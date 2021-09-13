Son Dakika Azerbaycan Haberleri

- 09:53 Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinliği
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından ilan edilen "Hive - 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" açılış programı Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde gerçekleştirildi.
- 09:27 AKTAŞ SINIR KAPISI'NDA TİCARET HACMİ YÜZDE 100 BÜYÜDÜ
TÜRKİYE'nin 3 büyük kapısından biri olan, Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Sınır Kapısı'ndan 2021 yılının ilk 8 ayında 22 bin 622 TIR giriş- çıkışı yapıldı, ticaret hacmi ise salgın döneminde 2 milyon dolardan 3,5 milyon dolara ulaştı.
- Dün Dün 21:51 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev'i kabul etti.
- Dün Dün 21:21 Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatı hava operasyonlarıyla devam ediyor
Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen "Üç Kardeş 2021" tatbikatı havadan düzenlenen operasyonlarla sürüyor.
- Dün Dün 19:47 "Bakü Fatihi Nuri Killigil Paşa" kabri başında anıldı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün 103 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynayan, Türk savunma sanayinin kurucusu Nuri Killigil Paşa, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.
- Dün Dün 15:31 Müsiad Azerbaycan Başkan Yardımcısı Cabirli, Belediye Başkanı Savran'ı Ziyaret Etti
Müsiad Azerbaycan Başkan Yardımcısı Cabirli, Belediye Başkanı Savran'ı Ziyaret Etti Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Başkan Yardımcısı Reşat Cabirli, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti.
- Dün Dün 15:28 "Üç kardeş" İran'ı rahatsız etti
Türkiye ve Azerbaycan tarafından Hazar Denizi'nde yapılan su altı taarruz tatbikatı ile Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan tarafından yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatı, İran'ı rahatsız etti.
- Dün Dün 15:01 İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuluçka Merkezi'nin "Mıknatıs İstanbul" projesi en iyiler arasında
İstanbul Ticaret Üniversitesi Kuluçka Merkezi tarafından geliştirilen "Mıknatıs İstanbul" projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından başarılı bulunan 12 projeden biri olarak destek almaya hak kazandı.
- Dün Dün 14:57 Kama Safaraliyeva Azerbaycan'da Üst Üste En İyi Dansçı Ödülünün Tek Sahibi
Türkiye'yi pek çok kez ziyaret eden ve çok seven Azeri dansçı Kama Safaraliyeva "Türkiye'ye pek çok kez geldim ve burayı çok gezdim. Özellikle İstanbul hayat dolu bir yer çok canlı bir şehir. Tarihi yarımadaya âşık oldum." diyerek Türkiye'ye olan hayranlığını dile getirdi.
- Dün Dün 14:39 İrshad'tan Türkiye'ye Vefâ
İrshad yetkilileri, İki devlet, tek millet olarak nitelendirdikleri Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin bir gereği olarak gerek online alışveriş sitelerinde gerekse çeşitli şubelerinde Türkiye'de üretilen ürünlere daha fazla yer vermeyi ve Türkiye ile aralarındaki ticaret hacmini büyütmeyi arzuladıklarını ifade ettiler.
- Dün Dün 14:35 İrshad: "Pandemi insanların alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi"
İrshad, online alışveriş sitesi kurulduğu 2000 yılından günümüze Azerbaycan şehirlerinin %40'ında 1000 personel ve 40 şube ile hizmet vermeye devam ediyor.
- Dün Dün 13:41 2021 Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası başladı
Kırşehir'de, Ahi Evran Yılı dolayısıyla düzenlenen 2021 Uluslararası Ahilik Yılı Açık Satranç Turnuvası başladı.
- Dün Dün 13:25 Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı
- Kırşehir'de Açık Santranç Turnuvası uluslararası katılımla başladı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'de düzenlenen Açık Satranç Turnuvası, uluslararası sporcuların katılımıyla başladı.
- Dün Dün 13:23 Son dakika! SOCAR Türkiye'ye Türk Konseyi Yatırım Ödülü
Son dakika ekonomi haberine göre SOCAR Türkiye, Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi'nin Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı kapsamındaki Türk İş Ödülleri Töreni'nde, Türk Konseyi Yatırım Ödülü'nü aldı.
- Dün Dün 12:58 Yabancıya konut satışı rekor kırmaya devam ediyor
Yılın 8 ayında yabancıya konut satışı 30 bin 849 adet olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos rakamına ulaşıldı.
- Dün Dün 12:50 Defile için göğüslerini küçülttürdüğünü açıkladı
Günay Musayeva önceki akşam Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın özel modacısı Rufat Ismail ile birlikte proje konuşup yemek yediler. Musayeva, çıkacağı defile için göğüslerini küçülttürdüğünü açıkladı.
- Dün Dün 12:29 Ermenistan için kritik tercih anı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ağustos 2021 tarihinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı etkinlikleri çerçevesinde yabancı misyon şeflerine verdiği akşam yemeğinde bölgesel iş birliği ve Ermenistan ile ilişkiler konusundaki açıklamaları, daha sonra Ermenistan yetkililerinin bu...
- Dün Dün 12:21 Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, profesyonel ringlere dönmenin mutluluğunu yaşıyor
- Azerbaycanlı Aykhan Mammadov, profesyonel ringlere dönmenin mutluluğunu yaşıyor Azerbaycan milli sporcusu Aykhan Mammadov, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından tekrar profesyonel müsabakalara dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
- Dün Dün 12:13 Son dakika gündem: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle de küreselleşme olgusu tamamen sona erdi"
Son dakika haber... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle küreselleşme olgusunun tamamen sona erdiğini ifade ederek, "Şimdi rüzgar bizim yelkenimizi dolduruyor.
- Dün Dün 11:56 İzmir derbisinde tecrübe gençliğe karşı
ALTAY ile Göztepe arasında cuma günü Süper Lig'de 18 yıl sonra ilk kez oynanacak İzmir derbisinde ligin en tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli ile en genç teknik adamı Nestor El Maestro kozlarını paylaşacak.
- Dün Dün 10:45 Taşova'da İyilik Hareketi gönüllüleri köy çocuklarına hediye dağıttı
İyilik Hareketi Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir ve gönüllüler, ilçeye bağlı Kızgüldüren köyünde yaşayan çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı.
- Dün Dün 10:27 Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Biz Azerbaycan ile tek millet iki devletiz"
Kamu Başdenetçisi Malkoç: "Biz Azerbaycan ile tek millet iki devletiz" İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanı ve Türkiye Ombudsmanı Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Biz Azerbaycan ile tek millet iki devletiz. Bu işin ayrı bir yönü. Azerbaycan halkının çektiği çok büyük çileler var.
- Dün Dün 09:40 Türkiye Bilişim 500 araştırmasında Technopc'ye birincilik ödülü
Technopc, "Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500"de "Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar" kategorisinde birinci sırada yer aldı.
- 13.09.2021 13 Eyl 22:07 MSB: "Turaz Şahini-2021 Tatbikatı devam ediyor"
Milli Savunma Bakanlığı, Turaz Şahini-2021 Tatbikatının devam ettiğini bildirdi.
- 13.09.2021 13 Eyl 20:32 Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin ortak tatbikatında atış talimleri yapıldı
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta atış talimleri yapıldı.
- 13.09.2021 13 Eyl 19:12 Bakan Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.
- 13.09.2021 13 Eyl 19:04 Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatı devam ediyor
Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla dün başlayan "Üç Kardeş 2021" tatbikatı devam ediyor.
- 13.09.2021 13 Eyl 15:15 Şahinoğlu: "Üç Kardeş 2021 tatbikatı dış güçlere ciddi bir mesajdır"
Bakü merkezli Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan'da yapılan "Üç Kardeş 2021" tatbikatının dış güçlere ciddi bir mesaj olduğunu söyledi.
- 13.09.2021 13 Eyl 14:27 Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti
Son dakika politika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.
- 13.09.2021 13 Eyl 13:59 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev'i karşıladı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Veliyev'i karşıladı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i askeri törenle karşıladı.
- 13.09.2021 13 Eyl 13:55 Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinde, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadelede Azerbaycan'ın sağladığı yardımlar için teşekkür etti.
- 13.09.2021 13 Eyl 12:50 SPOR Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'daki 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendi -1
Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'daki 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendiVIDEO YOKAta SELÇUK - Ali DANAŞ / - Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın 2'nci ayağı için basın lansmanı düzenlendi.
- 13.09.2021 13 Eyl 12:10 Kars'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı dolasıyla program düzenlendi
Kars'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası dolasıyla program düzenlendi.
- 13.09.2021 13 Eyl 11:53 Serdar Ünsal, "Paşiyan samimi ise Göy Mescit'te namaz kılmamıza izin versin"
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme çalışmasını gördüklerini belirterek "Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar...
- 13.09.2021 13 Eyl 11:48 Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ateş, Azerbaycan'da Türk İş Forumu'na katıldı
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk İş Forumu'na katıldığı bildirildi.
- 13.09.2021 13 Eyl 10:09 Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kerim Veliyev'i kabul etti.
- 13.09.2021 13 Eyl 09:59 Enuygun araştırması: Bu yaz en çok 26-33 yaşındaki erkekler seyahat etti
Seyahat sitesi Enuygun'un yaz sonu değerlendirme araştırmasının sonuçlarına göre, bu yaz en çok seyahat eden kişiler 26-33 yaşındaki erkekler oldu.
- 12.09.2021 12 Eyl 18:58 Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatının açılış töreni düzenlendi
- Azerbaycan'da "Üç Kardeş 2021" tatbikatının açılış töreni düzenlendi Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan özel kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Üç Kardeş 2021 tatbikatının açılış töreni yapıldı.
- 12.09.2021 12 Eyl 18:54 Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Bakü'de ortak tatbikata başladı
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ortak askeri tatbikata başladı.
- 12.09.2021 12 Eyl 15:56 Azerbaycan'dan Rusya'ya yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerini engelleme çağrısı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus Barış Gücü Komutanlığına mektup göndererek, yabancı araçların Karabağ'a yasa dışı girişlerinin engellenmesini istedi.
- 12.09.2021 12 Eyl 13:50 Azerbaycan, Rusya'dan diğer ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişini önlemesini istedi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı ve Karabağ'da geçici görevli Rus unsurların komutanlığına resmi mektuplar göndererek diğer ülkelere ait araçların Karabağ'a geçişini önlemelerini istedi.
- 12.09.2021 12 Eyl 03:16 Antakya Medeniyetler Korosu EXPO fuar alanında sahne aldı
Üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, 1. Hatay İç Hastalıkları Günleri kapsamında sahne aldı.
- 11.09.2021 11 Eyl 18:26 (DRONE) Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı sona erdi
Sakarya'da düzenlenen PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı tamamlandı.
- 11.09.2021 11 Eyl 16:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (3)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 'hedef, vizyon, büyük ve güçlü Türkiye' dedikçe, 'yatırım, üretim, istihdam, ihracat' dedikçe birileri de kendilerine bazı sözler çıkarmak suretiyle bu işi hafife alıyor.
- 11.09.2021 11 Eyl 15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz" "Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak hem de en ön tarafında hak ettiği...
- 11.09.2021 11 Eyl 14:48 Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin işgalden kurtarılan Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sona erdi
Türkiye ve Azerbaycan özel birliklerinin, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilindeki ortak askeri tatbikat sona erdi.
- 11.09.2021 11 Eyl 14:39 Son dakika haberleri! Azerbaycan ve Türkiye'nin Laçın'daki ortak askeri tatbikatı sona erdi
Son dakika haberleri: Azerbaycan ve Türk askerlerinin, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde katıldığı ortak askeri tatbikatının sona erdiği duyuruldu.
- 11.09.2021 11 Eyl 11:36 Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan yarın Bakü'de ortak tatbikat yapacak
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan özel kuvvetleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Üç Kardeş 2021" adıyla yarın ortak askeri tatbikat düzenleyecek.
- 11.09.2021 11 Eyl 10:47 Prof. Yüce'ye önemli görev
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Yüce atandı.
- 10.09.2021 10 Eyl 19:51 Bakan Muş: "Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyetle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kardeş ülke Azerbaycan ile 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefimizi aşacağımıza inancımız tam." ifadesini kullandı.