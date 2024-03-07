Son Dakika Ameliyat Haberleri

28 Şub 28 Şub

Robotik Protez Cerrahisi ile Daha Uzun Protez Ömrü Sağlanabiliyor

Bayındır Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, robotik protez cerrahisi hakkında bilgi verdi. Robot teknolojilerinin sağlık alanında yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Karaeminoğulları, robotik protez cerrahisinin diz ve kalça protezi ameliyatlarında kullanıldığını belirtti. Robotik protez cerrahisinin klasik cerrahiye göre farklı aşamalar içerdiğini vurgulayan Karaeminoğulları, robotik cerrahinin protezin ideal pozisyonda yerleştirilmesini sağladığını ve böylece protez aşınmalarının ve gevşemelerinin daha geç ortaya çıktığını ifade etti. Hastaların ameliyat sonrasında daha az ağrı hissettiğini ve hızlı iyileştiğini söyleyen Karaeminoğulları, robotik protez cerrahisinin daha uzun protez ömrü sağladığını belirtti. Ancak robotik cerrahinin henüz diz ve kalça protezi revizyon ameliyatlarında kullanılamadığını da ekledi. Ameliyat sonrasında hastaların dikkat etmesi gerekenleri de paylaşan Karaeminoğulları, protez cerrahileri sonrası kas kontrolü ve egzersizlerin önemine dikkat çekti.