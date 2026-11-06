Galatasaray\'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak

Galatasaray, Victor Osimhen’in sakatlığı nedeniyle Amedspor maçının kadrosunda olmayacağını ve ameliyet edileceğini açıkladı.

OSİMHEN AMELİYAT OLACAK

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’den kötü haber geldi. Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı futbolcunun yapılan MR tetkiklerinde dizinde esneme ve serbest parça tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in yarın ameliyat edileceği ve Amed SF maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

AMED MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."