Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar\'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında ikinci kez ifade veren eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklandı.

TEK KİŞİLİK ODAYA YERLEŞTİRİLDİ

Fatma Betül Sayan Kaya, cezaevinde can güvenliği gerekçesiyle tek kişilik odaya yerleştirildi. Kaya yazılı olarak talep etmedikçe yanına başka bir tutuklu verilmeyecek.

"MUAYENE İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDEN..."

Olayın yankıları sürerken eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın kibrine atıfta bulunan Tayyar, "Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde; "Bir zamanlar muayene için gittiği hastaneden başhekimin kendisini kapıda karşılamasını istiyordu. Bakan bile değilken. Kibir, 'Allah’a isyan' olarak kabul edilen büyük günahlardan sayıldığı halde. Şimdi gardiyanlarla muhatap. Yine de üzüldüm" dedi.

"GÖZYAŞLARI ÜZERİNDE TEPİNMEM"

Açıklamasının devamında "Haklı sebepler olsa bile bir başkasının gözyaşları üzerinde tepinmem" diyen Tayyar, "Deniz Göktaş, Murat Ağırel gibi muhalifler tutuklandığında da mutlu olmadım, savunma hakları kısıtlı olduğu için haklarında yazmayı bıraktım. Ama bu görüntülerden çıkarılması gereken ne çok ders var. Herkes payına düşeni almalıdır" ifadelerine yer verdi.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı;