Son Dakika Azerbaycan Haberleri

09:53 Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinliği Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından ilan edilen "Hive - 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış programı Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde gerçekleştirildi.

09:27 AKTAŞ SINIR KAPISI'NDA TİCARET HACMİ YÜZDE 100 BÜYÜDÜ TÜRKİYE'nin 3 büyük kapısından biri olan, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Sınır Kapısı'ndan 2021 yılının ilk 8 ayında 22 bin 622 TIR giriş- çıkışı yapıldı, ticaret hacmi ise salgın döneminde 2 milyon dolardan 3,5 milyon dolara ulaştı.

21:51 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev'i kabul etti.

21:21 Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatı hava operasyonlarıyla devam ediyor Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatı havadan düzenlenen operasyonlarla sürüyor.

19:47 "Bakü Fatihi Nuri Killigil Paşa" kabri başında anıldı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün 103 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynayan, Türk savunma sanayinin kurucusu Nuri Killigil Paşa, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

15:31 Müsiad Azerbaycan Başkan Yardımcısı Cabirli, Belediye Başkanı Savran'ı Ziyaret Etti Müsiad Azerbaycan Başkan Yardımcısı Cabirli, Belediye Başkanı Savran'ı Ziyaret Etti Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Başkan Yardımcısı Reşat Cabirli, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.

15:28 "Üç kardeş" İran'ı rahatsız etti Türkiye ve Azerbaycan tarafından Hazar Denizi'nde yapılan su altı taarruz tatbikatı ile Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan tarafından yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatı, İran'ı rahatsız etti.

15:01 İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nin "Mıknatıs İstanbul" projesi en iyiler arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuluçka Merkezi tarafından geliştirilen "Mıknatıs İstanbul" projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından başarılı bulunan 12 projeden biri olarak destek almaya hak kazandı.

14:57 Kama Safaraliyeva Azerbaycan'da Üst Üste En İyi Dansçı Ödülünün Tek Sahibi Türkiye'yi pek çok kez ziyaret eden ve çok seven Azeri dansçı Kama Safaraliyeva "Türkiye'ye pek çok kez geldim ve burayı çok gezdim. Özellikle İstanbul hayat dolu bir yer çok canlı bir şehir. Tarihi yarımadaya âşık oldum." diyerek Türkiye'ye olan hayranlığını dile getirdi.

14:39 İrshad'tan Türkiye'ye Vefâ İrshad yetkilileri, İki devlet, tek millet olarak nitelendirdikleri Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir gereği olarak gerek online alışveriş sitelerinde gerekse çeşitli şubelerinde Türkiye'de üretilen ürünlere daha fazla yer vermeyi ve Türkiye ile aralarındaki ticaret hacmini büyütmeyi arzuladıklarını ifade ettiler.

14:35 İrshad: "Pandemi insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi" İrshad, online alışveriş sitesi kurulduğu 2000 yılından günümüze Azerbaycan şehirlerinin %40'ında 1000 personel ve 40 şube ile hizmet vermeye devam ediyor.

13:41 2021 Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası başladı Kırşehir'de, Ahi Evran Yılı dolayısıyla düzenlenen 2021 Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası başladı.

13:25 Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı - Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de düzenlenen Açık Satranç Turnuvası, uluslararası sporcuların katılımıyla başladı.

13:23 Son dakika! SOCAR Türkiye'ye Türk Konseyi Yatırım Ödülü Son dakika ekonomi haberine göre SOCAR Türkiye, Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi'nin Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı kapsamındaki Türk İş Ödülleri Töreni'nde, Türk Konseyi Yatırım Ödülü'nü aldı.

12:58 Yabancıya konut satışı rekor kırmaya devam ediyor Yılın 8 ayında yabancıya konut satışı 30 bin 849 adet olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos rakamına ulaşıldı.

12:50 Defile için göğüslerini küçülttürdüğünü açıkladı Günay Musayeva önceki akşam Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın özel modacısı Rufat Ismail ile birlikte proje konuşup yemek yediler. Musayeva, çıkacağı defile için göğüslerini küçülttürdüğünü açıkladı.

12:29 Ermenistan için kritik tercih anı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos 2021 tarihinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı etkinlikleri çerçevesinde yabancı misyon şeflerine verdiği akşam yemeğinde bölgesel iş birliği ve Ermenistan ile ilişkiler konusundaki açıklamaları, daha sonra Ermenistan yetkililerinin bu...

12:21 Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, profesyonel ringlere dönmenin mutluluğunu yaşıyor - Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, profesyonel ringlere dönmenin mutluluğunu yaşıyor Azerbaycan milli sporcusu Aykhan Mammadov, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından tekrar profesyonel müsabakalara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

11:56 İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı ALTAY ile Göztepe arasında cuma günü Süper Lig'de 18 yıl sonra ilk kez oynanacak İzmir derbisinde ligin en tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli ile en genç teknik adamı Nestor El Maestro kozlarını paylaşacak.

10:45 Taşova'da İyilik Hareketi gönüllüleri köy çocuklarına hediye dağıttı İyilik Hareketi Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ve gönüllüler, ilçeye bağlı Kızgüldüren köyünde yaşayan çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı.

10:27 Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Biz Azerbaycan ile tek millet iki devletiz" Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Biz Azerbaycan ile tek millet iki devletiz" İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanı ve Türkiye Ombudsmanı Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Biz Azerbaycan ile tek millet iki devletiz. Bu işin ayrı bir yönü. Azerbaycan halkının çektiği çok büyük çileler var.

09:40 Türkiye Bilişim 500 araştırmasında Technopc'ye birincilik ödülü Technopc, "Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500"de "Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar" kategorisinde birinci sırada yer aldı.

19:12 Bakan Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.

19:04 Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatı devam ediyor Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla dün başlayan "Üç Kardeş 2021" tatbikatı devam ediyor.

15:15 Şahinoğlu: "Üç Kardeş 2021 tatbikatı dış güçlere ciddi bir mesajdır" Bakü merkezli Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan'da yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatının dış güçlere ciddi bir mesaj olduğunu söyledi.

13:59 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev'i karşıladı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev'i karşıladı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı.

13:55 Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın sağladığı yardımlar için teşekkür etti.

12:50 SPOR Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'daki 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendi -1 Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'daki 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendiVIDEO YOKAta SELÇUK - Ali DANAŞ / - Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendi.

11:53 Serdar Ünsal, "Paşiyan samimi ise Göy Mescit'te namaz kılmamıza izin versin" Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme çalışmasını gördüklerini belirterek "Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar...

11:48 Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ateş, Azerbaycan'da Türk İş Forumu'na katıldı Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk İş Forumu'na katıldığı bildirildi.

09:59 Enuygun araştırması: Bu yaz en çok 26-33 yaşındaki erkekler seyahat etti Seyahat sitesi Enuygun'un yaz sonu değerlendirme araştırmasının sonuçlarına göre, bu yaz en çok seyahat eden kişiler 26-33 yaşındaki erkekler oldu.

18:58 Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatının açılış töreni düzenlendi - Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatının açılış töreni düzenlendi Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni yapıldı.

15:56 Azerbaycan'dan Rusya'ya yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerini engelleme çağrısı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Barış Gücü Komutanlığına mektup göndererek, yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerinin engellenmesini istedi.

13:50 Azerbaycan, Rusya'dan diğer ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişini önlemesini istedi Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Karabağ'da geçici görevli Rus unsurların komutanlığına resmi mektuplar göndererek diğer ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişini önlemelerini istedi.

03:16 Antakya Medeniyetler Korosu EXPO fuar alanında sahne aldı Üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, 1. Hatay İç Hastalıkları Günleri kapsamında sahne aldı.

16:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (3) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 'hedef, vizyon, büyük ve güçlü Türkiye' dedikçe, 'yatırım, üretim, istihdam, ihracat' dedikçe birileri de kendilerine bazı sözler çıkarmak suretiyle bu işi hafife alıyor.

15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" "Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak hem de en ön tarafında hak ettiği...

14:39 Son dakika haberleri! Azerbaycan ve Türkiye'nin Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sona erdi Son dakika haberleri: Azerbaycan ve Türk askerlerinin, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde katıldığı ortak askeri tatbikatının sona erdiği duyuruldu.

10:47 Prof. Yüce'ye önemli görev Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Yüce atandı.