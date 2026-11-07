Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev\'in daveti üzerine yarın Karabağ\'ı ziyaret edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek. Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek ziyarette iki lider, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımları ele alacak. Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ı ziyaret edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle, yarın Karabağ’a ziyarette bulunacağını belirtti.

ALİYEV İLE İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Azerbaycan’ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev ikili görüşme yapacak; Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek; ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E TEBRİK MEKTUBU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bir tebrik mektubu da gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda 30 yıl boyunca işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuştuğu Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkının zaferini kutladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük zafer ile taçlandırılan Azerbaycan'ın haklı mücadelesi, tüm Türk dünyası için de bir gurur kaynağı haline gelmiştir. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ve ihyası sürecinin hızla ilerlemesi hepimizde gurur duygusu uyandırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan’ın Şuşa Beyannamesi ile pekişen "Tek millet, iki devlet" anlayışına dayalı kardeşlik bağlarının önemine değinen Erdoğan, "Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Güney Kafkasya artık bir çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak anılmaktadır. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz Kardeşim, bu vesileyle Zat-ı Alinize sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına ise müreffeh ve huzurlu bir gelecek diliyor, en içten selam ve dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine yarın Karabağ'ı ziyaret edecek

8 KASIM ZAFER GÜNÜ

Azerbaycan, Karabağ'da 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren 2. Karabağ Savaşı’nın 6. yıl dönümünü yarın kutlayacak. Azerbaycan ordusu, 27 Eylül 2020’de Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtarılması için karşı saldırıya geçmiş, 44 gün süren ve 10 Kasım’da sona eren operasyonlarda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy Ermeni işgalinden kurtarılmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, Ermenistan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından sona ermişti. Ermenistan işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce 10 Kasım olarak belirlenen Zafer Günü’nün tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk geldiği için değiştirmişti. Aliyev’in kararıyla Zafer Günü, Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım'a çekilmişti.

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