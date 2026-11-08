Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi - Son Dakika
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Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

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Şarkıcı Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, dizinden ameliyat olmayı beklerken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor anlar geçirdi. Kalp çarpıntısı ve nefes darlığı yaşayan Dadgar, ameliyatının gerçekleşemeyebileceğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda yeğenini kaybeden Dadgar, yaşadığı korkuyu takipçileriyle paylaştı.

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendirdi. Geçtiğimiz aylarda yeğeninin ölümüyle sarsılan Dadgar, bu kez dizinden geçirmeyi planladığı ameliyat öncesinde rahatsızlandı. Hastane yatağından görüntülerini paylaşan Dadgar, kalp çarpıntısı nedeniyle doktorların kontrolünden geçtiğini ve ameliyatının belirsizliğe girdiğini duyurdu.

Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

KALP ÇARPINTISI VE NEFES DARLIĞI YAŞADI

Ameliyat öncesinde beklenmedik bir sağlık sorunu yaşayan Dadgar, kalp çarpıntısının saatlerce devam ettiğini belirtti. Yaşadığı korkuyu anlatan Dadgar, "Galiba ameliyat olamayacağım. Hiç beklemediğim bir ilaç reaksiyonu yüzünden yaklaşık 7-8 saattir normale dönmeye çalışıyorum. Çarpıntım inanılmaz derecede yükseldi ve saatlerce normale dönmedi. Bir sürü ilaç ve seruma rağmen bir türlü durmadı" ifadelerini kullandı.

Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

"HAYATIMDA HİÇ BU KADAR KORKMAMIŞTIM"

Yaşadığı rahatsızlığın kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilediğini anlatan Dadgar, "Hem ruhen hem dizimden hayatımda hiç yaşamadığım kadar korkunç bir şey yaşadım. Keşke kırk kere ameliyat olsaydım da bunu yaşamasaydım. Hala bunları yazarken bile çarpıntım yeniden yükseliyor, o yüzden fazla devam edemeyeceğim" dedi.

Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

DOKTORLAR PANİK ATAK İHTİMALİ ÜZERİNDE DURDU

Sağlık durumuyla ilgili yapılan kontrolleri de anlatan Dadgar, doktorların kendisini tek tek muayene ettiğini belirtti. EKG ve EKO çekildiğini ifade eden Dadgar, yaşadığı rahatsızlığın nedeninin henüz kesin olarak belirlenemediğini söyledi.

Dadgar, "Hastanedeki doktorlar tek tek gelip muayene etti, EKG ve EKO çekildi ama kimse tam olarak nedenini anlayamadı. Yas sürecinde biriken her şeyin, yaşadığım yoğun stresin ve zaten var olan iğne korkumun bir panik atağı tetiklemiş olabileceğini söylediler. Ne olduğunu ben de hala anlayabilmiş değilim. Tek bildiğim, hayatımda hiç bu kadar korkmadığımdı" sözleriyle yaşadığı zor anları anlattı.

Samar DadgarÖzcan DenizAmeliyatMagazinSon Dakika

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