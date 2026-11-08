BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturması genişlemeye devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Soysal tutuklandı.

BİLAL SOYSAL KİMDİR?

1979 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Bilal Soysal, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladı. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olan Soysal, 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programını bitirdi. 2019 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadı ve Finansı Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Bankacılık sektöründeki kamu görevine 2006 yılında BDDK'de bankacılık uzman yardımcısı olarak başlayan Soysal, ilerleyen yıllarda bankacılık başuzmanı olarak görev yaptı. Son olarak BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı olarak görev yapan Soysal, fon soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla kamuoyunun gündemine geldi.

FON SORUŞTURMASI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemler ve fon hareketlerine ilişkin suç şüphelerinin araştırılmasını kapsıyor. Soruşturma kapsamında finansal işlemler, şirketler arasındaki para transferleri ve fonlar üzerinden elde edildiği öne sürülen kazançlar incelemeye alındı.

Soruşturmada yalnızca özel sektör temsilcileri değil, sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesinde görev almış kamu yöneticileri de şüpheli sıfatıyla yer aldı. SPK ve BDDK bünyesinde görev yapan veya geçmişte görev almış bazı isimler hakkında gözaltı, tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.

ESKİ SPK VE BDDK YÖNETİCİLERİ DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın 3 Kasım'daki aşamasında eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Enver Usca, Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş hakkında rüşvet suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Ümit Sincanlı ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak suçlamaları kapsamında tutuklandı. Kürşat Sait Babuçcu hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanırken Bülent Murat Haholu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

18 MİLYAR 340 MİLYON LİRALIK İADE

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de fonlardan elde edildiği öne sürülen kazançların geri alınması oldu. Kasım ayının başında açıklanan verilere göre, üç ayrı yatırım fonundan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde ettiği belirlenen 214 kişi ve şirket incelemeye alındı. Bunların 141'inin gerçek kişi, 73'ünün ise tüzel kişi olduğu bildirildi.

İncelemeye konu kazançların yaklaşık 90 milyar lirasının TERA, 79 milyar lirasının Pusula ve 18 milyar lirasının Hedef fonlarından kaynaklandığı açıklandı. Soruşturma kapsamında 37 kişinin yaptığı iadelerle toplam 18 milyar 340 milyon lira tahsil edildi. Böylece incelemeye konu toplam kazancın yaklaşık yüzde 9,8'i geri alınmış oldu.

YÜZ BİNLERCE YATIRIMCIYI İLGİLENDİRİYOR

Fon soruşturmasının merkezinde, yatırım fonlarının portföylerindeki bazı hisselerin fiyatlarının yapay biçimde yükseltildiği ve belirli kişi veya şirketlerin bu işlemlerden haksız kazanç sağladığı iddiaları bulunuyor. Soruşturma kapsamında yüz binlerce yatırımcının bulunduğu fonlardaki işlemler de inceleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, eylül ayında 131 fonun tasfiyesine karar vermişti. Süreçte yatırımcıların zararlarının azaltılması ve fonlardan çıkarıldığı öne sürülen varlıkların geri alınması için çeşitli düzenlemeler hayata geçirildi. Ekim ayında kabul edilen yasal düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açıldı.

Bilal Soysal'ın tutuklanmasıyla soruşturmanın kamu kurumlarındaki yöneticilere uzanan ayağında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararları, şüpheliler hakkındaki suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor.