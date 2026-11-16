Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti! 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti! 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor

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Müvekkiliyle yasak aşk yaşayan avukatın mesajı pes dedirtti! 8,5 yıla kadar hapsi isteniyor
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Konya'da boşanma davasını üstlendiği müvekkiliyle aşk yaşayan avukat M.T., kadını 2.100.000 TL dolandırdı. Parayı, evlenme ve ev alma vaadiyle aldığı belirlendi. Kadına 'Kanını içsem doymam' şeklinde tehdit mesajları gönderen avukat hakkında benzer şikayetler üzerine başka soruşturmaların da bulunduğu öğrenildi. Şahıs hakkında toplam 8.5 yıla kadar hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı.

Konya'da yaşayan 34 yaşındaki Ş.I., 2020 yılında boşanma davasını yürütmesi için 35 yaşındaki avukat M.T. ile anlaştı. Vekâlet işlemleri ve davanın açılması için gerekli belgeler nedeniyle sık sık bir araya gelen ikili arasındaki avukat-müvekkil ilişkisi, iddiaya göre kısa sürede gönül ilişkisine dönüştü.

Genç kadına kendisiyle evleneceğini söyleyen avukatın, ev alma, iş kurma ve borçlarını ödeme gibi çeşitli gerekçelerle para istediği öne sürüldü. Avukatın taleplerini karşılamakta zorlanan kadın, bu süreçte kredi de çekti.

2 MİLYON 100 BİN TL DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre; bir süre sonra verdiği paraların yatırım amacıyla değil, avukatın kişisel harcamalarında kullanıldığını tespit ettiğini öne süren Ş.I., savcılığa başvurdu. Genç kadın şikâyetinde, avukatın en başından itibaren kendisini dolandırmak amacıyla duygusal birliktelik yaşadığını, ev ve araba alım süreçlerinde hileli işlemlerle mağdur edildiğini ve toplam 2 milyon 100 bin TL maddi zarara uğradığını iddia etti.

DOLANDIRICILIKTAN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, bilgi sahibi kişilerin beyanlarını ve diğer delilleri değerlendirerek avukatın gönül ilişkisini kullandığı, ev ve araç alma vaatleriyle genç kadından sistematik ve hileli şekilde para temin ettiği iddiasıyla dava açtı. M.T. hakkında dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

BU KEZ DE TEHDİT MESAJLARI GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında dava açılmasının ardından M.T.'nin bu kez genç kadına tehdit mesajları gönderdiği öne sürüldü. İddiaya göre avukat, Ş.I.'ya gönderdiği mesajlarda "Fazlasını yaptırma, duracağın yeri bil. Beni sona getirme, değil seni, sülaleni..." ifadelerini kullanarak tehditlerde bulundu. Mesajlarının devamında genç kadına eziyet edeceğini ve kendisiyle hesaplaşacağını söylediği iddia edildi. Bunun üzerine yeniden savcılığa başvuran Ş.I., avukattan şikâyetçi oldu.

TEHDİT SUÇUNDAN İKİNCİ DAVA AÇILDI

Genç kadının şikâyeti üzerine ikinci kez soruşturma başlatan savcılık, gönderilen mesajları ve diğer delilleri inceleyerek M.T. hakkında tehdit suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir dava daha açtı. Her iki davanın da devam ettiği öğrenilirken M.T. hakkında benzer şikâyetlere dayalı başka soruşturmaların da bulunduğu belirtildi.

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