzuyla yazan kişi kardeşim Deniz Gökçek'tir. Şu anda yapay zekayla birçok İslami site Deniz'in sesini kullanmaktadır."

"HAKLARINIZI HELAL EDİN"

Deniz Gökçek'in rahatsızlığı süresince kendilerine destek olanlara da teşekkür eden Melih Gökçek, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kişinin kardeşi için dua ettiğini belirtti. Gökçek, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: "Deniz'in rahatsızlığı sırasında onu sevenlerin okudukları şifa ayetleri, hatimler ve duaları videoya çekip bize gönderen yurt içinde ve yurt dışındaki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hepinizden Rab'bim razı olsun, haklarınızı helal edin… Peygamber Efendimizin, kardeşim Deniz'in ve tüm geçmişlerimizin ruhu için el-Fatiha…"

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    Yorumlar (2)

  • Oooo Oooo:
    Kardeşin kurtarmış gibi görünüyor Ya sen ne yapacaksın? 2 1 Yanıtla
  • sade vatandaş sade vatandaş:
    rahmetli melih gökçeği islami konularda iyi yetiştirdiği kul yetim devlet millet hakında yaptıklarından belli 1 1
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