Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu
Haber Videosu

Hatay’ın Antakya ilçesinde 75 yaşındaki Yusuf Karadeniz’e ait beton katkı kimyasalları üretilen iş yerinden, yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtilen malzeme çalındı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla kentte çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 18 şüpheli yakalandı.

Antakya’da beton katkı kimyasalları üretilen bir iş yerinden çalınan malzemeler, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlığın ardından iş yerine gitmek dahi istemediğini anlatan Yusuf Karadeniz, emniyet mensuplarına teşekkür etti.

PERSONELİ ARAYIP HABER VERDİ

Kuruyer Mahallesi’nde oğlu ile birlikte beton katkı kimyasal ürünleri üreten 75 yaşındaki Yusuf Karadeniz, personelinin telefonla iş yerine hırsız girdiğini bildirmesi üzerine iş yerine gitti. Karadeniz, yaptığı kontrolde elektrikli ekipmanlarının, kaynak makinesinin ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kabloların çalındığını gördü.

Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

TAVANDAKİ TESİSAT DA DAĞITILDI

Tavandaki kabloların da sökülerek tesisatın dağıtıldığını fark eden Karadeniz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çalınan malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda kentte çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı ve Karadeniz’in iş yerindeki hırsızlıkla da bağlantılı olduğu belirlenen 18 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen malzemeler tek tek sayıldıktan sonra Yusuf Karadeniz’e teslim edildi.

Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

“BURAYA GELMEK BİLE İSTEMİYORDUM”

Malzemelerine yeniden kavuşan ve iş yerine tekrar gitmeye başlayan Karadeniz, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beton katkı sektöründe oğlumla birlikte çalışıyorum. Bu sabah kalktığımda personelim aradı. ‘Amca, iş yerine hırsız girmiş, gelir misin’ dedi. Hemen iş yerine geldim ve durumu gördükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradım. Beni jandarmaya yönlendirdiler. Aradan 10 dakika geçmeden polis ekipleri arayarak böyle bir olayın yaşandığını ve şüphelileri yakaladıklarını söylediler. Bunun üzerine karakola gittim.”

Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Çalınan malzemelere ilişkin bilgi veren Karadeniz, “İş yerimden elektrikli ekipmanları, kaynak makinem ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kablolar çalınmıştı. Çeşitli ebatlarda toplam 700-800 metre kablom vardı. Kabloları sökerken tavandaki tesisatı da tamamen dağıtmışlardı. İş yerinin o halini görmek istemediğim için buraya gelmek bile istemiyordum” dedi.

Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

EMNİYETE BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜR

Polis ekiplerinin çalışmasına değinen Karadeniz, “Allah emniyet mensuplarından razı olsun. İki gün boyunca üç polis memuru ve bir komiser benim olayımı takip etti, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sonunda ele geçirdikleri malzemelerin tamamını tek tek sayarak bana teslim ettiler. Buradan Hatay İl Emniyet Müdürümüze ve tüm emniyet mensuplarına binlerce kez teşekkür ediyorum. İş yerimdeki malzemelere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu
Kaynak: İHA
KaradenizHırsızlık3. SayfaAntakyaGüncelPolisHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi
Niğde Kiledere’de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor Niğde Kiledere'de silahlı saldırı: Rıfat Evlendi öldü, kaçan iki kardeş aranıyor
Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı Fon soruşturmasında Neslihan Mumcu için mali tedbir kararı
Arda Güler’den Valencia’ya şık gol Son 6 maçta inanılmaz performans Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans
Polonya’da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Bodrum’da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor
İpek Yolu’nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü İpek Yolu'nda feci kaza: Lastiği patlayan araç üst geçide saplandı, 2 kişi öldü
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor Sevenlerinden dua istendi Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
Yıllar onlara işlemiyor Hakan Peker ve kardeşi şaşırttı Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşi şaşırttı
Samar Dadgar hastanelik oldu Ameliyatı ertelendi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi
09:36
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
09:22
Melisa Döngel’den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt
09:08
Toptancıda kahve skandalı Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
09:02
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
08:45
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
08:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’a Zafer Günü ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü ziyareti
08:27
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
08:14
İndirimli ürünleri tanıtıyordu Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
İndirimli ürünleri tanıtıyordu! Saniyeler sonra dehşeti yaşadı
07:57
AK Parti’yi alarma geçiren anket sonucu Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor
07:44
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor Sevenlerinden dua istendi
Killa Hakan yoğun bakımda uyutuluyor! Sevenlerinden dua istendi
07:37
İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
07:07
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira
04:11
Kolombiya’da askeri üsse bombalı İHA saldırısı 5 asker öldü
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü
01:17
Polonya’da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Polonya'da 6 kişiyi katleden saldırganın evinde 3 ceset bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 09:47:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android