Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin\'de yakalandı

Mersin'de narkotik polisinin yürüttüğü çalışmalar, uluslararası düzeyde aranan bir ismin yakalanmasıyla sonuçlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özbekistan makamlarınca uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'in kentte bulunduğunu tespit etti.

TARIM İŞÇİSİ OLARAK GİZLENMİŞ

Polisin yürüttüğü araştırmalarda, uyuşturucu baronu olarak nitelendirilen şüphelinin uzun süredir Mersin'de yaşadığı ve tarım alanlarında çalışarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Şüphelinin bulunduğu adresi tespit eden narkotik ekipleri, seraların yoğun olduğu bölgedeki bir eve operasyon düzenledi.

SERALARIN ARASINDAKİ EVDE YAKALANDI

Düzenlenen baskında kırmızı bültenle aranan Khudayberdıev yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.