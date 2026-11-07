Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam 11 üniversitenin rektörlüğünü kapsayan kararlar arasında en dikkat çekici değişikliklerden biri Şırnak Üniversitesinde yaşandı. Daha önce akademik kadro ilanları ve yakınlarına yönelik atama iddiaları nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın yerine Prof. Dr. İbrahim Baz getirildi.

AKRABA KAYIRMACILIĞI İDDİALARIYLA TARTIŞILMIŞTI

Şırnak Üniversitesinin eski rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, akademik kadroları akraba ve yakınlarına tahsis ettiği yönündeki iddialarla kamuoyunun dikkatini çekmişti. Üniversitede bazı akademik ilanların belirli kişilerin niteliklerine göre hazırlandığı öne sürülürken Alkış'ın 25 Ağustos'ta kadroya alınacak isimleri 19 Ağustos'ta Facebook üzerinden duyurduğu iddiası da tartışmalara neden olmuştu.

Sayıştay denetçilerinin Şırnak Üniversitesindeki akademik kadro ilanlarında eşitlik ve liyakat ilkelerine aykırı, belirli adayları işaret eden şartlar tespit ettiği belirtilmişti.

PERSONELE GÖZDAĞI VERDİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Alkış hakkında ortaya atılan iddialar yalnızca akademik atamalarla sınırlı kalmamıştı. Bazı akademisyenler, eylül ayında Alkış'ın yeniden rektör olarak atanacağı yönünde paylaşımlarda bulunduğunu ve personele gözdağı verdiğini ileri sürmüştü. Üniversite çalışanlarının kendisine itaat etmesi yönünde tehdit edildiği iddiası da tartışılan konular arasında yer almıştı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Hakkındaki akraba kayırmacılığı iddialarını reddeden Alkış, akademik kadro ilanlarında üniversitenin mevcut personeline öncelik verilmesini savunmuştu. Alkış, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm üniversitelerde, teamül üzere 'içerden kadrolar' YÖK tarafından genel kabul görür. Biz de Şırnak Üniversitesi olarak ülkemizdeki tüm üniversitelerde olduğu gibi personelimizi biraz daha önceleriz. Akademik ilanlarda onlara uygun şartlar yazarız ki onların sosyal güvenceleri sağlanmış olsun."

YENİ REKTÖR PROF. DR. İBRAHİM BAZ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan son atama kararıyla Şırnak Üniversitesinin rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Baz getirildi. Böylece üniversitede daha önce kadro ilanları ve atama süreçlerine ilişkin iddialarla tartışılan Alkış'ın rektörlük dönemi sona erdi.