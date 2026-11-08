Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı - Son Dakika
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Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı

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Riyad\'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı
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Riyad\'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan iki füze hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Füzelerden düşen parçalar, finans bölgesindeki Saudi Aramco gökdelenine isabet etti. Binanın birkaç katındaki camlar kırılırken maddi hasar meydana geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki finans bölgesinde bulunan Saudi Aramco binası, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonrasında düşen füze parçaları nedeniyle zarar gördü. Reuters'ın haberine göre Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan iki füze Suudi Arabistan ordusu tarafından havada engellendi. Önleme sırasında düşen enkaz parçaları ise gökdelenin farklı katlarına isabet ederek camların kırılmasına neden oldu.

ARAMCO BİNASININ BİRKAÇ KATINDA HASAR OLUŞTU

Riyad'ın finans merkezinde yer alan binanın birkaç katındaki pencereler, düşen parçaların etkisiyle kırıldı. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı.

Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı

İKİ FÜZE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ TARAFINDAN ENGELLENDİ

Suudi Arabistan ordusu, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan iki füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Füzelerin hedeflerine ulaşması önlenirken müdahalenin ardından düşen parçalar Riyad'daki Aramco binasında maddi hasara neden oldu.

RİYAD'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Reuters'ın aktardığına göre olay öncesinde Riyad'da art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan Sivil Savunma Kurumu, olası saldırı tehdidi nedeniyle erken uyarı yayımladı. Yetkililer daha sonra tehlikenin geçtiğini açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, binadaki hasarın sınırlı olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

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Enerji BakanlığıSuudi ArabistanFinansYemenDünyaRiyadSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • R I R I:
    İsrail gizli servisinin Suud çöllerinden fırlatıp karışıklik çıkarmayı planladığı bu oyuna gelmeyeceğiz. Mekke ittifakı fitne aracı olmamalı. 0 0
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