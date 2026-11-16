Amedspor'dan TFF'ye olay tepki - Son Dakika
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Amedspor'dan TFF'ye olay tepki

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Amedspor\'dan TFF\'ye olay tepki
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4 yorum

Amedspor, futbolcusu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı itirazın oy çokluğuyla reddedilmesine yönelik açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Ballet'e verilen ceza; ‘ölçüsüz ve kabul edilemez’ olarak değerlendirildi.

Amedspor, futbolcusu Samuel Ballet'e verilen 3 maçlık men cezasına karşı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı başvurunun oy çokluğuyla reddedildiğini duyurdu. 

AMEDSPOR'DAN TEPKİ 

Karara sert tepki gösteren yeşil-kırmızılı kulüp, verilen cezayı "ölçüsüz ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, Tahkim Kurulu kararının hukuki, sportif ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Pozisyon görüntülerinin VAR müdahalesini dahi gerektirmeyecek nitelikte olduğunu savunan yönetim, müdahalenin şiddetine dair net bir görüntü olmamasına rağmen 3 maçlık ağır bir yaptırım uygulanmasını eleştirdi.

''GÖRÜŞ AYRILIĞININ KANITI''

Benzer pozisyonlara verilen cezalarla kıyaslandığında ortada ciddi bir adalet ve eşitlik sorunu bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Tahkim Kurulu'nun dahi oy çokluğuyla karar vermiş olması, söz konusu pozisyonun ve cezanın hukuki değerlendirmesi konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu ortaya koymaktadır. Amedspor olarak hiçbir ayrıcalık talep etmiyoruz. Tek beklentimiz, tüm kulüplere ve futbolculara aynı kuralların, aynı ölçütlerle ve eşit biçimde uygulanmasıdır." ifadelerine yer verildi. 

Okurların en beğendiği yorum

“Kırmızılık bir pozisyon bile değilken 3 maç ceza verilmesi hiç adil değil”

Tüm yorumlar (4)
Türkiye Futbol FederasyonuFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Kesin sesinizi masa oyunlarıyla süper lige çıktınız,memleketin başına kabadayı kesildiniz yerinizi haddinizi bilin sizi oraya getirenler ordan indirmesinide bilir. 2 5
    kutbettinbeser47 kutbettinbeser47:
    Nazif Amed bileğinin hakkiyla orda kimse getirmedi kimsin bilmiyorum ama amed furtina gibi senin ve taraflı Federasyon bir şey yapamaz siz kışlanın 0 çektiniz o na bak 1 0
  • abdullah değer abdullah değer:
    Kırmızılık bir pozisyon bile değilken 3 maç ceza verilmesi hiç adil değil 5 0
  • DENİZCİ21 DENİZCİ21:
    Amedsporun ahı milli takımdan çıktı. federasyon utansın 4 1
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