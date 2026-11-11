Elazığ'da yaklaşık 400 ton üzüm alıcı beklerken üretici bağlarını söküp yakıyor - Son Dakika
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Elazığ'da yaklaşık 400 ton üzüm alıcı beklerken üretici bağlarını söküp yakıyor

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Elazığ\'da yaklaşık 400 ton üzüm alıcı beklerken üretici bağlarını söküp yakıyor
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Elazığ\'da yaklaşık 400 ton üzüm alıcı beklerken üretici bağlarını söküp yakıyor
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Elazığ'ın Koruk ve Sedeftepe köylerinde üreticiler, alıcı bulamadıkları üzüm için bağlarını söküp yakmaya başladı. Sedeftepe'de 140 dönümlük bağdaki yaklaşık 400 ton üzüm alıcı beklerken kilogram maliyeti 21 lirayı bulan üzüm 10 liraya bile satılamıyor.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın üzüm üretimiyle tanınan Koruk ve Sedeftepe köylerinde üreticiler ürünlerini satamadıklarını belirttiler. Üretici Soner Arpa, yıllardır emek verdiği bağlarını sökerek yakarken, Sedeftepe köyünde 140 dönümlük bağda bulunan yaklaşık 400 ton üzüm alıcı bekliyor. Kilogram maliyeti 21 lirayı bulan üzümü 10 liraya dahi satamadıklarını belirten üreticiler destek istiyor.

Elazığlı üzüm üreticileri, ürünlerini satamadığı için mağdur olduklarını dile getirdi. Bölgede şarap fabrikasının kapanması ve üzüm alımı yapan işletmelerin yetersiz kalması nedeniyle ürünlerinin ellerinde kaldığını belirten üreticiler, bağcılığı bırakma noktasına geldiklerini ifade ettiler.

Koruk köyünden Soner Arpa, bağlarını sökmek zorunda kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yıllar bu işi yapıyorum fakat artık bu iş yapacak noktanın dışına çıktı. Bağlarımızı sökeceğiz, başka bir kurtuluşumuz yok. Emeklerimi kendi ellerimizle söküp attık ve şu anda bunları yakıyoruz. Bu yaktığımız ateş hepimizi yakacak. Artık sert bir serzeniş yapmak lazım. Yeter, yorulduk. Yılların emeğine, dökülen alın terine, kaybettiğimize, emeğimize, onun isteğine üzülmüyoruz artık. Bu işin yapılacağı bir nokta kalmadı."

140 DÖNÜMLÜK BAĞDA 400 TON ÜZÜM ALICI BEKLİYOR

Sedeftepe köyünde üretim yapan bir çiftçi ise 140 dönüm bağında yaklaşık 400 ton üzümün satılamadığını belirtti. Sofralık ve meyve suyu üretimine uygun üzümlerin alıcı bulamadığını ifade eden üretici, kilogram başına maliyetin 21 liraya ulaştığını, buna rağmen ürünü 10 liraya bile satamadıklarını söyledi.

İlaç, elektrik, sulama ve işçilik giderlerinin üreticiyi zorladığını belirten çiftçi, "Üzümleri mecburen bağın içine atıyoruz. Çiftçi şu anda çok borçta, normal kredilerimizi ödeyemiyoruz. Şu anda destek bekliyoruz" diye konuştu.

Şarap fabrikasının kapanmasının ardından alım imkanlarının azaldığını kaydeden üretici, yaklaşık 10 bin ton üzümün alıcı beklediğini ve durumdan bin kişinin etkilendiğini ileri sürdü.

Üreticiler, başta Elazığ milletvekilleri olmak üzere yetkililere çağrıda bulunarak üzüm alımı yapılmasını ve çiftçilerin borç yükünün hafifletilmesini istedi.

Üretici Gürkan Bektaş da bağların sökülmesinin yalnızca ekonomik kayıp olmadığını, bölgenin kültürünü ve üretim geleneğini de tehdit ettiğini belirtti.

Kaynak: ANKA
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