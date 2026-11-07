Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray\'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum

Galatasaray'da Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen'in ameliyat olacağı açıklandı. Yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı yıldızın Amedspor ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyemeyeceği belirtildi. Sarı-kırmızılıların hedefi ise golcü futbolcuyu 24 Kasım'daki Aston Villa maçına yetiştirmek.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan 27 yaşındaki golcünün sağlık durumuyla ilgili kulüpten resmi açıklama geldi. Yapılan kontrollerde dizinde serbest fragman tespit edilen Osimhen'in ameliyat edilmesine karar verildi. Nijeryalı yıldızın sahalardan uzak kalacağı süre ve kaçıracağı karşılaşmalar da netleşmeye başladı.

OSIMHEN AMELİYAT OLACAK

Galatasaray'ın açıklamasına göre Stuttgart karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildi. Nijeryalı futbolcunun bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi geçireceği bildirildi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yıldız golcü, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlayacak olan Osimhen'in yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği öngörülüyor. Galatasaray sağlık heyeti, Nijeryalı futbolcunun iyileşme sürecini yakından takip edecek. Golcü oyuncunun takıma dönüşü ise ameliyat sonrası sağlık durumuna göre şekillenecek.

AMEDSPOR VE SAMSUNSPOR MAÇLARINI KAÇIRACAK

Osimhen'in sakatlığı, Galatasaray'ın önündeki maç programını da etkiledi. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan Nijeryalı yıldızın milli ara sonrasında oynanacak Samsunspor maçında da görev yapması beklenmiyor. Böylece sarı-kırmızılı ekip, iki lig karşılaşmasında önemli gol silahından yararlanamayacak.

ASTON VILLA MAÇINA YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Galatasaray'ın Osimhen için belirlediği hedef tarih ise 24 Kasım. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanacak kritik karşılaşmaya yetişmesini istiyor. Ancak Nijeryalı golcünün bu maçta forma giyip giyemeyeceği, ameliyatın ardından geçireceği rehabilitasyon sürecine bağlı olacak. Galatasaray'ı Aston Villa karşılaşmasının ardından Süper Lig'de Beşiktaş derbisi bekliyor.

11 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda teknik heyetin nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.

Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacakGalatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Öğretmenler GünüVictor OsimhenGalatasaraySamsunsporStuttgartAmeliyatSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Jon snow Jon snow:
    Amaan çokda önemli değil .osimen iki maç oynayıp sakatlanıyor bu aralar 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Citibank’a silahlı saldırı Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü Citibank'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi 13 Kasım’da yeni ödeme hazırlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi! 13 Kasım'da yeni ödeme hazırlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Fatih Erbakan’dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur Fatih Erbakan'dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur?
08:08
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
07:51
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
07:36
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
00:12
11 üniversiteye yeni rektör atandı
11 üniversiteye yeni rektör atandı
23:47
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 08:19:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android