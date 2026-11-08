Bursa'da itfaiye eri Adnan Aydın, 42 ameliyat geçiren oğluna tek böbreğini bağışladı - Son Dakika
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Bursa'da itfaiye eri Adnan Aydın, 42 ameliyat geçiren oğluna tek böbreğini bağışladı

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Bursa\'da itfaiye eri Adnan Aydın, 42 ameliyat geçiren oğluna tek böbreğini bağışladı
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Bursa'da 1987 yılından bu yana itfaiye eri olarak görev yapan Adnan Aydın, 42 ameliyat geçiren oğlunun hayata tutunabilmesi için tek böbreğini bağışladı. Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek naklinin ardından oğlu yeniden hayata tutundu ve hastaneden yeni çıktı.

Bursa'da 1987 yılından bu yana itfaiye eri olarak görev yapan Adnan Aydın, 42 ameliyat geçiren oğlunun hayata tutunabilmesi için tek böbreğini bağışladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Mudanya İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yapan fedakar baba, yıllardır yangınlarda, kazalarda ve hayvan kurtarma operasyonlarında hayat kurtarırken bu kez kendi evladına canından can verdi. Adnan Aydın ve oğlu Abdurrahman Aydın, yaşadıkları zorlu süreci ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde, Mudanya İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yapan Adnan Aydın (61), 1987 yılından bu yana itfaiye eri olarak görev yapıyor. Meslek hayatı boyunca yangınlara müdahale eden, enkazlardan insanları çıkaran, ağaçlarda mahsur kalan kedilerden yaralı kuşlara kadar pek çok canlının imdadına yetişen Aydın'ın en büyük kurtarma mücadelesi ise kendi ailesinde yaşandı.

Aslen Erzurumlu olan Adnan Aydın, oğlu Abdurrahman'ın sağlığına kavuşabilmesi için hiç tereddüt etmeden böbreğini bağışladı. Evladının yaşama tutunabilmesi için kendi bedeninden bir parçayı veren Aydın, yıllardır başkalarının hayatı için ortaya koyduğu fedakarlığı bu kez en sevdiği insan için yaptı.

42 ameliyatlık yaşam mücadelesi

Adnan Aydın'ın oğlu Abdurrahman Aydın, uzun yıllar ağır bir hastalıkla mücadele etti. Zorlu tedavi sürecinde tam 42 ameliyat geçiren Abdurrahman için bir noktada organ nakli kaçınılmaz hale geldi.

Oğlunun yaşama tutunabilmesi için gereken böbrek bağışına babası Adnan Aydın hiç düşünmeden talip oldu.

Abdurrahman Aydın, babasının bu kararını anlatırken onun güçlü karakterine dikkat çekti:

"Babamı hep güçlü gördüm. İş yerinde olsun, normal hayatında olsun hep güçlüydü. Böbreğini vereceğini duyduğumda hiç şaşırmadım. Çünkü babam yardımsever, merhametli bir insan."

Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen böbrek naklinin ardından Abdurrahman Aydın yeniden hayata tutundu. Röportaj sırasında nakil sonrasındaki iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini ve hastaneden yeni çıktığını anlatan baba Aydın, oğlunun sağlığına kavuşması için Allah'a şükrettiğini dile getirdi.

"Babam bana ikinci bir hayat verdi"

Abdurrahman Aydın'ın sözleri ise bu hikayenin en dokunaklı bölümünü oluşturdu. Babasının yalnızca bir böbrek bağışlamadığını, kendisine yeniden yaşama sevinci kazandırdığını anlatan Abdurrahman, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Öncesinde çok acılar çektim, çok sorunlar yaşadım. Nakil olduktan sonra kendimi toparladım. Babam bana ikinci bir hayat verdi. Kendi canından bana can verdi. Ona çok teşekkür ederim. Babamı seviyorum ama çok belli edemiyorum. Hayatta bana örnek olduğu için de teşekkür ederim."

Babasının insanlara ve hayvanlara karşı gösterdiği merhametin kendisi için de bir örnek olduğunu belirten Abdurrahman, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Hayvanlar olsun, insanlar olsun yardıma koşuyor. Babamla hep gurur duydum. O benim gurur kaynağım."

Sadece insanları değil, bütün canlıları kurtarıyor

Adnan Aydın'ın hikayesi yalnızca bir organ bağışıyla sınırlı değil. Onun mesleğe ve yaşama bakışında bütün canlıların hayatı ayrı bir değer taşıyor.

Kedi, köpek ve kuş kurtarma operasyonlarında da görev alan Aydın, kendisine yöneltilen her yardım çağrısını önemsediklerini belirtiyor. Bazen kurtarmaya gittikleri kargaların ve martıların kendilerine saldırdığını, buna rağmen can güvenliklerini düşünerek görevlerini sürdürdüklerini anlatıyor. Aydın, canlılara duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getiriyor:

"Her canlının yaşama hakkı vardır. Ayrım yapmaksızın bütün canlıların yaşam hakkına saygı göstermek zorundayız. Onlar yaşıyorsa biz de yaşıyoruz. Biz başkasının hayatı için kendi canımızdan vazgeçecek bir meslekte çalışıyoruz."

"Ben arka planda duramam"

Adnan Aydın'ın çalışma arkadaşları da onun fedakarlığına yakından tanıklık ediyor. Oğluna böbreğini bağışlamasının ardından arkadaşları zaman zaman olaylarda biraz daha geri planda kalmasını istese de Aydın'ın cevabı hep aynı oluyor:

"Ben arka planda durmam, duramam. Ben buradan ekmek yiyorum. Çoluğuma çocuğuma ekmek götürüyorum."

Çalışma arkadaşları, Aydın'ın hem insanlara hem de hayvanlara yaklaşımındaki merhametin müdahalelere de yansıdığını belirtiyor. Özellikle hayvan kurtarma operasyonlarında canlılara gösterdiği hassasiyetin kendisini farklı kıldığını ifade ediyorlar.

Meslektaşları, vatandaşların da Adnan Aydın'ı yakından tanıdığını, sokakta karşılaştıklarında selam verip kendisine ve ailesine dualar ettiklerini söylüyor.

Peygamber sünnetinden doğan merhamet

Adnan Aydın'ın canlılara yönelik hassasiyetinin arkasında inanç dünyasının da önemli bir yeri bulunuyor.

Peygamber Efendimizin çocuklara, hayvanlara ve bütün canlılara gösterdiği şefkati örnek aldığını anlatan Aydın, kuşu ölen bir çocuğu teselli etmek için Peygamber Efendimizin gösterdiği inceliği hatırlatıyor.

Bu anlayışın yalnızca sözde kalmaması gerektiğini vurgulayan Aydın, gençlere de iyi insanları örnek almalarını tavsiye ediyor.

Yıllardır yangınların ortasında, kazaların başında, ulaşılması güç noktalarda hayat kurtarmaya çalışan Adnan Aydın, itfaiyeciliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve vicdan meselesi olduğunu da ekledi.

Kaynak: İHA
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