Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak - Son Dakika
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Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak

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Galatasaray\'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
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40 yorum
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Galatasaray\'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
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Galatasaray, yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili kötü haberi verdi. Sarı kırmızılılar, Stuttgart maçında sol dizinde esneme oluşan Osimhen'in yarın ameliyat edileceğini açıkladı.

Galatasaray, Victor Osimhen’in sakatlığı nedeniyle Amedspor maçının kadrosunda olmayacağını ve ameliyet edileceğini açıkladı.

OSİMHEN AMELİYAT OLACAK

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’den kötü haber geldi. Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan Nijeryalı futbolcunun yapılan MR tetkiklerinde dizinde esneme ve serbest parça tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Osimhen'in yarın ameliyat edileceği ve Amed SF maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. 

Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak

AMED MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "UEFA Şampiyonlar Ligi’nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi’nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır."

Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Okurların en beğendiği yorum

“AHAAAAAAA GS YARRRRRAAA YEDİİİİİ”

Tüm yorumlar (40)
Victor OsimhenGalatasarayStuttgartAmeliyatGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (40)

  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    maçı pkkya verecekler bahane uyduruyorlar. 14 52 Yanıtla
    Kara Kartal Kara Kartal:
    Geçirilmiş olsun. İyi olmuş rabbim bereketlendirsin. 6 24
    tanasyunus967 tanasyunus967:
    yaaa bu nasıl bir karekter ???? 15 2
    adem sen adem sen:
    insanların sürekli ötekileştirdiğiniz zaman istediğiniz söylediğiniz bahsettiğiniz insanlara dönüşürler ister istemez O yüzden daha kucaklayıcı olmamız lazım iyilik diye de dileyelim ki iyilikler güzellikler olsun sürekli kötülemek sürekli aşağılamak sürekli ötekileştirmek bize hiçbir şey katmaz 7 0
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    sen iyi biliyorsun pkk yi 2 1
    hsmkrkc hsmkrkc:
    ne içiyorsanız anladım gitti... 0 0
  • Fırat Uyar Fırat Uyar:
    AHAAAAAAA GS YARRRRRAAA YEDİİİİİ 18 26 Yanıtla
    serkanemine234431 serkanemine234431:
    Sana Yedirirler O dediğini Merak Etme Çok Meraklısın Yemeye ?? 15 4
    tanasyunus967 tanasyunus967:
    Ne kadar terbiyesiz birisin yaa 16 1
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    sen 0 1
  • Erdem Aslanoglu Erdem Aslanoglu:
    işte şimdi patladı balon hadi bakalım serinizi görelim CİNCONLAR PAKETTTTT 5 6 Yanıtla
    serkanemine234431 serkanemine234431:
    Acın Çok Büyük Herhalde Bu Ligde Sadece GS Kükrer???? 3 0
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    Merak etme .... duasiyla kemik yagmaz batrakov koyyyar 2 0
    Osman Kaan Osman Kaan:
    erdem evladım ameliyat kapalı ameliyat olarak yapiliyor , ortalama birkaç hafta sürüyor iyileşme süreci ki lig milli araya giriyor zaten , tek maç kaçırıyor yani 2 0
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    cincon degil KUSKONKON 0 0
    Kara Kartal Kara Kartal:
    Geçirilmiş olsun. 0 0
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    koca takım bi fıtbolcuya bağlarsan olacağı oosimen olmadan gs maç zor kazanıyo 3 1 Yanıtla
  • 128547Ab& 128547Ab&:
    Fark etmez her türlü yapıştırıriz zaten son iki maç kötü idi biraz dinlensin 4 0 Yanıtla
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