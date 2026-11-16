Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya'nın protesto edildiği geceye dair sessizliğini yıllar sonra bozdu - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya'nın protesto edildiği geceye dair sessizliğini yıllar sonra bozdu

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Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya\'nın protesto edildiği geceye dair sessizliğini yıllar sonra bozdu
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Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümünde 1999 yılında yaşanan olaylara ilişkin sessizliğini bozdu. Ödül töreninde Kaya'yı protesto etmediğini ve yuhalamadığını söyleyen Kırmızıgül, 10. Yıl Marşı sırasında neden ayağa kalktığını anlattı. Kaya'nın Almanya'ya gitmesinin ardından kendisiyle görüşmek istediğini ancak duyduğu bir söz üzerine vazgeçtiğini belirten sanatçı, "Bugün düşünüyorum da keşke gitseydim. Keşke oturup konuşsaydık" dedi.

Mahsun Kırmızıgül, 1999 yılında düzenlenen ödül töreninde Ahmet Kaya'ya yönelik tepkiler sırasında sergilediği tutum nedeniyle yıllardır kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Kaya'nın ölüm yıl dönümünde açıklama yapan ünlü şarkıcı, o gece yaşananları kendi açısından anlatırken, aralarında geçen bir kırgınlığın hayatının en büyük pişmanlıklarından birine dönüştüğünü söyledi.

"AHMET KAYA'YI NE PROTESTO ETTİK NE YUHALADIK NE DE ONA ÇATAL BIÇAK ATTIK"

Kırmızıgül, 1999'daki ödül töreninde Ahmet Kaya'nın konuşmasının ardından salonda büyük bir gerginlik yaşandığını belirtti. Törende yalnızca sanatçıların değil, iş dünyası, televizyon ve basın dünyasından çok sayıda tanınmış ismin bulunduğunu hatırlatan Kırmızıgül, Kaya'ya yönelik protestolara katılmadığını savundu.

O gece Edip Akbayram ile yan yana oturduğunu belirten Kırmızıgül, "Yanımda Edip Akbayram vardı. Biz Ahmet Kaya'yı ne protesto ettik ne yuhaladık ne de ona çatal bıçak attık. Ahmet ağabey sahneden indikten sonra salon daha da gerildi. Birileri tepki amacıyla 10. Yıl Marşı'nı çaldı" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya'nın protesto edildiği geceye dair sessizliğini yıllar sonra bozdu

"AYAĞA KALKMASAYDIM BAŞIMA NELER GELECEĞİNİ DÜŞÜNEMİYORUM"

Törende 10. Yıl Marşı çalınırken ayağa kalkmasının Ahmet Kaya'yı protesto etmek amacı taşımadığını söyleyen Kırmızıgül, dönemin siyasi ve toplumsal atmosferine dikkat çekti.

Kırmızıgül, "Ayağa kalkmam Ahmet Kaya'yı protesto etmek için değildi. O yılların Türkiye'sinde 10. Yıl Marşı çalarken ayağa kalkmamak, doğrudan 'hainlik'le suçlanmak demekti. Diyarbakırlı biri olarak o salonda ayağa kalkmasaydım başıma neler geleceğini, nasıl bir linçle karşı karşıya kalacağımı bugün bile düşünemiyorum" dedi.

Sanatçı ayrıca Savaş Ay ve Reha Muhtar'ın kendisini defalarca sahneye çağırdığını, daha sonra diğer sanatçılarla birlikte "Memleketim" şarkısını seslendirdiklerini anlattı.

"KÜRTÇE ŞARKI SÖYLEMESİNİ DEĞİL, ÜSLUBUNU ELEŞTİRDİM"

Ödül töreninin ardından Reha Muhtar'ın sunduğu haber bültenine konuk olduğunu hatırlatan Kırmızıgül, o dönem Ahmet Kaya hakkında yaptığı açıklamalara da değindi.

Kaya'nın Kürtçe şarkı söyleme isteğine karşı çıkmadığını belirten sanatçı, eleştirisinin yalnızca törendeki konuşma üslubuna yönelik olduğunu savundu.

Kırmızıgül, o günkü sözlerini bugün de inkâr etmediğini ifade etti.

Mahsun Kırmızıgül, Ahmet Kaya'nın protesto edildiği geceye dair sessizliğini yıllar sonra bozdu

"DUYDUĞUM SÖZDEN SONRA İÇİMDE BİR ŞEY KOPTU"

Ahmet Kaya'nın Türkiye'den ayrılmasının ardından kendisiyle görüşmek için Almanya'ya gitmeyi düşündüğünü anlatan Kırmızıgül, bu kararından neden vazgeçtiğini de açıkladı.

Kaya'nın Almanya'daki bir konserinde söylediğini duyduğu sözlerin kendisini derinden etkilediğini belirten sanatçı, şunları söyledi: "Sonrasında Ahmet ağabeyle konuşmak, dertleşmek ve yanında olmak için Almanya'ya gitmek istedim. Ancak o günlerde verdiği bir konserde, 'Türklerin İbo'su, Mahsun'u varsa Kürtlerin de Ahmet Kaya'sı var' dediğini duydum. İçimde bir şey koptu. Kalbim kırıldı."

"KEŞKE GİTSEYDİM, KEŞKE KONUŞSAYDIK"

Kırmızıgül, aradan geçen yılların ardından Ahmet Kaya ile görüşmekten vazgeçmiş olmanın pişmanlığını yaşadığını dile getirdi.

Kaya'nın sözlerini o dönem yaşadığı acı ve öfkeyle söylemiş olabileceğini ifade eden sanatçı, "Bugün düşünüyorum da keşke gitseydim. Keşke oturup konuşsaydık. Keşke birbirimizi dinleyebilseydik. Çünkü insan bazen bir kırgınlığın ömür boyu sürecek bir pişmanlığa dönüşebileceğini bilemiyor" dedi.

Ahmet Kaya'nın ölüm haberini aldıktan sonra Paris'e gittiğini anlatan Kırmızıgül, sanatçının mezarı başında gözyaşları içinde vedalaştığını söyledi.

Kaya'nın 1999'daki ödül töreninin hemen ardından hayatını kaybettiği yönünde yanlış bir algı oluşturulduğunu da belirten Kırmızıgül, ölümün söz konusu olaydan yaklaşık bir yıl dokuz ay sonra gerçekleştiğini hatırlattı.

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