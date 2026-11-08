Bodrum\'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor

Bodrum'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Çarşı Mahallesi'nde bir işletmede küfürlü konuşarak tartışma çıkaran alkollü 2 Portekiz uyruklu turistten birinin attığı yumrukla düşen 17 yaşındaki çalışan, başını merdivene çarptı. Kalbi duran gencin kalbi sağlık ekiplerince yeniden çalıştırıldı, hayati tehlikesi süren genç Muğla'daki hastaneye sevk edildi. Kaçan turistler polis tarafından yakalandı.
MUĞLA(İHA) Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada başına aldığı darbeyle ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, hastanede yaşam savaşı veriyor.
Edinilen bilgiye göre Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye gelen alkollü 2 yabancı turist, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki genç, turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı. Daha sonra bölge esnafı tarafından darp edilen Portekiz uyruklu 2 turist olay yerinden kaçtı.
KALBİ DURDU, YENİDEN ÇALIŞTIRILDI
Başından aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanan Muhammed K., 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Gencin duran kalbi, sağlık ekiplerince yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında Muhammed K.'nın ağabeyi E.K.'nın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
KAÇAN TURİSTLER YAKALANDI
Kaçan Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. adlı turistler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hafif yaralı 2 turist, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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