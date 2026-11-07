Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarından asgari ücrete, enflasyonla mücadeleden sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına kadar birçok başlığı değerlendiren Yılmaz, özellikle emeklilere yönelik hazırlanan yeni düzenlemenin takvimine ilişkin bilgi verdi.

BÜTÜN EMEKLİLERİ KAPSAYACAK

Emeklilerin gelirlerini artırmaya yönelik çalışmaların uzun süredir devam ettiğini belirten Yılmaz, enflasyonun üzerinde bir destek sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Düzenlemenin yalnızca belirli bir emekli grubuyla sınırlı olmadığını vurgulayan Yılmaz, farklı alternatiflerin değerlendirildiğini ve nihai çalışmanın Meclis'e sunulacağını söyledi.

Yılmaz, "Emekliye refah düzenlemesiyle ilgili epeydir çalışıyoruz. Enflasyon üzerinde bir destek için çalışmalar yapılıyor. Yıl sonuna kadar bir düzenleme yapacağız. Bütün emeklilerle ilgili bir çalışma söz konusu. Farklı alternatifler çalışılıyor. En sonunda Meclis'e arz edilecek" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ DÜZENLEMESİ İÇİN TARİH VERDİ

Çalışmanın ne zaman hayata geçirileceğine ilişkin de konuşan Yılmaz, düzenlemenin yılbaşından önce TBMM'ye sunulmasını beklediğini belirtti. Yılmaz, "Yıl başından önce mutlaka Meclis'e arz edilecektir diye düşünüyorum. Gelecek yılın başından itibaren de etkisini hissedeceğiz" dedi.

Yeni düzenlemede uygulanacak artış oranı veya emekli maaşlarına yapılacak ilave ödemenin tutarı konusunda ise henüz kesinleşmiş bir rakam açıklanmadı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN HENÜZ SÜREÇ BAŞLAMADI

2027 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, resmi görüşmelerin henüz başlamadığını söyledi. Asgari ücretin yalnızca hükümet tarafından belirlenmediğini hatırlatan Yılmaz, kararın işçi, işveren ve kamu temsilcilerinin yer aldığı süreç sonunda şekilleneceğini ifade etti.

Yılmaz, "Asgari ücret kamunun tek başına verdiği bir karar değil. Üç taraf var. Asgari ücretle ilgili henüz o süreç başlamadı. Denge içinde şekillenecektir diye umuyorum" diye konuştu.

ENFLASYONDA YÜZDE 29,77 VURGUSU

Son açıklanan enflasyon verilerini değerlendiren Yılmaz, rakamların beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleştiğini belirtti. Yıllık enflasyonun yüzde 29,77 seviyesinde olduğunu hatırlatan Yılmaz, özellikle hizmet kalemlerinde iyileşme yaşandığını söyledi.

Savaşın enflasyona 7 puanlık etkisi olduğunu ifade eden Yılmaz, önümüzdeki dönemde maliye politikasının enflasyonla mücadeleye daha güçlü destek vereceğini dile getirdi.

FON SORUŞTURMASINDA 113 KİŞİ TUTUKLANDI

Sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına ilişkin son rakamları da açıklayan Yılmaz, bazı fonlarda manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı tespit edildiğini söyledi. 17 Eylül'de alınan kararlar kapsamında 131 fona kısıtlama getirildiğini belirten Yılmaz, bu fonların toplam portföy değerinin yüzde 7'sini oluşturduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Soruşturma kapsamlı yürütülüyor. Adli süreçte 444 şüpheliden 113'ü tutuklandı. Hisse bazlı manipülasyona ilişkin SPK'nın çalışmaları devam ediyor. Bunlar bittikçe SPK suç duyurularında bulunuyor ve adli makamlar da gerekeni yapıyorlar" dedi.

420 BİN YATIRIMCIYA 31,5 MİLYAR LİRA İADE EDİLDİ

Fonların tasfiye ve ödeme süreçlerine ilişkin bilgi veren Yılmaz, 131 fon için iade hesabı açıldığını ve yaklaşık 31,5 milyar liranın yatırımcılara geri ödendiğini açıkladı. Bugüne kadar 420 bin yatırımcının ödeme aldığını belirten Yılmaz, 13 Kasım'da yeni bir ödeme yapılması için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Ödemelerin düşük tutarlardan başlanarak gerçekleştirildiğini anlatan Yılmaz, mevcut ara ödemelerde üst sınırın 1 milyon lira olduğunu bildirdi. Ara ödeme sürecinin tamamlanmasının ardından nihai mahsuplaşmaya geçileceğini ifade etti.

SERMAYE PİYASALARI İÇİN YENİ KANUN HAZIRLIĞI

Benzer olayların önlenmesi amacıyla yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını açıklayan Yılmaz, hazırlığın gelecek haftaya kadar büyük ölçüde şekillenmesini beklediklerini belirtti. İncelenen hisse sayısının 50'ye ulaşabileceğini söyleyen Yılmaz, düzenlemenin Meclis'e sunulacağını ve sermaye piyasalarının daha güvenli hale getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

ABD İLE İLİŞKİLERE DEĞİNDİ

ABD kamuoyunda İran savaşına yönelik tepkilere de değinen Yılmaz, Türkiye'nin başından itibaren anlaşmazlıkların savaş yerine diplomasi ve uzlaşma yoluyla çözülmesini savunduğunu söyledi. ABD halkının savaşa yönelik tepkilerinin Türkiye'nin yaklaşımıyla örtüştüğünü ifade eden Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilerek sürdürüleceğini belirtti.