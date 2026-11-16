Dirk Kuyt\'ın Fenerbahçe\'den aldığı para belli oldu

Fenerbahçe'de teknik ekipte yaşanan ayrılığın mali detayları ortaya çıktı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli kulüp, yardımcı antrenör Dirk Kuyt ile yollarını ayırırken Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesinden doğan tüm alacaklarını ödedi.

1 MİLYON 250 BİN EURO ÖDENDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Dirk Kuyt'a Şampiyonlar Ligi'ne katılım primi de dahil olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin euro ödeme yaptı. Hollandalı çalıştırıcının kulüpten olan bütün alacaklarının karşılandığı ve ayrılık sürecinin bu şekilde tamamlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE HEM FUTBOLCU HEM ANTRENÖR OLARAK GÖREV YAPTI

Dirk Kuyt, Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. 2012 yılında Liverpool'dan sarı-lacivertli kulübe transfer olan Hollandalı futbolcu, 2015 yılına kadar Fenerbahçe forması giydi.

Sarı-lacivertli takımla 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kuyt, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Türkiye Kupası'nı da kazandı. Mücadeleci futboluyla taraftarların sevdiği isimlerden biri hâline gelen Hollandalı, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yöneldi.

Kuyt, yıllar sonra Fenerbahçe'ye bu kez teknik ekipte görev almak üzere döndü. İsmail Kartal'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışan Hollandalı isim, teknik ekipte yaşanan ayrılığın ardından kulübe ikinci kez veda etti.