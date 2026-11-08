Bodrum\'da işletme çalışanı 17 yaşındaki gence turist saldırısı: Kalbi durdu, yaşam savaşı veriyor

MUĞLA(İHA) Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan kavgada başına aldığı darbeyle ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye gelen alkollü 2 yabancı turist, küfürlü konuşup işletme yetkilileri ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada işletmede çalışan 17 yaşındaki genç, turistin yumruk darbesiyle düşüp başını merdivene çarptı. Daha sonra bölge esnafı tarafından darp edilen Portekiz uyruklu 2 turist olay yerinden kaçtı.

KALBİ DURDU, YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Başından aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanan Muhammed K., 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Gencin duran kalbi, sağlık ekiplerince yeniden çalıştırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sırasında Muhammed K.'nın ağabeyi E.K.'nın da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

KAÇAN TURİSTLER YAKALANDI

Kaçan Portekiz uyruklu C.G. ve C.F. adlı turistler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hafif yaralı 2 turist, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.