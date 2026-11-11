Bakan Fidan\'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba

doğrucu davut:

lan bi tane beni hatırlayacak böyle biri yok. avamız avammm:))halk benim ama halk partililer bile sevmez ben gibi zavallıyı. galiba işimiz öteki tarafa kaldı. sezen aksunun dedği gibi bu dünyada olmazsa ahirette huzur buluruz inşallah