Elazığ\'da karın etkili olduğu Oymaağaç köyünde mevsimin ilk kardan adamı yapıldı

Elazığ'da karın etkili olduğu Oymaağaç köyünde mevsimin ilk kardan adamı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da bugün etkili olmaya başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde sürüyor ve şehir merkezinde ara ara görülüyor. Oymaağaç köyünde yağışın ardından vatandaşlar mevsimin ilk mini kardan adamını yaptı.
Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından mevsimin ilk kardan adamı vatandaşlar tarafından yapıldı.
Elazığ'da bugün başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde de ara ara yağan kar özellikle yüksel kesimlerde etkisini gösteriyor. Bu çerçevede Oymaağaç köyünde etkili olan yağışın ardından vatandaşlar mevsimin ilk mini kardan adamını yaptı.
Kaynak: İHA
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