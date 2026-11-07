Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler - Son Dakika
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Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler

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Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar\'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
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18 yorum

Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası bir paylaşım yapan eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar "Bir zamanlar. Muayene için gittiği hastaneden başhekimin kendisini kapıda karşılamasını istiyordu. Bakan bile değilken. Kibir, 'Allah’a isyan' olarak kabul edilen büyük günahlardan sayıldığı halde. Şimdi gardiyanlarla muhatap" ifadelerine yer verdi.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında ikinci kez ifade veren eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklandı. 

TEK KİŞİLİK ODAYA YERLEŞTİRİLDİ 

Fatma Betül Sayan Kaya, cezaevinde can güvenliği gerekçesiyle tek kişilik odaya yerleştirildi. Kaya yazılı olarak talep etmedikçe yanına başka bir tutuklu verilmeyecek.

"MUAYENE İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDEN..."

Olayın yankıları sürerken eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın kibrine atıfta bulunan Tayyar, "Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde; "Bir zamanlar muayene için gittiği hastaneden başhekimin kendisini kapıda karşılamasını istiyordu. Bakan bile değilken. Kibir, 'Allah’a isyan' olarak kabul edilen büyük günahlardan sayıldığı halde. Şimdi gardiyanlarla muhatap. Yine de üzüldüm" dedi. 

"GÖZYAŞLARI ÜZERİNDE TEPİNMEM"

Açıklamasının devamında "Haklı sebepler olsa bile bir başkasının gözyaşları üzerinde tepinmem" diyen Tayyar, "Deniz Göktaş, Murat Ağırel gibi muhalifler tutuklandığında da mutlu olmadım, savunma hakları kısıtlı olduğu için haklarında yazmayı bıraktım. Ama bu görüntülerden çıkarılması gereken ne çok ders var. Herkes payına düşeni almalıdır" ifadelerine yer verdi.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı; 

Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
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Okurların en beğendiği yorum

“ÖRGÜT ÜYESİ İSE ÖRGÜT LİDERİ NEREDE.”

Tüm yorumlar (18)
Fatma Betül Sayan KayaFon SoruşturmasıMilletvekiliŞamil TayyarPolitikaSözlerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (18)

  • aslandavut281 aslandavut281:
    ÖRGÜT ÜYESİ İSE ÖRGÜT LİDERİ NEREDE. 15 4
    Halis demir Halis demir:
    belediyeler talan edilirken sapık ilişkiler içinde olanların örgüt liderini sormadında şimdi soruyon varsa bir lider bulunurda sen geç kaldın 8 7
    Göksel Özdemir Göksel Özdemir:
    ÖRGÜT LİDERİDE ORADA İMAMOGLUNA KOMŞU OLDU 3 1
    mehmet mehmet:
    siyasette olupta kibir olmayan varmıymış. çakarlı araç koruma ordusu. kendini bir şey sanma değilmi. 0 1
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    ACABA GARDİYANLAR KAPIDA KARŞILADI MI SENCE SEKAMİ KARAGÜLLE?? 6 4 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    selami hırsızlar için miting yapmadı yerli malına boykot yapmadı ülkesini ingilize şikayet etmedi kendinle karıştırdın. 5 0
  • Ergun Sen Ergun Sen:
    Özgür Özelin dediği gibi..Hapishanedemi başka bir yerdemi..Görüşüne gitmek lazım.Şnabasım gelmiyor.. 4 4 Yanıtla
  • Mr Camel Mr Camel:
    Simdi fon mevzusundan bu kadını günah keçisi olarak ortaya atanlar temizlendimi zannediyorlar geri kalanı nerdeymış 3 4
  • yunus deniz yunus deniz:
    ahbee fatma güvenlik önlemi olarak başkasının hesap bilgilerini kullanacaktın ama sen gidipte kendi hesap bilgilerini kullandın... 3 3
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    tecrübe konuşuyor diyorsun :)) 0 0
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