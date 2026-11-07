Nevşehir\'de kahreden ölüm! 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Nevşehir'de hurda araçta çıkan yangında ağır yaralanan 14 yaşındaki A.E.'den acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HURDA ARAÇTA ÇIKAN YANGIN FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Raşitbey Mahallesi'nde meydana gelen yangın, bir çocuğun ölümüyle sonuçlandı. Olay, Eski Hamam Sokak'ta, Külliye Camii karşısında bulunan metruk binanın garajında yaşandı. Garajdaki hurda araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın başladığı sırada garajda bulunan 14 yaşındaki A.E.'nin hurda araçla uğraştığı belirtildi. Kısa sürede tehlikeli bir hal alan yangın sırasında çocuğun üzerindeki kıyafetler de alev aldı. A.E., vücudunda oluşan ağır yanıklar nedeniyle ciddi şekilde yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, hem yangını kontrol altına almak hem de yaralanan çocuğa müdahale etmek için çalışma başlattı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 80'İ YANDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle garajdaki yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri ise alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan A.E.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun yüzde 80'inde yanık oluştuğu belirlenen çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk değerlendirme ve müdahalelerin ardından yaralı çocuğun ileri düzey yanık tedavisine ihtiyaç duyduğu belirlendi. Bunun üzerine A.E., Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu tedavi sürecinde doktorlar, ağır yanıkların neden olduğu hayati tehlikeye karşı müdahalelerini sürdürdü. Ancak hastanede devam eden tedaviden beklenen sonuç alınamadı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir'de başlayan ve Kayseri'de devam eden yaşam mücadelesinden acı haber geldi. Hurda araçtaki yangında ağır yaralanan 14 yaşındaki A.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.