2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik - Son Dakika
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2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik

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2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
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4 yorum

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılarda uzun bir aranın ardından milli formaya dönen Berke Özer, yaptığı 7 kritik kurtarışla gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Fransız yıldızlara karşı kalesinde adeta duvar ören başarılı file bekçisinin performansı, "O olmasaydı fark yerdik" yorumlarını beraberinde getirdi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son karşılaşmasında Fransa'ya konuk olan A Milli Takım, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik

Güçlü rakibi karşısında savunmada zor anlar yaşayan Türkiye'de kaleci Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla ön plana çıktı. Uzun bir aranın ardından yeniden milli formayı giyen başarılı file bekçisi, Fransız futbolcuların tehlikeli ataklarında kalesini korumak için büyük mücadele verdi.

2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik

TAM 7 KRİTİK KURTARIŞ YAPTI

Karşılaşma boyunca Fransa'nın hücum oyuncularıyla karşı karşıya kalan Berke Özer, toplam 7 kurtarışa imza attı. Özellikle rakip futbolcuların gole yaklaştığı pozisyonlarda yaptığı müdahalelerle dikkat çeken milli kaleci, Fransa'nın farkı artırmasına engel oldu.

Kalesinde 2 gol görmesine rağmen ortaya koyduğu performansla öne çıkan Berke, Türkiye'nin daha farklı bir mağlubiyet yaşamasının önüne geçen isimlerden biri oldu.

2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik

"O OLMASAYDI FARK YERDİK" YORUMLARI

Fransa karşısında A Milli Takım'ın en fazla konuşulan isimlerinden biri Berke Özer oldu. Başarılı kalecinin kritik anlarda yaptığı kurtarışlar, futbolseverlerin takdirini kazandı. Berke'nin performansını değerlendiren futbolseverler, "O olmasaydı fark yerdik" yorumlarıyla milli kalecinin karşılaşmadaki önemine vurgu yaptı.

2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik

MAĞLUBİYETE RAĞMEN ALKIŞ TOPLADI

Türkiye'nin Fransa deplasmanından puansız ayrılmasına rağmen Berke Özer'in performansı maçın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu. Milli takıma dönüşünde 7 kurtarış yapan başarılı kaleci, özellikle refleksleri ve kritik pozisyonlardaki müdahaleleriyle dikkat çekti. Ay-yıldızlı ekip sahadan mağlubiyetle ayrılırken Berke Özer, bireysel performansıyla gecenin öne çıkan isimleri arasına girdi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • Kamil Varol Kamil Varol:
    maalesef 0 puanla maçı tamamladilar 0 0 Yanıtla
  • zombiland82 zombiland82:
    montella çapsızı bu çocuğu oynatsa belki dünya kupasında da böyle rezil olmazdık ayrıca bu A liginde de. ugurcan olsa dağılırdık akşam 4-5 yerdik kesin 0 0 Yanıtla
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Teknik direktörün daha maç öncesi konuşmasından belliydi ,yenilgi daha maç başlamadan ruhlarına yazılmıştı 0 0 Yanıtla
  • Aydın GÜNDÜZ Aydın GÜNDÜZ:
    Bizim de kendimizi avutma şekillerimiz yok mu kahrediyor beni 0 0
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