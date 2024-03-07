Son Dakika Ameliyat Haberleri

- 12:32 Köpek saldırısına uğrayan çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor
Ankara'nın Keçiören ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan ve 3 aydır hastanede tedavi gören Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Babasıyla birlikte hastanenin bahçesine çıkan Tunahan, tedavi sürecinde bilgisayarda oyun oynayarak zaman geçiriyor. Baba Halil Yılmaz, Tunahan'ın bir ameliyat daha geçirmesi planlandığını belirtirken, çocuğunun sağlık durumunun iyi gitmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.
- 11:11 Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Gazze: İnsanlığın Felaketi Özel Raporu'nu tüm parlamentolara ve insan hakları savunucularına gönderdi
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Gazze: İnsanlığın Felaketi Özel Raporu"nun tüm parlamentoların insan hakları komisyonları ile insan hakları savunucularına gönderildiğini belirterek, "Güney Afrika'nın büyükelçisi, Uluslararası Adalet Divanına gönderilmek üzere raporu cumhurbaşkanlarına iletecek.
- 10:13 Çaykur Rizespor, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Rize temsilcisi, son maçında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yenerek 7. sırada yer alıyor. Sakatlığı nedeniyle Benhur Keser ve ayrı çalışan Laine kadroda yer alamayacak. Dal Varesanovic'in oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde sağlık kurulu raporuyla belirlenecek.
- 09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Omuriliğinde yaşadığı problem nedeniyle yürüyemez hale gelen Berna Laçin, 9 saat süren zor bir ameliyat oldu. 3 omuruna 6 tane vida takılan Laçin, hasta yatağından yaptığı açıklamada durumunun nadir görüldüğünü ve okulda ders niteliğinde okutulacağını söyledi.
- 07:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, üçüncü kez ameliyat oldu
Ocak ayında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 2 kez ameliyat olan ve taburcu olması beklenen Settar Tanrığen, dün bir kez daha operasyona alındı. Ameliyat edilen Tanrıöğen'in tedavisi bir süre yoğun bakımda devam edecek.
- 22:20 Türkiye, 5G teknolojisi için geri sayıma başladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 6. haberleşme uydusu Türksat 6A ile yeni bir dönem başlayacağını ve muhtemelen 2026 yılında 5G teknolojisine geçiş yapılacağını açıkladı. Türksat 6A'nın Haziran ayında fırlatılması planlanıyor ve yeni uyduyla birlikte Türkiye'nin haberleşme uydularının kapsama alanı genişleyecek. Bakan ayrıca İstanbul Havalimanı ve bazı üretim tesislerinde deneme amaçlı 5G kullanıldığını belirtti.
- 21:25 Fenerbahçe'nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı
Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığını yeni atlatan Rodrigo Becao'nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi. 3.5 ay sonra formasına kavuşan futbolcunun 10 gün sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
- 20:47 TİKA, Afganistan'da Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne Ekipman ve Malzeme Desteği Sağladı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Herat Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne ekipman ve malzeme desteği sağladı. Yardımlar arasında konteyner, veteriner ameliyat kitleri, tohumlar, internet ekipmanları gibi birçok ekipman bulunuyor. TİKA yetkilileri, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen teslim töreninde, Afgan kardeşlerine desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
- 19:13 Erdoğan: Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ mitinginde yaptığı konuşmada, emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacaklarını söyledi. Erdoğan, terörle mücadelede Elazığ'ın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kararlı olduğunu belirtti.
- 19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da yaptığı konuşmada terörle mücadeleyi sınırların ötesine taşıdıklarını ve teröristlerin cirit attığı yerlerin artık turistler tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Ayrıca, KAAN adlı savaş uçağının 2028 yılında filoya dahil edileceğini söyledi.
- 16:36 Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olan Anastasia Pokreshchuk, estetiklerini sıraladı
Haberler.com'un stüdyosuna konuk olan dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip model Anastasia Pokreshchuk, bu zamana kadar göğüs, kalça, liposakşın, six pack ve bişektomi operasyonları yaptırdığını söyledi.
- 14:21 Silvan'da Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde Katarakt Ameliyatlarına Başlandı
Silvan ilçesinde bulunan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha kaliteli ve yerinde hizmet sunmak amacıyla göz ameliyat mikroskobu ve FAKO cihazıyla katarakt ameliyatlarına başladı. Ocak ayından itibaren yapılan 9 ameliyat başarılı sonuçlanarak hastalar sağlıklarına kavuştu.
- 14:06 Eyüpsporlu Uğur Demirok, Bodrum FK maçında gözünden yaralandı
Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Bodrum FK maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralandı. Demirok, sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda acil ameliyat olması gerektiğini belirtti.
- 11:59 Kanser ve verem hastalıklarını aşan KOAH hastası hayata tutundu
Kanser tedavisi görürken verem hastalığı tespit edilen ve 3 ay ömür biçilen 72 yaşındaki Karslı KOAH hastası Burhanettin Tatar, Erzurum Şehir Hastanesinde yapılan ameliyat ve 1 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu. Tatar'ın tedavi süreci ve mucizevi iyileşmesi anlatıldı.
- 05 Mar Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı ve Oğlu Rüzgarın Devirdiği Ağacın Altında Yaralandı
Burdur'da seçim çalışması yapan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ersan ve oğlunun tedavileri sürüyor. Ersan'ın bacağında kırık olduğu ve ameliyat edileceği belirtildi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Ersan'ı ve oğlunu hastanede ziyaret etti.
- 05 Mar Gaziantep'te 65 yaş ve üstü vatandaşlar için İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılıyor
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hayırsever Ahmet Deniz iş birliğinde, 65 yaş ve üstü bireylerin sağlık, huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılacak. Şahinbey ilçesinde inşa edilecek olan merkezde, özel bakım, fizik tedavi, havuz ve hamam gibi alanlar bulunacak ve 94 oda ile hizmet verilecektir.
- 05 Mar Şırnak Devlet Hastanesi'nde Kapalı Yöntemle Gözyaşı Kanalı Ameliyatı Yapıldı
Şırnak Devlet Hastanesi'nde yaşayan 22 yaşındaki Songül Kabul, gözlerindeki şikayetler üzerine hastanenin göz polikliniğine başvurdu. Op. Dr. Gazi Bekir Özçakmakçı tarafından yapılan tetkikler sonucu gözyaşı damar tıkanıklığı tespit edilen Kabul, endoskopik DSR operasyonuyla sağlığına kavuştu. Özçakmakçı, hastanın ameliyatını kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. İzzet Özgür Özlük ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirtti. Kabul ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, sağlık ekibine teşekkür etti.
- 05 Mar Depremde enkaz altında kalan Rümeysa Yalçınkaya, 9 ameliyatın ardından yürüteç yardımıyla ayağa kalktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan Rümeysa Yalçınkaya, 27 saat sonra kurtarıldı. Doku kayıpları nedeniyle 9 ameliyat geçiren Yalçınkaya, fizik tedavi ve ayak bileği ortezi sayesinde artık desteksiz adım atabiliyor. Yalçınkaya, enkaz altındaki anılarını anlatırken, yıkılan binayla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini ve adalet istediklerini belirtti.
- 05 Mar Adana'da yanlış sünnet edilen çocuğun hayatı karardı
Adana'da yanlış sünnet edilen ve hatalı ameliyat yapılan minik çocuğun hayatı karardı. İki kez yanlış ameliyat yapan doktorun ise aileye, 'Ben elimden geleni yaptım' savunmasında bulunduğu iddia edildi. Aile, doktordan şikayetçi oldu ve suç duyurusunda bulundu.
- 05 Mar Ameliyat olduktan sonra ortalıktan kaybolan Kate Middleton, ilk kez görüntülendi
Ocak ayında karın bölgesinden geçirdiği ameliyat sonrası ortalıktan kaybolan Galler Prensesi Kate Middleton haftalar sonra ortaya çıktı. Middleton, Windsor Kalesi yakınlarında yanında annesi varken araç kullanırken kameralara yansıdı.
- 04 Mar Eyüpspor Kaptanı Uğur Demirok Gözünden Yaralandı
Eyüpspor, Bodrum FK maçında tribünden atılan cisimle gözünden yaralanan Uğur Demirok'un tedavisinin devam ettiğini ve ameliyat olma ihtimali bulunduğunu açıkladı. Trendyol 1. Lig lideri Eyüpspor, maçta yaşanan tribün olayları nedeniyle saldırıyı kınadıklarını ve konu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
- 04 Mar İsveçli kadının İstanbul'da estetik ameliyat sonrası ölümüne ilişkin ailesi şikayetçi oldu
İsveç'ten İstanbul'a gelerek özel bir hastanede estetik ameliyat olduktan 1 gün sonra hayatını kaybeden 33 yaşındaki kadının ailesi şikayetçi oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde sorumluların tespit edilip cezalandırılması talep edildi.
- 04 Mar Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı gerçekleştirilebilecek
Türkiye ile Somali sağlık bakanlıkları arasındaki işbirliğiyle hayata geçirilen açık kalp ameliyatlarının yapılacağı yeni bölüm açıldı. Somali Sağlık Bakanı, hastanenin önemini vurgulayarak, hastaların yurt dışına gitmesine gerek kalmadığını belirtti. Türkiye'den gelecek uzmanlar da ameliyatlara eşlik edecek.
- 04 Mar Türkiye'nin en obez ili Adana
Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin verilerine göre en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum oldu.
- 03 Mar 63 Yaşındaki Murat Sağlam, Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Rekoru Kırdı
İzmir'de emeklilik sonrası hobi olarak başladığı atletizmde çok sayıda madalya kazanan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği açık kalp ve prostat kanseri ameliyatlarına rağmen pes etmeyerek Bursa'da takımıyla katıldığı Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda yaş grubunda Türkiye rekorunu kırmayı başardı.
- 02 Mar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesinde hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını yapmasının ardından hastaları ziyaret etti. Erdoğan, hastaların durumları hakkında bilgi aldı ve onlarla sohbet etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
- 02 Mar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24. şehir hastanesi olan Antalya Şehir Hastanesi'nin 1500 yatak kapasitesine ve 285 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti. Koca, şehir hastanelerinin sağlık hizmetlerinin dörtte birini verdiğini söyledi. Ayrıca, Antalya'da 66 sağlık tesisi hizmete açıldığını ve sağlık çalışanı sayısının 4 kat arttığını ifade etti.
- 02 Mar Trabzon'da firari hükümlü yakalandı
Trabzon'un Arsin ilçesinde 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Güneyce Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Yakalanmamak için bir yıldır çeşitli taktikler geliştirdiği belirtilen hükümlünün sağlık kontrolünde bel bölgesinde kırık tespit edildi ve ameliyat edildi. Tedavisi devam ediyor.
- 02 Mar Kızılcık Şerbeti'nin başrolleri diziden ayrılan Settar Tanrıöğen'e paylaşımlarıyla veda etti
Geçirdiği beyin kanamasından dolayı peş peşe 2 ameliyat olduğu için başrol olduğu Kızılcık Şerbeti'ne dönemeyen Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Dün akşam Taylan'ın yer aldığı bölümün sonunda başrol oyuncuları peş peşe Tanrıöğen'e veda ettiği kareleri yayınladı.
- 01 Mar Galler Prensesi Kate Middleton Ameliyat Oldu
Galler Prensesi Kate Middleton, mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Middleton'ın hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı. Sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapılan Middleton, Paskalya'dan sonra kraliyet etkinliklerine geri dönecektir.
- 01 Mar Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi karavanda ölü bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi'nde yaşayan Feridun Tamur (68), park ettiği karavanda ölü bulundu. Diğer karavancılar tarafından durum polise bildirildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tamur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tamur'un daha önce kalçasından ameliyat olduğu öğrenildi.
- 01 Mar Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
Hindistan'da bir halterci, çinkonun vücut geliştirmede faydalı olduğuna inanarak 39 madeni para ve 37 mıknatıs yuttu. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 26 yaşındaki haltercinin midesinden madeni paralar ve mıknatıslar çıkarıldı.
- 01 Mar Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı
Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Ameliyat sonrası kamuya görünmemesi endişeleri artırdı. Kensington Sarayı, Kate'in kraliyet etkinliklerine geri döneceğini ve iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti. Prens William ise antisemitizmle ilgili konuşmalara katıldı.
- 01 Mar Herkes Kolon Kanseri İçin Orta Risklidir
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, kolon kanserinin hareketsiz yaşam, obezite, sigara kullanımı, hazır gıda tüketimi ve genetik yatkınlık gibi sebeplerden dolayı erken yaşlarda görülebildiğini belirtti. Aile fertlerinin birinde kolon kanseri olması durumunda, her yıl düzenli olarak tarama testlerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Karadurmuş, kolon kanserinin ölümcül kanser türleri arasında yer aldığını ifade etti. Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Nahit Şendur ise kolon kanseri görülme yaşının 45'lere düştüğünü ve kolorektal kanser taramasının önemine dikkat çekti.
- 01 Mar Çaykur Rizespor, Mondihome Kayserispor maçına hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Geçen hafta aldığı mağlubiyetin ardından 8. sırada bulunan Rize temsilcisi, sakatlıklar nedeniyle bazı eksiklerle mücadele edecek. Kayseri deplasmanında 3-1 mağlup olan yeşil-mavililer, bu kez galibiyet arayacak.
- 01 Mar Yakalanmamak için estetikle kardeşine benzeyen dolandırıcı tutuklandı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, tüzel şirketlere ait çekleri çalarak üzerlerinde değişiklik yapan ve tekrar piyasaya süren bir kadın suçüstü yakalandı. Kadının, kardeşine ait kimlik kartını kullanarak yakalanmamak için kimlik değiştirdiği ve yüz estetiği yaptırdığı ortaya çıktı. Ayrıca, 6 ayrı ilde 19 suçtan arandığı belirlendi.
- 01 Mar Ünlü Oyuncu Berna Laçin Acil Ameliyat Olacak
Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil olarak ameliyata alınacağını ve oyunlarının iptal edildiğini duyurdu. Laçin, Pamukkale'de gerçekleşecek olan tek kişilik oyunu 'Hayal Satıcısı'nın yanı sıra, İzmir ve Bodrum'da sahneleyeceği oyunları da iptal etmek zorunda kaldığını belirtti. Laçin, omurilik sorunu nedeniyle yürümesinin dahi yasaklandığını ve acil ameliyat geçireceğini açıkladı.
- 29 Şub Ünlü oyuncu Berna Laçin acil olarak ameliyata alınacak: Yürümem dahi yasaklandı
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
- 29 Şub Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü medya temsilcileriyle bir araya geldi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, üniversitenin logosunun değiştiği ve çeşitli başarılarından bahsedildi. Ayrıca, üniversitenin hastanesinin sağlık hizmetlerindeki gelişmeleri ve yenilikleri de paylaşıldı.
- 29 Şub Selçuk Üniversitesi'nde 'Milli İradeye Darbe 28 Şubat' konulu söyleşi düzenlendi
Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli İradeye Darbe 28 Şubat' konulu söyleşi, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, Ahmet Sorgun ve Hüsnü Tuna'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Söyleşide 28 Şubat süreci ve darbelerin etkileri ele alındı.
- 29 Şub Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk kare geldi
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan çekimlere başladı. Abdullah rolünü oynayacak olan oyuncu sette ilk pozunu da verdi.
- 29 Şub Güney Kore'de Stajyer Doktorlar İşbaşına Dönmedi
Güney Kore'de stajyer doktorlar, hükümetin tıp öğrencisi kabul etme planını protesto etmek amacıyla greve çıktı. Grev süresi sona erdiğinde sadece 294 doktor işbaşı yaptı. Geri dönmeyen doktorlar hakkında yasal işlem başlatılacak.
- 29 Şub Tokat'ta Otel Yangınında Ağır Yaralanan Genç, Ölüm Haberlerini Gülerek Anlattı
Tokat'ta bulunan bir otelde çıkan yangında ağır yaralanan Umut Muzaffer Gezen, kendi ölüm haberlerini okuyarak şaşkınlık yaşadı. Yangın sırasında 3. kattan atlayarak kaçmaya çalışan genç, hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Gezen, olayın ardından yaşadığı deneyimi gülerek anlattı.
- 29 Şub Adıyaman'da Zümrüt Apartmanı davasının ilk duruşması görüldü
Adıyaman'da kaçak kat yapılan ve 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı ile ilgili davasının ilk duruşması Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
- 29 Şub Zümrüt Apartmanı Davası Başladı
Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı'na ilişkin 3'ü tutuklu, biri firari sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, hayatını kaybedenlerin aileleri ile taraf avukatları da hazır bulundu. Müteahhit sanık Bilal Karakuş, binayı yaparken kural dışı hareket etmediğini savunarak, binayı teslim ettikten sonra kaçak kat yapıldığını iddia etti. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesini istedi.
- 29 Şub Şarkıcı Doğuş, Böbreğindeki Kist Nedeniyle Apar Topar Ameliyata Alındı
49 yaşındaki şarkıcı Doğuş, ufak bir rahatsızlık için hastaneye gittiğinde böbreğinde 12 santimlik bir kist olduğunu öğrendi. Ünlü isim hemen ameliyata alındı ve üç ameliyat geçirdi. Doğuş, ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek sevenlerine geçmiş olsun mesajları aldı.
- 29 Şub Güney Kore'de asistan doktorlar grevde! Hükümetten tutuklama tehdidi ve lisans iptali
Güney Kore hükümeti, binlerce asistan doktorun grevde olduğu sürece tutuklanacaklarını ve tıbbi lisanslarının iptal edileceğini açıkladı. Asistan doktorlar, doktor sayısını artırmak amacıyla üniversitelere daha fazla tıp öğrencisi kabul etme planını protesto ediyorlar.
- 28 Şub Robotik Protez Cerrahisi ile Daha Uzun Protez Ömrü Sağlanabiliyor
Bayındır Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, robotik protez cerrahisi hakkında bilgi verdi. Robot teknolojilerinin sağlık alanında yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Karaeminoğulları, robotik protez cerrahisinin diz ve kalça protezi ameliyatlarında kullanıldığını belirtti. Robotik protez cerrahisinin klasik cerrahiye göre farklı aşamalar içerdiğini vurgulayan Karaeminoğulları, robotik cerrahinin protezin ideal pozisyonda yerleştirilmesini sağladığını ve böylece protez aşınmalarının ve gevşemelerinin daha geç ortaya çıktığını ifade etti. Hastaların ameliyat sonrasında daha az ağrı hissettiğini ve hızlı iyileştiğini söyleyen Karaeminoğulları, robotik protez cerrahisinin daha uzun protez ömrü sağladığını belirtti. Ancak robotik cerrahinin henüz diz ve kalça protezi revizyon ameliyatlarında kullanılamadığını da ekledi. Ameliyat sonrasında hastaların dikkat etmesi gerekenleri de paylaşan Karaeminoğulları, protez cerrahileri sonrası kas kontrolü ve egzersizlerin önemine dikkat çekti.
- 28 Şub 18 Aylıkken Ameliyat Edilen Derin Mai, Prof. Dr. Şükrü Emre'yi Ziyaret Etti
Amerika'da 18 aylıkken Prof. Dr. Şükrü Emre tarafından ameliyat edilen Derin Mai Kırcıoğlu, 11 yaşında sağlığına kavuştuğu doktorunu ziyaret etti. Derin Mai, hazırladığı kartı Emre'ye hediye ederken, Emre de ziyaretten mutluluk duyduğunu belirtti. Derin Mai, ilerde robot mühendisi olmak ve Prof. Dr. Şükrü Emre'yi gururlandırmak istediğini söyledi.
- 28 Şub 18 Aylıkken Hastalıkla Mücadele Eden Çocuk, Doktorunu Ziyaret Etti
18 aylıkken genetik bir hastalık olan PFIC-2 ve karaciğer kanseri tanısı konulan Derin Mai Kırcıoğlu, Prof. Dr. Şükrü Emre tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Şimdi ise sağlığına kavuştuğu doktorunu ziyaret etti.
- 28 Şub Ameliyat olan Kate Middleton dinlenmeye çekildi! Camilla tarihinde ilk kez davette ailesini temsil etti
Ocak ayında mide bölgesinden bir ameliyat olan ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalan Galler Prensesi Kate Middleton, nisan ayına kadar dinlenme kararı aldı. İnzivaya çekilen Middleton, dün Windsor kalesinde planlanan etkinliğe de katılmadı. Galler Prensi etkinliklere katılmayınca davetin ev sahipliğini de Camilla üstlendi.
- 28 Şub Tokat'ta Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişiden 2 Hastaya Organ Nakli
Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki kişiden alınan böbrek ve karaciğer, Sivas ve Erzurum'daki hastalara nakledilecek. E.Y. isimli hastanın ailesi organlarını bağışladıklarını bildirdi. Organ nakli ekibi, ameliyat için Tokat'a ulaştı ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Nakledilen böbrek Sivas'ta bekleyen bir hastaya, karaciğer ise Erzurum'daki bir hastaya sevk edildi. Organ Doku Nakil Koordinatörü Dr. Ahmet Tuğrul Şahin, donörün 2 hastaya umut olduğunu belirtti.
- 27 Şub Çaykur Rizesporlu Benhur Keser, Fenerbahçe maçında sakatlandı ve Finlandiya'da ameliyat oldu
Çaykur Rizespor'un 27 yaşındaki futbolcusu Benhur Keser, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlıktan ötürü Finlandiya'da ameliyat oldu. Keser'in uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
- 27 Şub Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemik tümörü alınan hasta kanseri yendi
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kemoterapi sürecinin ardından yapılan başarılı operasyonla kemik tümörü alınan hasta, kanseri yendi. Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları hekimi Operatör Dr. Muhammed Fatih Serttaş, kemoterapi sonrası gerçekleştirilen operasyonla tümörü başarıyla çıkardıklarını ve hastayı sağlığına kavuşturduklarını belirtti. Hastane yetkilileri, ortopedi alanında ileri ameliyatları gerçekleştirebildiklerini vurgulayarak, hastanenin kaliteli sağlık hizmeti sayesinde hasta bu süreci başarıyla atlattığını ifade etti.
- 27 Şub Fenerbahçe maçında sakatlanan Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser Finlandiya'da ameliyat edildi
Fenerbahçe maçında sakatlanan Çaykur Rizesporlu futbolcu Benhur Keser, Finlandiya'da uyluk arka adale grubu bölgesi kas tendon kavşağı tamir operasyonu geçirdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği ve Keser'in eski sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.
- 27 Şub Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kanser Hastalarının Tedavisi Başarıyla Yapılıyor
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser hastalarının tüm tedavileri ve tümör tanısı almış olanların ameliyatları başarıyla gerçekleştiriliyor. Hastanenin onkoloji servisi, meme kanseri, mide ve yemek borusu kanseri, akciğer kanseri, kalınbağırsak kanseri, pankreas ve safrakesesi kanseri, beyin tümörlerinin tedavisi, prostat kanseri, baş boyun ve yumuşak doku kanser türleri gibi kanser tedavilerini yapmaktadır. Açılan servislerle ilin büyük bir ihtiyacını karşılayan hastane, kanser hastalarının il dışına sevk edilmesini neredeyse sıfıra indirmiştir.
- 27 Şub Okulda düşerek beyin kanaması geçiren Mira'nın ifadesi kan dondurdu
Ankara'da Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulu'nda teneffüs sırasında başını sıraya çarpan 3. sınıf öğrencisi Mira Şahin'in bilinci açık ve sağlık durumu iyiye gidiyor. Mira, beyin kanaması geçirdiği tespit edildikten sonra ameliyata alınmış ve başarılı bir operasyon geçirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Mira'nın ailesi öğretmen ve okul idaresi hakkında şikayetçi olmuştur. Ankara Barosu Çocuk Hakları Başkanı avukat Hilal Çelik ise okulda ihmal olduğunu belirterek, yargı sürecini takip edeceklerini açıklamıştır.
- 27 Şub Yargıtay, sahte rapor düzenleyerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Yargıtay 11. Ceza Dairesi, işe gitmemek için photoshopla kendisine sahte rapor düzenleyen kişiye, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Kırıkkale'de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan kişi, ameliyat sonrası düzenlenen istirahat raporunu photoshop programıyla değiştirerek sahte rapor oluşturdu. Daire, sanığın eylemini sabit görerek verilen cezayı onayladı.
- 27 Şub Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, geçici hafıza kaybı yaşamaya başladı
Geçirdiği beyin kanamasından sonra peş peşe iki ameliyat olan ve başrol olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen'in geçici hafıza kaybı yaşadığı ve senaryo ile oyuncu isimlerini unuttuğu ortaya çıktı.
- 26 Şub Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı! Yerine Ahmet Mümtaz Taylan geliyor
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle tanınan Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi görüyor. Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geçti.
- 26 Şub Adana'da Ogün Abi Derneği İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım Ediyor
Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların gönüllerine dokunmaya devam ediyor. Derneğin başkanı Ogün Sever Okur, çocuklara ve ailelere yardımlarda bulunarak ameliyat masraflarını karşılamaya ve akülü araba almaya çalışıyor. Sosyal medya sayesinde insanlar arasında köprü görevi görerek çocuklara yardım eden Okur, bu sayede kendini mutlu hissediyor.
- 26 Şub 10 yaşındaki köpek idrar kesesinden 8 santimlik taş çıkartıldı
Diyarbakır'da 10 yaşındaki Cocker Spaniel cinsi köpek Fındık'ın idrar kesesinden 8 santimlik taş operasyonla alındı. Taş, idrar kesesini tamamen dolduracak kadar büyümüştü.
- 25 Şub Yumuşak Doku Kanseriyle Mücadele Eden Genç Kızın Günlükleri Kitap Oldu
Yaşar Üniversitesi mezunu Deniz Simge Oriyaşın'ın yumuşak doku kanseriyle mücadele ederken yazdığı günlükler, annesi Filiz Oriyaşın tarafından birleştirilerek 'Bir Deniz Masalı' adlı kitap haline getirildi. Kitap, gençlere ve ailelere umut olmayı hedefliyor.
- 25 Şub TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Refah Sınır Kapısı'na sığınanlara yönelik tehdidinin İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sonu belli olmayan bir yola soktuğunu belirterek, "Uluslararası savaş suçları mahkemesinde Karadzic gibi, Ratko Mladic gibi hesap vermesi ve ceza alması mukadderdir.
- 24 Şub Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Teknik direktör İsmail Kartal, kadroda tek değişiklik yaptı. Mert Hakan Yandaş, 24 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçe'de 4 oyuncu eksikti. Tribünler tamamen doldu.
- 24 Şub Ajda Pekkan, hayatının ilk stadyum konserine hazırlanıyor
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
- 24 Şub Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tahir Özer, Medical Point Gaziantep'te hizmet vermeye başladı
Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, Prof. Dr. Mustafa Tahir Özer'i kadrosuna kattı. Özer'in ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan, hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma, makale, derleme ve olgu sunumları bulunuyor. Özer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı dönemde pek çok operasyona katılarak, sahra şartlarında başarılı ameliyatlar gerçekleştirdi.
- 24 Şub Atiye, Hadise ile arasında bir problem olmadığını söyledi
Atiye, bir televizyon programında Hadise ile arasında hiçbir sorun olmadığını belirtti. Ayrıca, Hadise ile düet yapmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. Atiye, estetik konusunda ise karşı olmadığını ancak insanların kendilerini kaybetmemesi gerektiğini söyledi. Kariyerinin başında yoluna taş koyanların olduğunu düşündüğünü belirten Atiye, müzik dünyasında ego olmadığını ve kadın şarkıcılarla düet yapmak istediğini dile getirdi. Ayrıca, Edis'i takdir ettiğini ve en sevdiği sanatçı arkadaşının Göksel olduğunu söyledi.
- 24 Şub 9. kez burun ameliyatı olacak olan Murat Dalkılıç tüm konserlerini iptal etti
Başarılı şarkıcı Murat Dalkılıç, doğuştan gelen burnundaki sorunlar nedeniyle 9. kez ameliyat olacak. Sağlık sorunları sebebiyle konserlerini iptal etmek zorunda kalan Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve en kısa zamanda sağlıklı günlerde hayranlarıyla buluşacaklarını belirtti.
- 24 Şub Yürüme engelli Muammer Emre Gökgöz, engellilerin müzikte de var olduğunu kanıtlıyor
Isparta'da yaşayan doğuştan yürüme engelli Muammer Emre Gökgöz, engelliler konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bestelediği şarkılarla ses getiriyor. Gökgöz, engellerin müzikte de var olduğunu ve müziği yapabildiklerini göstermek istediğini belirtti.
- 23 Şub Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'da Esnafı Ziyaret Etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da Cumhuri İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile birlikte esnafı ziyaret etti. Bakan Tunç, gençlerin kıraathanesinde espri yaparak vatandaşlarla sohbet etti.
- 23 Şub Depremde enkaz altında kalan okul müdürü kitap okuyarak hayata tutundu
6 Şubat depreminden 48 saat sonra enkazdan çıkartılan ve 2 ayağı ampute edilen okul müdürü İsmet Kaya, kitap okuyarak ve yeniden görevine dönme umuduyla hayata tutundu. Ameliyat sonrası emekli olmayı düşünen Kaya'ya eğitim camiasından arkadaşları, hayata tutunması için emekli olmaması gerektiğini söyledi. Kaya, fizik tedavi ve protezlerle yeniden okuluna döndü ve öğrencilerinden gelen duygusal mektuplarla moral buldu.
- 23 Şub Antalya'da Pomeranian Köpeği Lui'nin Sahiplik Sorunu Mahkemede Çözüldü
Antalya'da yaşanan bir sahiplik sorunu mahkemede sonuçlandı. Pomeranian cinsi köpek Lui'nin ilk sahibi olan H.A.G, köpeği bir süre opera sanatçısı Aslı Ayan'a vermişti. Ancak daha sonra köpeği geri isteyen H.A.G ile Ayan arasında anlaşmazlık çıktı. Mahkeme, köpeğin Aslı Ayan'a ait olduğunu belirleyerek teslim edilmesine karar verdi.
- 23 Şub Eşi ve kayınbiraderi bacağına ütü basıp, kolonyayla yakmaya çalıştı
Diyarbakır'da bir kadın, eve getirdiği uyuşturucuyu ihbar edeceğini söyleyince eşi ve kayınbiraderi tarafından saldırıya uğradı. Kadının bacağına ütü basılan ve üzerine kolonya dökülerek yakılmaya çalışılan saldırganlardan biri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Diğer sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti. Kadın, sürekli tehdit aldığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.
- 23 Şub Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Aslı Ayan'a Verilen Köpek Kayboldu
Antalya'da sahiplenmesi için verilen pomerian cinsi köpek, sahibi tarafından geri alınarak teslim edilmedi. Mahkeme köpeğin Aslı Ayan'a ait olduğunu belirterek teslim edilmesini istedi. Ancak karşı taraf köpeğin kaybolduğunu söyleyerek vermedi. Ayan, avukatıyla birlikte köpeği bulmak için mücadele edeceklerini belirtti.
- 23 Şub Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal etti
Şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle Londra konserini ve diğer konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Dalkılıç, tedavisinin devam edeceğini ve bir ameliyat daha olacağını belirtti. Sağlığına kavuştuğunda daha güzel günlerde hayranlarıyla buluşacağını söyledi.
- 22 Şub Ürdün: İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak hareket ediyor ve buna izin veriliyor
- Ürdün: "İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak hareket ediyor ve buna izin veriliyor" "İşgal bitene kadar barış olamaz" Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi Uluslararası Adalet Divanı'nda yaptığı konuşmada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırganlığı bir an önce sona ermelidir.
- 22 Şub Derya Kaya, 'Amazon Kadınları: Ok ve Yay' Romanını Yayımladı
Editör ve senarist Derya Kaya, daha önce yayımladığı şiir kitabının ardından 'Amazon Kadınları: Ok ve Yay' isimli kurgu romanını okurla buluşturdu. Kaya, romanın yazım aşamasında meme kanseri teşhisi konulduğunu ve halen tedavi gördüğünü belirtti. Roman, Amazon kadınlarının yaşamını ve köylerini anlatan bir hikaye olarak dikkat çekiyor.
- 22 Şub CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Emekli bayram ikramiyesi en az asgari ücret kadar olmalı
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeye ilişkin eleştirilerde bulundu. Başarır, Türkiye'deki ekonomik durumu ve adalet sorununu da değerlendirdi. Ayrıca, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adaylarının tanıtım fotoğraflarındaki farklılıklara da dikkat çekti.
- 22 Şub Kanserle savaşan Tanyeli, eski iş yerine sitem etti: İlk işleri beni sigortadan men etmek oldu
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.