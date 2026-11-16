Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline "Bizans pilici" yazdı - Son Dakika
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Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline "Bizans pilici" yazdı

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Cem Uzan\'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline "Bizans pilici" yazdı
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İş insanı Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profilinin biyografi bölümüne yazdığı ifadeyle dikkat çekti. Genç isim, kendisini Türkçeye "Bizans pilici" olarak da çevrilebilen "Byzantine chick" sözleriyle tanımladı. Paris Uzan'ın bu ifadeyi neden tercih ettiği ise merak konusu oldu.

İş insanı Cem Uzan ile mimar Alara Koçibey'in kızı Paris Uzan, Instagram profilinde kullandığı ifadeyle dikkat çekti. 23 yaşındaki Uzan'ın biyografi bölümüne yazdığı "Bizans pilici" sözleri, kısa sürede merak konusu oldu.

Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline

PROFİLİNE "BİZANS PİLİCİ" YAZDI

Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, bu kez tatil fotoğrafları ya da özel hayatıyla değil, Instagram hesabındaki biyografi yazısıyla konuşuluyor. Genç ismin profilinde yer verdiği "Bizans pilici" ifadesi, magazin hesaplarında da yer buldu.

İFADENİN NEDENİNİ AÇIKLAMADI

Paris Uzan'ın kendisini neden bu sözlerle tanımladığına ilişkin bir açıklaması bulunmuyor. İfadenin espri amacıyla mı yoksa başka bir gönderme olarak mı kullanıldığı ise bilinmiyor.

Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline
Cem Uzan

CEM UZAN'IN HUKUKİ SÜRECİ 

Bir dönem Genç Parti Genel Başkanlığı yapan iş insanı Cem Uzan, İmar Bankası ve Uzan Grubu'na ilişkin davalar nedeniyle uzun yıllardır hukuki süreçlerle karşı karşıya. 2009 yılından bu yana Fransa'da yaşayan Uzan'ın Türkiye'deki mal varlığı ve borçlarına ilişkin davalar uluslararası yargıya da taşındı. Şubat 2026'da Paris İstinaf Mahkemesi, TMSF lehine verilen kararın Fransa'da uygulanmasına yönelik itirazı reddetti. Mart ayında ise Uzan ailesinin açtığı yaklaşık 68 milyar dolarlık tazminat davası yetkisizlik gerekçesiyle reddedildi.

InstagramCem UzanMagazinParisSon Dakika

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SON DAKİKA: Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline "Bizans pilici" yazdı - Son Dakika
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