Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı - Son Dakika
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Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

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Erdoğan ve Aliyev\'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
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Erdoğan ve Aliyev\'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ortak basın toplantısı görkemli bir finalle sona erdi. İki liderin kardeşlik mesajlarının ardından el ele tutuşarak ellerini havaya kaldırması salonda alkış tufanı kopardı. Heyet üyeleri bir anda ayağa kalkarak iki lideri alkışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere gittiği Karabağ'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Şuşa'da gerçekleştirilen toplantıda iki lider, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi bağlara ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında sergilenen dayanışmaya vurgu yaptı. Aliyev, Türkiye'nin verdiği desteğin unutulmayacağını belirtirken Erdoğan da iki ülke arasındaki kardeşliği zayıflatmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamayacağını söyledi.

ALİYEV: TÜRK HALKININ DESTEĞİ HİÇ UNUTULMAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durduğunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin savaş boyunca verdiği desteğin Azerbaycan halkı için büyük önem taşıdığını belirten Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 gün boyunca siz ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik temaslardan ibaret olmadığını vurgulayan Aliyev, iki ülkenin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlı olduğunu dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Karabağ Savaşı sırasında sergilediği dayanışmanın iki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirdiğine dikkat çekti.

Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

"KİMSE TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİN ARASINA GİREMEZ"

Aliyev'in basın toplantısındaki en dikkat çekici açıklamalarından biri de iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine yönelik oldu. Türkiye ile Azerbaycan'ın sarsılmaz bir dostluğa sahip olduğunu belirten Aliyev, "Türkiye ile sarsılmaz dostluğumuz var. Kimse Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği arasına girmeye çalışamaz" dedi.

İki ülke arasındaki dayanışmanın dünyada benzerine az rastlanır bir düzeyde olduğunu ifade eden Aliyev, "Dünyada bizim kadar birbirine bağlı olan halklar da devletler de yoktur" sözleriyle kardeşlik mesajını yineledi. Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alandaki konumuna da değinerek, "Erdoğan dünyada büyük güç" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

BAŞÖRTÜSÜ KRİZİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN KARDEŞLİK MESAJI

Aliyev'in açıklamaları, Azerbaycan'daki başörtüsü yasağı nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından gelmesi bakımından dikkat çekti. Erdoğan ile birlikte kameraların karşısına geçen Aliyev, iki ülke arasındaki dostluğun sarsılmaz olduğunu ve bu kardeşliğin arasına kimsenin giremeyeceğini vurguladı.

Aliyev'in sözleri, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlü biçimde sürdürüleceğine yönelik bir mesaj olarak öne çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, aktarılan konuşmasında başörtüsü tartışmasına doğrudan değinmezken iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin önemini ön plana çıkardı.

ERDOĞAN: KARABAĞ ZAFERİ'NİN 6. YILINDA BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM

Aliyev'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şuşa'nın tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle başladı:

"Hürmetli aziz kardeşim, değerli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri şahsım, ülkem ve milletim adına en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Karabağ Zaferi'nin altıncı seney-i devriyesinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim."

Şuşa'da bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Erdoğan, kenti şairin sözleriyle anlatarak, "Dilimizde işlenen en aziz bir söz gibi, canımızı ısındıran ocak gibi, köz gibi" ifadelerine yer verdi. Erdoğan, tarih, tabiat ve kültür şehri Şuşa'da Zafer Günü'nü kutlamaktan ayrıca memnuniyet duyduğunu söyledi.

Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

"KARABAĞ ZAFERİ TÜM TÜRK COĞRAFYASININ ÖVÜNÇ KAYNAĞI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Karabağ'ın özgürlüğü için hayatını kaybedenleri de andı. Şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve uzun ömür dileyen Erdoğan, Azerbaycan halkının 2020 yılında ortaya koyduğu mücadeleyi hatırlattı.

Erdoğan, "Bundan altı sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı, büyük bir kahramanlıkla Karabağ'ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan'ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor" dedi.

Karabağ Zaferi'nin yalnızca Azerbaycan için değil, bütün Türk dünyası açısından önemli olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de Azerbaycan'ın yanında olacağı mesajını verdi.

Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

"BAKÜ'NÜN SEVİNCİ ANKARA'NIN SEVİNCİDİR"

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tarih boyunca birçok sınamadan geçerek bugünkü seviyesine ulaştığını anlatan Erdoğan, iki ülkenin ortak geçmişten aldığı güçle geleceğe yürüdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir millet, iki devlet" anlayışına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir millet, iki devlet şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği; müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü'nün sevincini Ankara'nın sevinci, Şuşa'nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır."

Erdoğan'ın bu sözleri, Aliyev'in Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği kimsenin bozamayacağı yönündeki açıklamalarıyla aynı mesajı taşıdı.

Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

"KARDEŞLİĞİMİZİ ZAYIFLATMAK İSTEYENLER EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Haziran 2021'de Şuşa'da imzalanan Şuşa Beyannamesi'ni hatırlatarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin müttefiklik düzeyine taşındığını söyledi.

İki ülke arasındaki dayanışmanın hiçbir girişimle zayıflatılamayacağını belirten Erdoğan, "15 Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyannameyle müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler; dün olduğu gibi bugün de, yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Cenab-ı Hakk'ın izniyle beraberliğimiz her zaman daim olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın sahip olduğu birlik anlayışının Türk dünyasının tamamında güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Türk Devletleri Teşkilatının ulaştığı seviyenin ortak irade ve çabaların sonucu olduğunu ifade eden Erdoğan, dönem başkanlığı süresince gösterdiği gayretler nedeniyle Azerbaycan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında da teşkilatın daha etkin ve kurumsal bir yapıya kavuşması için çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

ERDOĞAN'DAN GÜNEY KAFKASYA'DA KALICI BARIŞ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda topraklarını geri almasının Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Askeri zaferin ardından bölgesel barışın sağlanmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın bu yöndeki çabalarını desteklediğini ifade etti.

Erdoğan, "Bugün önümüzde duran vazife, meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır. Biz Azerbaycan'ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz" dedi.

Karabağ'da devam eden yeniden imar çalışmalarına da değinen Erdoğan, Azerbaycan'ın bölgeyi yeniden canlandırmak için ortaya koyduğu gayretleri takdirle takip ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ'da yeniden tüten her ocak, yükselen her eser ve ihya edilen tarihi miras, Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor" sözleriyle bölgedeki çalışmalara dikkat çekti.

Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

İKİ LİDER EL ELE VERDİ, SALONDA ALKIŞ TUFANI KOPTU

Ortak basın toplantısının sonunda ise iki liderin verdiği kardeşlik mesajlarını tamamlayan dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, konuşmalarının ardından el ele tutuşarak ellerini havaya kaldırdı.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının önünde gerçekleşen bu anlarda salonda alkışlar yükseldi. Heyet üyeleri bir anda ayağa kalkarken iki liderin birlik görüntüsü uzun süre alkışlandı. Erdoğan ve Aliyev'in yüzlerindeki gülümseme de dikkat çekti.

Aliyev'in "Kimse Türkiye ile Azerbaycan kardeşliği arasına girmeye çalışamaz" sözleri ile Erdoğan'ın "Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır" mesajının ardından yaşanan bu anlar, ortak basın toplantısının finaline damga vurdu.

Recep Tayyip Erdoğanİlham AliyevAzerbaycanTürkiyeDünyaŞuşaSon Dakika

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