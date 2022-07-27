Son Dakika Elazığ Haberleri

21:54 Elazığ'da yük treni minibüse çarptı Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yük treninin çarptığı minibüste maddi hasar meydana geldi.

19:21 Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 kişi tutuklandı Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 20'si tutuklandı.

18:54 10 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı Elazığ'da 10 suç kaydı bulunan ve yaptığı hırsızlık sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

18:52 Ekmek sırası beklerken başına düşen cam parçaları ile yaralandı ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da motosikletli bir grubun havaya 8 el ateş etmesi sonucu kurşunlar bir binanın 4'üncü katındaki balkon camına isabet etti.

18:27 Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldıELAZIĞ Elazığ'da 3 çocuğuyla birlikte evinde yaşayan Erkin Özay'ın tapusuna haberi olmadan şerh konulmasının ardından ekipler takasından yıkıldı.

17:49 Elazığ'da asayiş ve şok uygulamaları: 139 şüpheli yakalandı Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 139 şüpheli yakalandı.

16:15 Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 49'uncu gününde Siirt'in Pervari ilçesinde 49 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

16:11 Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 49 gündür sürüyor.

16:04 Elazığspor eski futbolcusu Semih Alınmış'ın acı günü Elazığspor eski futbolcularından Semih Alınmış'ın babası Celal Alınmış, 78 yaşında vefat etti.

15:46 Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: "10 Tane Oyum Sana Kurban Olsun" CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un, Elazığ’ın Ağın ilçesinde dinlediği bir vatandaş, “Ben seni çok seviyorum. Ben her zaman söylerim oyum sana. 10 tane oyum sana kurban olsun” dedi.

12:38 Ezanı Güzel Okuma Yarışması birincisi Elazığ'dan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2022 yılı Ezanı Güzel Okuma Yarışması Doğu Anadolu bölge birincisi, Elazığ'da Müezzin-kayyımı Yusuf Türk oldu.

12:09 10 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi Elazığ'da 10 suç kaydı bulunan şüpheli, farklı tarihlerde 4 ayrı adresten hırsızlık yapınca polis tarafından yakalandı.

11:59 Elazığ Karakoçan FK, Gökhan Erdöl'le anlaştı Elazığ Karakoçan FK, uzun süredir beklediği forvet transferi için geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK ile play-off oynama başarısı gösteren Gökhan Erdöl'le anlaştı.

11:42 Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezlerinin 1 Ağustos'ta hizmete alınmasıyla, Türkiye genelindeki merkez sayısı 50'ye yükselecek.

10:04 Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sıcak havaların artmasıyla birlikte vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi.

20:24 Elazığ'da otomobilin altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti ELAZIĞ'da, bisikletle seyir halinde olan 13 yaşındaki Yusuf Bulut, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

19:58 Sağlık Meslek Örgütlerinden, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Çıkan Çatışmanın Ardından Sağlık Bakanlığı'na Önlem Çağrısı: "Artık Yeter" Kamu Sağlık Sen Genel Başkanı Ümit Karataş ve Sağlık Sen Elazığ Şubesi Başkanı Ahmet Burak Aygüneş; Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde çıkan ve biri ağır iki kişinin yaralandığı çatışmanın ardından Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı. Karataş, “Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz, artık yeter” derken; Aygüneş, “Çalışanlar kaderlerine terkedilirlerse, sağlık hizmet zincirinin karşı karşıya olduğu tehdit daha da büyüyecek ve maalesef çalışanların sistemden kopuşu hızlanacaktır” açıklamasını yaptı.

19:43 Eşinden sonra yeğeni ve 2 ağabeyini de defnetti DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde kanserden hayatını kaybeden yakınları İpek Demir Arıca'nın cenazesine giderken elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden sürücü Berkay Arıca (32) ile babası Necati Arıca (52) ve amcası Aydın...

18:16 Hastanede dehşet saçan şüpheli tutuklandı Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesinde silahla dehşet saçan ve 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

18:10 Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu bisikletiyle birlikte aracın altında kalan 13 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

18:03 Baba, oğul ve amca son yolculuklarına uğurlandı Elazığ'da yengelerinin cenazesine gitmek için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

16:57 Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

15:37 Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 48 gündür sürüyor Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 48 gündür devam ediyor.

15:08 Elazığ'da hastanedeki silahlı kavga, 3 gün önceki olayın devamı çıktı ELAZIĞ'da, dün hastanede 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 3 gün önce yaşanan kavganın devamı olduğu belirlendi.

14:54 Kayıp hemşireden 48 gündür haber alınamıyor Siirt'in Pervari ilçesinde 48 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

14:17 Elazığspor'un 39 yaşındaki kaptanı Yiğitcan, yıllara meydan okuyor Elazığspor'un tecrübeli stoperi kaptan 39 yaşındaki Yiğitcan Erdoğan, yeni sezon hazırlıkları için kampa katıldı.

12:46 Mustafa Ergin Koşusu'nu, Oğlum Kayra kazandı Yurtbaşı eski Belediye Başkanı merhum Mustafa Ergin adına düzenlenen koşuyu Oğlum Kayra isimli safkan kazandı.

12:18 Elazığ 6 bin 552 sporcuyu ağırladı Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 sezonunda Elazığ'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonlar ve katılan sporcu sayılarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

12:08 FKA bölge planı hazırlık süreci devam ediyor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), 2024-2028 dönemini çerçeveleyen Bölge Planı hazırlık sürecine devam ediyor.

12:07 Önce ağabeyi ardından kardeşini vurdu Elazığ'da dün hastane içinde çıkan silahlı kavganın, 3 gün önce çıkan başka bir olayın devamı olduğu öğrenildi.

10:27 Gurbetçiler, Kapalı Çarşı esnafına merhem oldu Yurt dışından memleketleri Elazığ'a gelen ve dönüş hazıklarına başlayan gurbetçiler, alışveriş için tarihi Kapalı Çarşı'ya akın edince esnafın da yüzü güldü.

23:04 Elazığ'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ'da üst aramasında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

23:03 Şeftali yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Tokat'ta şeftali yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

20:10 Elazığ'da ayakkabı içerisine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve ayakkabı içerinde uyuşturucu madde çıkan 2 şüpheli tutulandı.

19:02 Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nın bölge finali Şanlıurfa'da yapıldı Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle din görevlileri arası "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Şanlıurfa'da düzenlendi.

17:55 Elazığ'da hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2) YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADIElazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişiden Abdülhadi Bilken (34), aynı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

16:27 Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi Denizli'nin Tavas ilçesinde dün otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

15:55 Elazığ'da hastanede çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

15:47 Cenaze yolundaki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde dün elektrik direğine çarpıp, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Berkay Arıca (32) ve babası Necati Arıca'nın (52) ardından ağır yaralanan amcası Aydın Arıca da (50) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15:18 Elazığspor'da 2. etap kampı Erzurum'da Elazığspor, 1. etap kampını 31 Temmuz Pazar günü tamamlamasının ardından 2. etap kampına 3 Ağustos'ta Erzurum'da başlayacak.

13:53 Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 47'nci gününde Siirt'in Pervari ilçesinde 47 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

13:51 Erzurum'da trafik kazasında kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı Erzurum'da kara yolu kenarındaki yönlendirme levhası direğine çarpan otomobildeki kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı.

13:23 Aksaray Gençlikspor, Furkan Ak ile anlaştı Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Aksaray Gençlikspor, geçtiğimiz sezonu Elazığ Yolspor'da tamamlayan kaleci Furkan Ak'ı renklerine bağladı.

13:19 Baba oğlun ardından amca da hayata tutunamadı Elazığ'dan Muğla'ya yakınlarını ziyaret için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu.

12:54 Elazığ'da ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

12:26 Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin ziyaretçi ağırladı.

12:17 Cemil Döndü, Boks Elazığ temsilcisi oldu Elazığlı milli boksör ve milli takım boks antrenörü Cemil Döndü, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Boks Elazığ il temsilciliği görevine getirildi.

11:54 Rüzgarın yönüne göre yer değiştiren "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin kişiyi ağırladı Bingöl'ün Solhan ilçesi yakınlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki "yüzen adalar" 6 ayda 20 bin ziyaretçi ağırladı.

10:02 Elazığ'da 5 bin yıllık geleneksel üzüm hasadı başladı Türkiye'nin üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arısında yer alan ve coğrafi işaretli türleri bulunan Elazığ'da, İlkeren ve Prima cinsi erkenci üzüm hasadına başlandı.

21:22 Baba oğlun yolculuğu faciayla noktalandı Elazığ'dan Muğla'ya yakınlarını ziyaret için yola çıkan baba, oğul ve amcanın içinde bulunduğu otomobil, Denizli'nin Tavas ilçesinde beton aydınlatma direğine çarparak tarlaya uçtu.

20:57 DİYARBAKIR, BATMAN, ŞIRNAK, ELAZIĞ VE SİİRT'TE BU YAZ 17 KİŞİ BOĞULDU HAVA sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Diyarbakır, Batman, Elazığ, Şırnak ve Siirt'te bu yaz toplam 17 kişi, serinlemek için girdiği ya da dengesini kaybederek düştüğü suda boğularak yaşamını yitirdi.

18:52 72 Yaşındaki Elazığlı: "800 Lira Para Aldım. 700 Lira Verdim Mazot Aldım" CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un, derdini dinlediği Elazığlı vatandaş, “Bugün Karakoçan’a gittim, 800 lira para aldım. 700 lira verdim mazot aldım. 100 lira benim cebime girdi. 75 lira da buna gitti kaldı 25 lira” diyerek elindeki pazar torbalarını gösterdi.

15:42 Bedri Serter: "Maaşları Artırıyorsunuz, Fiyatlar da Koşa Koşa Gidiyor" CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, Türkiye ekonomisinin giderek kötüye gittiğini belirterek, "Maaşları ne kadar artırırsanız artırın, alım gücümüz düştüğü sürece anlamı yok. Maaşları artırıyorsunuz, fiyatlar da koşa koşa gidiyor. Ekmek 5 lira oldu, geçen sene 2 liraydı. Gevrek geçen sene 2 liraydı bu sene 5 lira. İnanılmaz bir fiyat artışı var" dedi. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin de "Ekonomik olarak zordayız. Devletin hoşgörüsünü, sahiplenmesini maalesef göremedik" dedi.

15:21 Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanıp darbedilen 25 yaşındaki Dilan T'nin tedavisi devam ediyor.

15:15 Suya düşüp kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 46'ncı gün SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 46'ncı güne girdi.

15:14 Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 46 gündür sürüyor Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 46 gündür devam ediyor.

13:36 Elazığ'ın ilk hacı kafilesi kutsal topraklardan döndü Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Türk hacılar, yurda dönmeye başladı.

13:00 Hemşire Güneş'i arama çalışmaları 46'ıncı gününde Siirt'in Pervari ilçesinde 46 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

12:49 Kalp şeklindeki Gerendal gölü büyük ilgi görüyor Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü ile Bingöl merkeze bağlı Şaban köyü sınırında bulunan Gerendal gölü, kalp şeklindeki görüntüsü ve doğal güzelliği ile büyük ilgi görüyor.

12:00 ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI ELAZIĞ'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

10:29 Genç kadın, doktor sevgilisi tarafından 2 saat boyunca şiddet gördü, 5 yerinden bıçaklandı Elazığ'da doktor sevgilisi tarafından 2 saat boyunca şiddete maruz kalan kadın, 5 yerinden bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kadın, makineye bağlı şekilde nefes alabiliyor.

10:24 Keban'da boğulmalara karşı afişli uyarı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı uyarı afişleri astı.

10:06 Elazığ'da jandarma ekipleri minibüsün çarptığı köpek için seferber oldu Elazığ'da minibüsün çarpması sonucu yaralanan köpek için jandarma ekipleri seferber olurken, yaralı köpek Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

01:15 Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 45'inci gününde devam ediyor Siirt'in Pervari ilçesinde 45 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

19:28 Elazığ polisi plajlarda boğulmalara karşı vatandaşları uyardı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal tesisler ve halk plajlarında yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

14:38 Elazığ'da Akaryakıt İstasyonları, Epdk'nın Verdiği Cezalara Tepki Gösterdi: "Lisanlı Dağıtım Firmalarından Ürün Aldık. Suçumuz Yok" Elazığ'da iş yerleri mühürlenen benzin istasyonları işletmecileri, dağıtıcı firmalardan aldıkları faturaların mali geçerliliği olmaması gerekçesiyle cezalandırıldıklarını açıkladı. Akaryakıt istasyonu sahibi Ahmet Yılmaz, “Bizim yakıt aldığımız dağıtım şirketlerine lisansı veren EPDK'dır. Biz farklı bir yerden yakıt almadık. Bu lisanslı dağıtım firmalarından ürün aldık. Banka üzerinden ödeme yaptık ama EPDK bizim ödeme dekontlarımızı ve faturalarımızı sahte sayarak bize ceza kesti. Birçok akaryakıt istasyonu kapandı. Bizim bir suçumuz yok dağıtım firmalarına gitsinler" dedi.

14:13 Elazığ'da IUCN'nin 'kırmızı' listesinde bulunan Arap tavşanı görüntülendi Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi.

13:24 Elazığ SYSK, yeni sezon için toplanıyor Türkiye Deplasmanlı Hentbol 1. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 1 Ağustos'ta başlayacak.

13:19 Karakoçan FK, Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı Elazığ Karakoçan FK, geçtiğimiz sezon takımda forma giyen ofansif orta saha Ekrem Sütçü ile yeniden anlaştı.

13:03 Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i 130 kişilik ekip arıyor.

12:52 Elazığ'da uyuşturucu operasyonu Baskil ilçesinde araziye ekili 50 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

11:56 Su Topu Türkiye Şampiyonası sona erdi Elazığ ev sahipliğinde 12 ilden 18 takım ve 240 sporcunun katıldığı Su Topu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

11:53 Elazığlı gençler Akdeniz'de Gençlik Kampları için Elazığ'dan yola çıkan gençler, Mersin ve Antalya'da yaz dönemini eğlenceli bir şekilde geçirecek.

10:18 Sarı altın hasadında çiftçinin yüzü gülüyor Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiftçinin en önemli gelir kaynağı, mevsimlik işçilere de iş kapısı olan kayısıda 100 bin dekar alanda hasat mesaisi devam ediyor.

09:48 Kenevir tarlasını sularken suçüstü yakalandı Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüpheli şahıs kenevir tarlasını suladığı esnada yakalanarak gözaltına alındı.

01:15 Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 44'üncü gününde sürüyor Siirt'in Pervari ilçesinde 44 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

01:15 Kabloları çalmak isteyen hırsız yanlış kabloyu kesince 40 dairenin elektronik cihazı yandı Elazığ'da kabloları çalmak için elektrik panosuna giren hırsız yanlış kabloyu kesince, fazla akım sonucunda bir sitede bulunan 40 dairedeki çoğu elektronik cihaz yandı.

01:15 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı TUNCELİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Koç (32), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

20:33 Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı - Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı Malatya'da alt geçitte meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Elazığ istikametinde trafik kilitlendi.

17:23 Yanlış kablo kesen acemi hırsız 40 dairenin elektronik cihazının yanmasına neden oldu: Hasar 400 bin lira Elazığ'da bir hırsız kablo çalmak için elektrik panosuna girdi ama yanlış kabloyu kesti. Fazla akım 40 dairedeki birçok elektronik cihaz yanarak 400 bin lira hasar oluşturdu.