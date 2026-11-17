(ANKARA) - Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Romanya'dan Mısır'a buğday taşıyan Somali bayraklı BETUL 8 adlı yük gemisinin Bulgaristan açıklarında meydana gelen patlama sonucu batmasına ilişkin açıklama yaptı. Gemideki 8'i Türk, 4'ü Azerbaycan vatandaşı 12 denizcinin kurtarıldığını belirten Bağcıoğlu, Karadeniz'deki mayın ve mühimmat tehdidine dikkat çekerek bölgesel güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Somali bayraklı BETUL 8 yük gemisinin Bulgaristan açıklarında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlamanın ardından batmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Romanya'dan Mısır'a buğday taşıyan Somali bayraklı BETUL 8 yük gemisinin Bulgaristan açıklarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama sonucunda batması endişe vericidir. 8'i Türk, 4'ü Azerbaycan vatandaşı 12 denizcinin kurtarıldığı bilgisi mevcuttur. Karadeniz'de insansız hava ve deniz araçlarının yanı sıra sürüklenen mühimmat ve serseri deniz mayınları da ticari deniz trafiği için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu olay, Karadeniz'e kıyıdaş devletler olan Türkiye, Romanya ve Bulgaristan tarafından oluşturulan, savunma amaçlı mayın karşı tedbirleri ve kuvvet koruma faaliyetleri yürüten, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubunun (MCM Black Sea) önemini ve faaliyetlerini daha etkin yürütmesini sağlayacak tedbirlerin alınması gerekliliğini bir kez daha ortaya koymaktadır."