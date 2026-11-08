Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu - Son Dakika
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Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu

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Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
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Doğu Karadeniz’de Trabzon, Ordu, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Uzungöl ile Ayder ve Kafkasör yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken, Rize’deki yaylalarda kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Artvin’deki Atabarı Kayak Merkezi’ne sezonun ilk karı düştü, Borçka-Camili kara yolunda ise ulaşımda aksamalar yaşandı.

Doğu Karadeniz’de etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimler kara teslim oldu. Bölgenin önemli turizm merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

TRABZON’DA UZUNGÖL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Trabzon’da aralıklarla etkili olan sağanağın ardından gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tonya ilçesinin yüksek kesimleri ve Kadırga Yaylası da kar yağışıyla beyaza büründü. Şalpazarı ilçesinin yüksek kesimlerindeki bazı mahalleler ile Sis Dağı ve Alaca yaylalarında da aynı görüntü oluştu.

Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu

ORDU’DA 5 İLÇEDE KAR

Ordu’da gece saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Akkuş, Aybastı, Korgan, Kumru ve Kabadüz ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla bölgede kış manzaraları oluştu.

AYDER’DE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULDU

Rize’de yağışın ardından gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yaylalarda kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı görüldü.

Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu

ATABARI KAYAK MERKEZİ’NE SEZONUN İLK KARI

Artvin’de dün zaman zaman etkili olan yağmur, gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Artvin merkez ile Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Ardanuç ilçelerinin yüksek rakımlı köy ve yaylaları karla kaplandı.

Kentin turizm noktalarından Kafkasör Yaylası ile Atabarı Kayak Merkezi’nde ağaçlar ve doğal alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezine sezonun ilk karı yağdı.

BORÇKA-CAMİLİ YOLUNDA ULAŞIM AKSADI

Borçka- Camili kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Kaynak: AA
Doğu KaradenizKayak MerkeziUzungölTrabzonCamiliBorçkaArtvinGüncelYaşamOrduRizekarSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Alışılan konular bunlar. Neden haber yapılır ki 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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