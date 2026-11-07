Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

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Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen "fon soruşturması" kapsamında aralarında eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevkedilen 6 şüpheliden, aralarında Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanvekili Enver Usca'nın da bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. 1 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı.

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

TUTUKLANAN 4 İSİM BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin isimleri ve haklarında belirtilen kanun maddeleri şöyle:

  • Ümit Sincanlı
  • Mustafa Alper Taş
  • Ercan Urkan
  • Enver Usca

Bu tutuklama sonrası fon soruşturmasında tutuklu sayısı 118'e çıktı.

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

FON SORUŞTURMASINDA EN SON NE OLDU?

Soruşturmada 3 Kasım'da eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, rüşvet almak suçlamasıyla tutuklandı. 5 Kasım'da ise eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında suç örgütüne üye olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla tutuklama kararı verildi.

Son olarak eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında eski kamu görevlilerine yönelik adli işlemler devam etti.

AĞUSTOS 2026: FONLARA İLK MÜDAHALE

28 Ağustos: Bazı fonların fiyatlarının düşük işlem hacmine sahip hisselerde gerçekleştirilen çapraz işlemler sonucunda sekiz ayda yüzde 3 binden fazla yükselmesi üzerine SPK harekete geçti. Serbest fonların belirli hisselerde aşırı yoğunlaşmasını önlemek amacıyla BIST 30 dışındaki hisseler için yüzde 5, toplamda ise yüzde 20 sınırı getirildi.

EYLÜL 2026: FON KRİZİ DERİNLEŞTİ

15 Eylül: Yatırımcıların artan satış talepleri üzerine Pusula Portföy, katılma payı iadelerinde ve ödemelerde temerrüde düştüğünü açıkladı.

17 Eylül: SPK, Pusula, Tera ve bağlantılı şirketlere ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Karardan 455 binden fazla yatırımcı etkilendi.

18-22 Eylül: Fon yöneticilerine yönelik operasyonlarda tutuklamalar gerçekleşti. Aralarında Pusula Holding yöneticisi Serdar Turhan ve Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen'in de bulunduğu isimler tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı.

20 Eylül: Fonların tasfiye ve nakde dönüştürülmesi için öngörülen süre üç aydan altı aya kadar uzatıldı.

24 Eylül: Soruşturma kapsamında yaklaşık 1,8 milyar lira değerinde olduğu belirtilen iki özel jet ve bir yata el konuldu.

25 Eylül: SPK, piyasa dolandırıcılığı suçlarında etkin pişmanlıktan yararlanma koşullarını açıkladı. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, 500 bin liradan az olmamak üzere elde ettikleri veya sebep oldukları menfaatin iki katı tutarında ödeme yapması gerektiği belirtildi.

26 Eylül: Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevlerinden istifa etti. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın hisse işlemlerinden 2,17 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Çift, özel bilgi veya yönlendirme almadıklarını belirterek suçlamaları reddetti. Yaklaşık 1,86 milyar liralık kazancın iade edildiği bildirildi.

29 Eylül: Kaya çiftinin mal varlıkları donduruldu. Aynı gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

EKİM 2026: SORUŞTURMADA PEŞ PEŞE OPERASYONLAR

4 Ekim: Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni talep edildi.

6 Ekim: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon krizinden önce şüpheli çıkış yaptığı belirlenen 214 gerçek ve tüzel kişinin işlemlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bu kişilerin haksız kazançlarının toplamının 187,6 milyar lira olduğunu söyledi.

8-9 Ekim: Fon kriziyle ilgili haberler ve açıklamalar nedeniyle bazı gazeteciler hakkında adli işlemler gerçekleştirildi. Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklanırken, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ev hapsi kararı verildi.

9 Ekim: AK Parti, tasfiye edilen fonların yatırımcılarına yapılacak geri ödemeleri düzenleyen dokuz maddelik kanun teklifini TBMM'ye sundu.

14 Ekim: Fon yatırımcılarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

17 Ekim: Ziraat Bankası aracılığıyla 66 ayrı fonda 45 binden fazla yatırımcı için yaklaşık 40,8 milyar liralık ayni ve nakdi tasfiye işleminin tamamlandığı açıklandı. Tasfiye sürecindeki fon sayısı 131'den 65'e geriledi.

18 Ekim: Fon Koordinasyon Kurulu altıncı toplantısını gerçekleştirdi.

20 Ekim: SPK Başkanı Mahmut Sütçü görevden alındı.

21 Ekim: Işıklar Enerji, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding hisselerine ilişkin incelemeler kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

22 Ekim: Eski milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım Holding sahibi Abdullah Dal ve Tera Holding yetkilisi Seda Tarım'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

24 Ekim: Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Altınbaş Holding yöneticisi İnan Altınbaş da yer aldı.

26 Ekim: Eski milletvekili Ertan Aydın, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer, Nusret Altınbaş ve eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında tutuklama kararları verildi.

27 Ekim: Tera yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tutuklandı.

KASIM 2026: ESKİ BAKAN VE ÜST DÜZEY İSİMLER TUTUKLANDI

3 Kasım: Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, rüşvet almak suçlamasıyla tutuklandı.

5 Kasım: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, suç örgütüne üye olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla tutuklandı.

7 Kasım: Son adli işlemlerde eski SPK Başkanvekili Enver Usca, Ümit Sincanlı, Mustafa Alper Taş ve Ercan Urkan tutuklandı. Kürşad Sait Babuçcu hakkında adli kontrol kararı verilirken Bülent Murat Haholu savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıSermaye Piyasası KuruluFon SoruşturmasıGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Kaya Mustafa Kaya:
    ekonun tutuklanmasından sonra yargıya söylediğiniz laflardan dolayı utanırmısınız sanmıyorum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
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