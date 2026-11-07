Yeşim Gül\'ün acı günü! Dua istediği hayat arkadaşını kaybetti

Yeşim Gül, hayat arkadaşı Gökhan Suar'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Suar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DUA İSTEMİŞTİ, ACI HABER GELDİ

Ünlü oyuncu Yeşim Gül'ün hayat arkadaşı Gökhan Suar, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. Suar'ın sağlık durumunun ağırlaşması üzerine doktorlar tarafından entübe edildiği belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından Yeşim Gül, hayat arkadaşının sağlığına kavuşması için sevenlerinden dua istemişti. Gül'ün umutla beklediği süreçten acı haber geldi. Hastanede tedavisi devam eden Gökhan Suar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Suar'ın hayatını kaybetmesi, oyuncu Yeşim Gül'ü yasa boğdu.

HAYAT ARKADAŞININ ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU

Gökhan Suar'ın vefat haberini duyuran isim, hayat arkadaşı Yeşim Gül oldu. Geçtiğimiz günlerde Suar'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin ardından dua isteyen oyuncu, bu kez sevenlerine ölüm haberini verdi. Gökhan Suar'ın hastanedeki yaşam mücadelesi sona erdi. Bir süredir tedavi gören Suar'ın vefatı, Yeşim Gül'ün yakın çevresinde ve sevenleri arasında üzüntüye neden oldu. Oyuncunun yaşadığı acı, özellikle Suar'ın sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından yaptığı dua çağrısı nedeniyle daha da yürek burktu. Hayat arkadaşının iyileşmesini bekleyen Gül, gelen ölüm haberiyle zor bir gün yaşadı. Suar'ın cenazesi, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.