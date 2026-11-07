Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin\'de yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin\'de yakalandı
Haber Videosu

Özbekistan tarafından uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev, Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Uzun süredir tarım alanlarında çalışarak gizlendiği belirlenen şüpheli, seraların bulunduğu bölgedeki bir eve düzenlenen baskında gözaltına alındı.

Mersin'de narkotik polisinin yürüttüğü çalışmalar, uluslararası düzeyde aranan bir ismin yakalanmasıyla sonuçlandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özbekistan makamlarınca uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle aranan Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'in kentte bulunduğunu tespit etti.

TARIM İŞÇİSİ OLARAK GİZLENMİŞ

Polisin yürüttüğü araştırmalarda, uyuşturucu baronu olarak nitelendirilen şüphelinin uzun süredir Mersin'de yaşadığı ve tarım alanlarında çalışarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Şüphelinin bulunduğu adresi tespit eden narkotik ekipleri, seraların yoğun olduğu bölgedeki bir eve operasyon düzenledi.

SERALARIN ARASINDAKİ EVDE YAKALANDI

Düzenlenen baskında kırmızı bültenle aranan Khudayberdıev yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
Özbekistan3. SayfaMersinGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Fatih Erbakan’dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur Fatih Erbakan'dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur?
Bursasporlu Bayramov’dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol Bursasporlu Bayramov'dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar Kasımpaşa durdurulamıyor Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor
Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
08:43
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
08:22
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar Kasımpaşa durdurulamıyor
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor
08:08
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
07:51
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
07:36
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
23:47
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 09:11:40. #.0.2#
SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android