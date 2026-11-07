Bakan Kurum açıkladı: 500 bin sosyal konut 2028'e kadar tamamlanacak - Son Dakika
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Bakan Kurum açıkladı: 500 bin sosyal konut 2028'e kadar tamamlanacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde 80 bin konutun tamamlandığını, kalanların ise 2028 yılına kadar bitirileceğini açıkladı. İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin de 2028 yılı sonunda tamamlanacağını belirten Kurum, ilk etapta bitirilen 1071 konutun kura çekilişi ve anahtar tesliminin aralık ayında yapılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de katıldığı programda sosyal konut projeleri, kiralık konut uygulaması ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KALAN KONUTLARIMIZI 2028 YILINA KADAR BİTİRECEĞİZ"

Türkiye'de dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için yürütülen çalışmalara değinen Kurum, 2002 yılından bu yana 1 milyon 800 bin konut üretildiğini söyledi.

Avrupa'da birçok ülkenin konut sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, Türkiye'de sosyal konut üretiminin devam ettiğini ifade etti.

500 bin sosyal konut projesindeki son durumu da açıklayan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "500 bin sosyal konutu açıkladı Cumhurbaşkanımız. 80 binini bitirdik, teslim etme aşamasına getirdik. TOKİ Başkanlığımızla yürütüyoruz. Kalan konutlarımızı da 2028 yılına kadar inşallah bitirip vatandaşlarımıza bugüne kadar olduğu gibi sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz."

İSTANBUL'DAKİ 15 BİN KİRALIK KONUT İÇİN TARİH VERDİ

"Yarısı Bizden" kampanyasına İstanbul'da yoğun talep olduğunu belirten Kurum, 500 bin konutun üzerinde başvuru bulunduğunu söyledi.

Kiralık konut projesine de değinen Kurum, İstanbul'da yapılması planlanan 15 bin konutun ilk etabının tamamlandığını açıkladı.

Kurum, "Diğer taraftan 500 bin sosyal konutla birlikte ilk defa İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağımızın müjdesini de Sayın Cumhurbaşkanımız verdi ve bu kapsamda 1071 konutumuzu bitirdik. Önümüzdeki ay hem kurasını çekeceğiz hem anahtarlarını vereceğiz." dedi.

Konutların kira bedellerine ve teslim takvimine ilişkin de konuşan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşımız bu evlerde oturabiliyor. Başvurularını yaptı, incelemeler yapıldı ve önümüzdeki ay kuralarını çekeceğiz, 1071 vatandaşımızı yerleştireceğiz. Diğer konutlarımızı da 2028 yılı sonuna kadar bitirip vatandaşlarımızı bu alanda yerleştireceğiz."

KİRALIK KONUT PROJESİ DİĞER İLLERE YAYILACAK MI?

Kiralık konut projesinin konut fiyatlarını dengelemek ve kiraları düşürmek amacıyla hayata geçirildiğini belirten Kurum, uygulamanın başka illerde de başlatılabileceğini söyledi.

Kurum, "Niye yapıyoruz bunu? Açıkçası konut fiyatlarını dengelemek, kira fiyatlarını düşürmek için yapıyoruz. Bu önemli bir iradeydi. Vatandaşımızın bu anlamda da yanında olabilmek için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer şehirlerden de talepler geldiğini belirten Kurum, "İnşallah önümüzdeki süreçte bu müjdeleri Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır." dedi.

"İSTANBUL'UN DEPREME KARŞI DİRENÇLİ OLMASI BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kurum, 2013 yılından bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 300 bin konutun dönüştürüldüğünü, bunların yaklaşık yarısının İstanbul'da bulunduğunu açıkladı.

İstanbul'da meydana gelebilecek büyük bir depremin sonuçlarına dikkat çeken Kurum, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'un depreme karşı dirençli olması, güvenli olması hep söylüyoruz bir milli güvenlik meselesi. Yani biz 11 ili ayağa kaldırdık. 86 milyon vatandaşımız bir oldu, gittik 11 ille el ele verdik, ayağa kaldırdık. Ama İstanbul'da Allah korusun bir deprem olursa bu bizim yıllarımıza, on yıllarımıza mal olur ve milli güvenlik meselesi haline gelir; üretimde, istihdamda, her alanda."

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI 2027 SONUNA KADAR UZATILDI

İstanbul'un 39 ilçesinde "Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurum, dönüştürülen konut sayısının 540 bine ulaştığını söyledi.

Kampanyanın süresinin uzatıldığını hatırlatan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yarısı Bizden'i 31 Aralık 2027'ye uzattığımızı yine müjdeledi vatandaşımıza." dedi.

Riskli binalarda yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunan Kurum, "Gelin kampanyamıza başvurun. El birliğiyle konutlarımızı dönüştürelim ve İstanbul'umuzu güvenli hale getirelim. Gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakalım diyoruz." ifadelerini kullandı.

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