Fabrikayı soyup soğana çevirdiler! Milyonluk malzeme tek gecede buhar oldu

Antakya’da beton katkı kimyasalları üretilen bir iş yerinden çalınan malzemeler, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlığın ardından iş yerine gitmek dahi istemediğini anlatan Yusuf Karadeniz, emniyet mensuplarına teşekkür etti.

PERSONELİ ARAYIP HABER VERDİ

Kuruyer Mahallesi’nde oğlu ile birlikte beton katkı kimyasal ürünleri üreten 75 yaşındaki Yusuf Karadeniz, personelinin telefonla iş yerine hırsız girdiğini bildirmesi üzerine iş yerine gitti. Karadeniz, yaptığı kontrolde elektrikli ekipmanlarının, kaynak makinesinin ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kabloların çalındığını gördü.

TAVANDAKİ TESİSAT DA DAĞITILDI

Tavandaki kabloların da sökülerek tesisatın dağıtıldığını fark eden Karadeniz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çalınan malzemelerin toplam değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda kentte çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı ve Karadeniz’in iş yerindeki hırsızlıkla da bağlantılı olduğu belirlenen 18 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen malzemeler tek tek sayıldıktan sonra Yusuf Karadeniz’e teslim edildi.

“BURAYA GELMEK BİLE İSTEMİYORDUM”

Malzemelerine yeniden kavuşan ve iş yerine tekrar gitmeye başlayan Karadeniz, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beton katkı sektöründe oğlumla birlikte çalışıyorum. Bu sabah kalktığımda personelim aradı. ‘Amca, iş yerine hırsız girmiş, gelir misin’ dedi. Hemen iş yerine geldim ve durumu gördükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradım. Beni jandarmaya yönlendirdiler. Aradan 10 dakika geçmeden polis ekipleri arayarak böyle bir olayın yaşandığını ve şüphelileri yakaladıklarını söylediler. Bunun üzerine karakola gittim.”

Çalınan malzemelere ilişkin bilgi veren Karadeniz, “İş yerimden elektrikli ekipmanları, kaynak makinem ve fabrikanın elektrik tesisatına ait kablolar çalınmıştı. Çeşitli ebatlarda toplam 700-800 metre kablom vardı. Kabloları sökerken tavandaki tesisatı da tamamen dağıtmışlardı. İş yerinin o halini görmek istemediğim için buraya gelmek bile istemiyordum” dedi.

EMNİYETE BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜR

Polis ekiplerinin çalışmasına değinen Karadeniz, “Allah emniyet mensuplarından razı olsun. İki gün boyunca üç polis memuru ve bir komiser benim olayımı takip etti, ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sonunda ele geçirdikleri malzemelerin tamamını tek tek sayarak bana teslim ettiler. Buradan Hatay İl Emniyet Müdürümüze ve tüm emniyet mensuplarına binlerce kez teşekkür ediyorum. İş yerimdeki malzemelere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.