Son Dakika Elazığ Haberleri

- 21:54 Elazığ'da yük treni minibüse çarptı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yük treninin çarptığı minibüste maddi hasar meydana geldi.
- 19:21 Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 kişi tutuklandı
Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 20'si tutuklandı.
- 19:04 Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- 18:54 10 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da 10 suç kaydı bulunan ve yaptığı hırsızlık sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
- 18:52 Ekmek sırası beklerken başına düşen cam parçaları ile yaralandı
ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da motosikletli bir grubun havaya 8 el ateş etmesi sonucu kurşunlar bir binanın 4'üncü katındaki balkon camına isabet etti.
- 18:27 Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı
Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldıELAZIĞ Elazığ'da 3 çocuğuyla birlikte evinde yaşayan Erkin Özay'ın tapusuna haberi olmadan şerh konulmasının ardından ekipler takasından yıkıldı.
- 17:49 Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 139 şüpheli yakalandı
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 139 şüpheli yakalandı.
- 16:15 Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 49'uncu gününde
Siirt'in Pervari ilçesinde 49 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
- 16:11 Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor
Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 49 gündür sürüyor.
- 16:04 Elazığspor eski futbolcusu Semih Alınmış'ın acı günü
Elazığspor eski futbolcularından Semih Alınmış'ın babası Celal Alınmış, 78 yaşında vefat etti.
- 15:46 Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: "10 Tane Oyum Sana Kurban Olsun"
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un, Elazığ’ın Ağın ilçesinde dinlediği bir vatandaş, “Ben seni çok seviyorum. Ben her zaman söylerim oyum sana. 10 tane oyum sana kurban olsun” dedi.
- 12:38 Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi Elazığ'dan
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması Doğu Anadolu bölge birincisi, Elazığ'da Müezzin-kayyımı Yusuf Türk oldu.
- 12:22 Vali Toraman, Baskil'de çimento fabrikasını ziyaret etti
Elazığ Valisi Ömer Toraman, Baskil ilçesinde Seza Çimento Fabrikasına ziyarette bulundu.
- 12:09 10 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi
Elazığ'da 10 suç kaydı bulunan şüpheli, farklı tarihlerde 4 ayrı adresten hırsızlık yapınca polis tarafından yakalandı.
- 11:59 Elazığ Karakoçan FK, Gökhan Erdöl'le anlaştı
Elazığ Karakoçan FK, uzun süredir beklediği forvet transferi için geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK ile play-off oynama başarısı gösteren Gökhan Erdöl'le anlaştı.
- 11:42 Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek.
- 10:04 Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sıcak havaların artmasıyla birlikte vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi.
- 09:24 Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi 20-23 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek
Türkiye Madenciler Derneği tarafından, Maden Kurtarma Yarışması'nın ikincisi 20-23 Eylül'de İzmir'de bulunan Koza Altın İşletmeleri Ovacık Altın Madeni'nde gerçekleştirilecek.
- Dün Dün 20:24 Elazığ'da otomobilin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti
ELAZIĞ'da, bisikletle seyir halinde olan 13 yaşındaki Yusuf Bulut, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
- Dün Dün 19:58 Sağlık Meslek Örgütlerinden, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Çıkan Çatışmanın Ardından Sağlık Bakanlığı'na Önlem Çağrısı: "Artık Yeter"
Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş ve Sağlık Sen Elazığ Şubesi Başkanı Ahmet Burak Aygüneş; Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde çıkan ve biri ağır iki kişinin yaralandığı çatışmanın ardından Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı. Karataş, “Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz, artık yeter” derken; Aygüneş, “Çalışanlar kaderlerine terkedilirlerse, sağlık hizmet zincirinin karşı karşıya olduğu tehdit daha da büyüyecek ve maalesef çalışanların sistemden kopuşu hızlanacaktır” açıklamasını yaptı.
- Dün Dün 19:43 Eşinden sonra yeğeni ve 2 ağabeyini de defnetti
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde kanserden hayatını kaybeden yakınları İpek Demir Arıca'nın cenazesine giderken elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden sürücü Berkay Arıca (32) ile babası Necati Arıca (52) ve amcası Aydın...
- Dün Dün 18:16 Hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesinde silahla dehşet saçan ve 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
- Dün Dün 18:10 Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü
Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu bisikletiyle birlikte aracın altında kalan 13 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Dün Dün 18:03 Baba, oğul ve amca son yolculuklarına uğurlandı
Elazığ'da yengelerinin cenazesine gitmek için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.
- Dün Dün 16:57 Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
- Dün Dün 16:49 Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
- Dün Dün 15:37 Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 48 gündür sürüyor
Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 48 gündür devam ediyor.
- Dün Dün 15:08 Elazığ'da hastanedeki silahlı kavga, 3 gün önceki olayın devamı çıktı
ELAZIĞ'da, dün hastanede 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 3 gün önce yaşanan kavganın devamı olduğu belirlendi.
- Dün Dün 14:54 Kayıp hemşireden 48 gündür haber alınamıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde 48 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
- Dün Dün 14:17 Elazığspor'un 39 yaşındaki kaptanı Yiğitcan, yıllara meydan okuyor
Elazığspor'un tecrübeli stoperi kaptan 39 yaşındaki Yiğitcan Erdoğan, yeni sezon hazırlıkları için kampa katıldı.
- Dün Dün 12:46 Mustafa Ergin Koşusu'nu, Oğlum Kayra kazandı
Yurtbaşı eski Belediye Başkanı merhum Mustafa Ergin adına düzenlenen koşuyu Oğlum Kayra isimli safkan kazandı.
- Dün Dün 12:18 Elazığ 6 bin 552 sporcuyu ağırladı
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 sezonunda Elazığ'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonlar ve katılan sporcu sayılarına ilişkin bir açıklama yayımladı.
- Dün Dün 12:08 FKA bölge planı hazırlık süreci devam ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), 2024-2028 dönemini çerçeveleyen Bölge Planı hazırlık sürecine devam ediyor.
- Dün Dün 12:07 Önce ağabeyi ardından kardeşini vurdu
Elazığ'da dün hastane içinde çıkan silahlı kavganın, 3 gün önce çıkan başka bir olayın devamı olduğu öğrenildi.
- Dün Dün 10:27 Gurbetçiler, Kapalı Çarşı esnafına merhem oldu
Yurt dışından memleketleri Elazığ'a gelen ve dönüş hazıklarına başlayan gurbetçiler, alışveriş için tarihi Kapalı Çarşı'ya akın edince esnafın da yüzü güldü.
- 27.07.2022 27 Tem 23:04 Elazığ'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da üst aramasında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
- 27.07.2022 27 Tem 23:03 Şeftali yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Tokat'ta şeftali yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 20:10 Elazığ'da ayakkabı içerisine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve ayakkabı içerinde uyuşturucu madde çıkan 2 şüpheli tutulandı.
- 27.07.2022 27 Tem 19:02 Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Şanlıurfa'da yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle din görevlileri arası "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Şanlıurfa'da düzenlendi.
- 27.07.2022 27 Tem 17:55 Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADIElazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 27.07.2022 27 Tem 16:27 Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Denizli'nin Tavas ilçesinde dün otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
- 27.07.2022 27 Tem 15:55 Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 15:47 Cenaze yolundaki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde dün elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Berkay Arıca (32) ve babası Necati Arıca'nın (52) ardından ağır yaralanan amcası Aydın Arıca da (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- 27.07.2022 27 Tem 15:18 Elazığspor'da 2. etap kampı Erzurum'da
Elazığspor, 1. etap kampını 31 Temmuz Pazar günü tamamlamasının ardından 2. etap kampına 3 Ağustos'ta Erzurum'da başlayacak.
- 27.07.2022 27 Tem 15:14 Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 13:53 Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 47'nci gününde
Siirt'in Pervari ilçesinde 47 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
- 27.07.2022 27 Tem 13:51 Erzurum'da trafik kazasında kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı
Erzurum'da kara yolu kenarındaki yönlendirme levhası direğine çarpan otomobildeki kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı.
- 27.07.2022 27 Tem 13:23 Aksaray Gençlikspor, Furkan Ak ile anlaştı
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Aksaray Gençlikspor, geçtiğimiz sezonu Elazığ Yolspor'da tamamlayan kaleci Furkan Ak'ı renklerine bağladı.
- 27.07.2022 27 Tem 13:19 Baba oğlun ardından amca da hayata tutunamadı
Elazığ'dan Muğla'ya yakınlarını ziyaret için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu.
- 27.07.2022 27 Tem 12:54 Elazığ'da ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 27.07.2022 27 Tem 12:26 Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı
Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin ziyaretçi ağırladı.
- 27.07.2022 27 Tem 12:17 Cemil Döndü, Boks Elazığ temsilcisi oldu
Elazığlı milli boksör ve milli takım boks antrenörü Cemil Döndü, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Boks Elazığ il temsilciliği görevine getirildi.
- 27.07.2022 27 Tem 11:54 Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı
Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin ziyaretçi ağırladı.
- 27.07.2022 27 Tem 10:45 Elazığ'da iki otomobil çarpıştı biri ters döndü: 1 yaralı
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç ters döndü.
- 27.07.2022 27 Tem 10:02 Elazığ'da 5 bin yıllık geleneksel üzüm hasadı başladı
Türkiye'nin üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arısında yer alan ve coğrafi işaretli türleri bulunan Elazığ'da, İlkeren ve Prima cinsi erkenci üzüm hasadına başlandı.
- 26.07.2022 26 Tem 21:22 Baba oğlun yolculuğu faciayla noktalandı
Elazığ'dan Muğla'ya yakınlarını ziyaret için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu.
- 26.07.2022 26 Tem 20:57 DİYARBAKIR, BATMAN, ŞIRNAK, ELAZIĞ VE SİİRT'TE BU YAZ 17 KİŞİ BOĞULDU
HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Diyarbakır, Batman, Elazığ, Şırnak ve Siirt'te bu yaz toplam 17 kişi, serinlemek için girdiği ya da dengesini kaybederek düştüğü suda boğularak yaşamını yitirdi.
- 26.07.2022 26 Tem 18:52 72 Yaşındaki Elazığlı: "800 Lira Para Aldım. 700 Lira Verdim Mazot Aldım"
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un, derdini dinlediği Elazığlı vatandaş, “Bugün Karakoçan’a gittim, 800 lira para aldım. 700 lira verdim mazot aldım. 100 lira benim cebime girdi. 75 lira da buna gitti kaldı 25 lira” diyerek elindeki pazar torbalarını gösterdi.
- 26.07.2022 26 Tem 15:42 Bedri Serter: "Maaşları Artırıyorsunuz, Fiyatlar da Koşa Koşa Gidiyor"
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Türkiye ekonomisinin giderek kötüye gittiğini belirterek, "Maaşları ne kadar artırırsanız artırın, alım gücümüz düştüğü sürece anlamı yok. Maaşları artırıyorsunuz, fiyatlar da koşa koşa gidiyor. Ekmek 5 lira oldu, geçen sene 2 liraydı. Gevrek geçen sene 2 liraydı bu sene 5 lira. İnanılmaz bir fiyat artışı var" dedi. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de "Ekonomik olarak zordayız. Devletin hoşgörüsünü, sahiplenmesini maalesef göremedik" dedi.
- 26.07.2022 26 Tem 15:21 Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor
Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanıp darbedilen 25 yaşındaki Dilan T'nin tedavisi devam ediyor.
- 26.07.2022 26 Tem 15:15 Suya düşüp kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 46'ncı gün
SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 46'ncı güne girdi.
- 26.07.2022 26 Tem 15:14 Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 46 gündür sürüyor
Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 46 gündür devam ediyor.
- 26.07.2022 26 Tem 13:36 Elazığ'ın ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü
Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Türk hacılar, yurda dönmeye başladı.
- 26.07.2022 26 Tem 13:00 Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 46'ıncı gününde
Siirt'in Pervari ilçesinde 46 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
- 26.07.2022 26 Tem 12:49 Kalp şeklindeki Gerendal gölü büyük ilgi görüyor
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü ile Bingöl merkeze bağlı Şaban köyü sınırında bulunan Gerendal gölü, kalp şeklindeki görüntüsü ve doğal güzelliği ile büyük ilgi görüyor.
- 26.07.2022 26 Tem 12:00 ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
ELAZIĞ'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
- 26.07.2022 26 Tem 10:45 Elazığ'da pikap ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
- 26.07.2022 26 Tem 10:38 Doktor sevgilisinin evinde dehşeti yaşayan genç kadın 2 saat boyunca darp edildi, 5 yerinden bıçaklandı
Elazığ'da doktor sevgilisi tarafından 2 saat boyunca öldürülesiye darp edilen ve 5 yerinden bıçaklanan genç kadın, ölümden döndü.
- 26.07.2022 26 Tem 10:29 Genç kadın, doktor sevgilisi tarafından 2 saat boyunca şiddet gördü, 5 yerinden bıçaklandı
Elazığ'da doktor sevgilisi tarafından 2 saat boyunca şiddete maruz kalan kadın, 5 yerinden bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kadın, makineye bağlı şekilde nefes alabiliyor.
- 26.07.2022 26 Tem 10:24 Keban'da boğulmalara karşı afişli uyarı
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı uyarı afişleri astı.
- 26.07.2022 26 Tem 10:06 Elazığ'da jandarma ekipleri minibüsün çarptığı köpek için seferber oldu
Elazığ'da minibüsün çarpması sonucu yaralanan köpek için jandarma ekipleri seferber olurken, yaralı köpek Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.
- 26.07.2022 26 Tem 01:15 Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor
Siirt'in Pervari ilçesinde 45 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
- 25.07.2022 25 Tem 19:28 Elazığ polisi plajlarda boğulmalara karşı vatandaşları uyardı
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal tesisler ve halk plajlarında yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
- 25.07.2022 25 Tem 19:03 CHP'li Erol: "Sizin Karşınızda Ak Parti'de Yetişmiş Milletvekili Yok. Atatürk'e Silah Arkadaşlığı Yapmış Diyap Ağa'nın Torunu Var"
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’da yurttaşlara “Sizin karşınızda AK Parti’den yetişmiş bir milletvekili yok. Büyük dedesi Atatürk’e silah arkadaşlığı yapmış, Diyap Ağa’nın torunu var. Biz devlet kültüründen geliriz. Biz Cumhuriyet’in değerleri üzerinden geliriz" sözleri ile seslendi.
- 25.07.2022 25 Tem 14:38 Elazığ'da Akaryakıt İstasyonları, Epdk'nın Verdiği Cezalara Tepki Gösterdi: "Lisanlı Dağıtım Firmalarından Ürün Aldık. Suçumuz Yok"
Elazığ'da iş yerleri mühürlenen benzin istasyonları işletmecileri, dağıtıcı firmalardan aldıkları faturaların mali geçerliliği olmaması gerekçesiyle cezalandırıldıklarını açıkladı. Akaryakıt istasyonu sahibi Ahmet Yılmaz, “Bizim yakıt aldığımız dağıtım şirketlerine lisansı veren EPDK'dır. Biz farklı bir yerden yakıt almadık. Bu lisanslı dağıtım firmalarından ürün aldık. Banka üzerinden ödeme yaptık ama EPDK bizim ödeme dekontlarımızı ve faturalarımızı sahte sayarak bize ceza kesti. Birçok akaryakıt istasyonu kapandı. Bizim bir suçumuz yok dağıtım firmalarına gitsinler" dedi.
- 25.07.2022 25 Tem 14:13 Elazığ'da IUCN'nin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi.
- 25.07.2022 25 Tem 14:08 Elazığspor'da olağanüstü genel kurul kararı
Elazığspor'da yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
- 25.07.2022 25 Tem 13:24 Elazığ SYSK, yeni sezon için toplanıyor
Türkiye Deplasmanlı Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 1 Ağustos'ta başlayacak.
- 25.07.2022 25 Tem 13:19 Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı
Elazığ Karakoçan FK, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen ofansif orta saha Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı.
- 25.07.2022 25 Tem 13:03 Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i 130 kişilik ekip arıyor.
- 25.07.2022 25 Tem 12:59 Keban'da Cumhuriyet savcısı Demirhan göreve başladı
Elazığ'ın Keban ilçesine atanan Cumhuriyet savcısı Hakan Demirhan, görevine başladı.
- 25.07.2022 25 Tem 12:52 Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Baskil ilçesinde araziye ekili 50 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
- 25.07.2022 25 Tem 11:56 Su Topu Türkiye Şampiyonası sona erdi
Elazığ ev sahipliğinde 12 ilden 18 takım ve 240 sporcunun katıldığı Su Topu Türkiye Şampiyonası sona erdi.
- 25.07.2022 25 Tem 11:53 Elazığlı gençler Akdeniz'de
Gençlik Kampları için Elazığ'dan yola çıkan gençler, Mersin ve Antalya'da yaz dönemini eğlenceli bir şekilde geçirecek.
- 25.07.2022 25 Tem 10:18 Sarı altın hasadında çiftçinin yüzü gülüyor
Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçinin en önemli gelir kaynağı, mevsimlik işçilere de iş kapısı olan kayısıda 100 bin dekar alanda hasat mesaisi devam ediyor.
- 25.07.2022 25 Tem 09:48 Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.
- 25.07.2022 25 Tem 09:39 Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Tunceli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 44'üncü gününde sürüyor
Siirt'in Pervari ilçesinde 44 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı
Elazığ'da kabloları çalmak için elektrik panosuna giren hırsız yanlış kabloyu kesince, fazla akım sonucunda bir sitede bulunan 40 dairedeki çoğu elektronik cihaz yandı.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, içerisi 100 derece
Hava sıcaklığının gün içerisinde 40 dereceyi bulduğu Elazığ'da fırıncılar, ekmek mücadelesini sürdürüyor.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı
TUNCELİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koç (32), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
- 24.07.2022 24 Tem 20:44 İki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 24.07.2022 24 Tem 20:33 Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı
- Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı Malatya'da alt geçitte meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Elazığ istikametinde trafik kilitlendi.
- 24.07.2022 24 Tem 17:23 Yanlış kablo kesen acemi hırsız 40 dairenin elektronik cihazının yanmasına neden oldu: Hasar 400 bin lira
Elazığ'da bir hırsız kablo çalmak için elektrik panosuna girdi ama yanlış kabloyu kesti. Fazla akım 40 dairedeki birçok elektronik cihaz yanarak 400 bin lira hasar oluşturdu.
- 24.07.2022 24 Tem 14:53 Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 44 gündür devam ediyor
Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 44 gündür sürüyor.
- 24.07.2022 24 Tem 14:40 AKP'ye Oy Veren Elazığlı Yurttaş: "Şu Anda Pişmanım. Bundan Sonra Tövbeler Olsun. Bıktım Artık Yeter"
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a Elazığ’ın Maden ilçesinde emekli yurttaş Kemal Kuruyer, “AK Parti’ye oy veriyordum ama şu anda pişmanım… Ama bundan sonra tövbeler olsun. Bıktım artık, yeter” dedi.
- 24.07.2022 24 Tem 14:10 Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
- 24.07.2022 24 Tem 11:55 Fırıncıların sıcakta ekmek mücadelesi: Dışarısı 40, içerisi 100 derece
Hava sıcaklığının gün içerisinde 40 dereceyi bulduğu Elazığ'da fırıncılar, ekmek mücadelesini sürdürüyor.
- 24.07.2022 24 Tem 09:30 Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı
ELAZIĞ'da otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.
- 24.07.2022 24 Tem 09:09 Elazığ'da bahçede çıkan yangını vatandaşlar söndürdü
Elazığ'da bahçede çıkan yangını vatandaşlar söndürdüELAZIĞ Elazığ'da bir bahçede çıkan yangın, köy sakinlerinin müdahalesi ile söndürüldü.