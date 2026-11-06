Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi

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Bakan Çiftçi\'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
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4 yorum
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Bakan Çiftçi\'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili çok konuşulacak ifade kullandı. Katıldığı canlı yayında Çiftçi, "Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Bu konunun sonuna kadar gidileceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini ve yapanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. tv100 canlı yayınında konuşan Çiftçi, Kaya'nın soruşturmanın sembol isimlerinden biri olduğunu belirtti.

ÇİFTÇİ: KİM BU İŞE GİRDİYSE YANINA KAR KALMAYACAK

Çiftçi şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız sürecin başından beri bu konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği bazı toplantılarda da bulundum. Bu konuda talimatı oldukça net. Kim bu işe girdiyse, haksız kazanç elde ettiyse, o kişilerin bunun yanına kar kalmayacağı, haksız kazanç sağlayan kişilerden tutarların alınıp mağdur kişilere ödeneceği yönünde açıklaması vardı.

Konuyla ilgili Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu'na da konuyla ilgili görev verilmiş durumda. Bunların dışında Adalet Bakanlığımızın da konuyla ilgili soruşturmaları var. Rakamları da sizlerle paylaşayım.

FON SORUŞTURMASINDA 112 TUTUKLAMA

Şimdiye kadar 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklandı. 186'sı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma var. 38 firari için de yakalama kararı çıkartılmış durumda. 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin de mal varlıklarına blokaj konuldu. Cumhurbaşkanımız zaten ifade etti. Hiçbir şekilde bütçeden harcama yapılmadan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin net bir talimatı var.

"FON SORUŞTURMASININ SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİYDİ"

Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Bu konunun sonuna kadar gidileceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini ve yapanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim.

Devletimiz her zaman 18 yaşında. Ben 30 yıllık kamu görevlisiyim. Hiçbir zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmamıştır. Yarına kalmıştır ama yanına kalmamıştır. Sorumlular önünde sonunda hesabını verecek."

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Okurların en beğendiği yorum

“Fatma gitti dert bitti. Bak bir firma alerko da iflas bayrağını çekmiş. Liste neden açıklanmıyor. Muhalefet yapsa yapsa bırak listeyi .listedekilerin…”

Tüm yorumlar (4)
Fatma Betül Sayan KayaFon Soruşturmasıİçişleri BakanıMustafa ÇiftçiFon kriziEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • Seçkin Seçkin:
    Düşenin dostu olmaz... 2 1
  • HÜSEYİN ERDOĞAN HÜSEYİN ERDOĞAN:
    Fatma gitti dert bitti. Bak bir firma alerko da iflas bayrağını çekmiş. Liste neden açıklanmıyor. Muhalefet yapsa yapsa bırak listeyi .listedekilerin sülalelerine kadar ifşa edilmişti 3 0
  • rz4zkrjztd rz4zkrjztd:
    aynen helal olsun 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    asıl vurgun borsa da 0 0 Yanıtla
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