Fransa Teknik Direktörü Zidane: Türkiye ilk yarıda bizden iyiydi, Arda Güler çok üst düzey - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa Teknik Direktörü Zidane: Türkiye ilk yarıda bizden iyiydi, Arda Güler çok üst düzey

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fransa Teknik Direktörü Zidane: Türkiye ilk yarıda bizden iyiydi, Arda Güler çok üst düzey
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Uluslar A Ligi'nin son maçında Türkiye'yi 2-1 mağlup eden Fransa'nın çalıştırıcısı Zinedine Zidane, basın toplantısında ilk yarıda takımının iyi oynamadığını ve Türkiye'nin üstün olduğunu kabul etti. Milli futbolcuların kalpleriyle oynadığını vurgulayan Zidane, Arda Güler'in çok üst düzeyde bir oyuncu olduğunu belirtti.

UEFA Uluslar A Ligi son maçında Türkiye'yi 2-1 yenen Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, ilk yarıda iyi olmadıklarını, ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyonla sonuca gittiklerini söyledi.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Zidane, ilk yarıda futbolcularının arasında çok mesafe olduğunu dile getirdi.

İtalya maçında da aynı durumun yaşandığını belirten Zidane, "İkinci yarıda topu daha iyi kullandık. Daha iyi olmalıyız. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim daha iyi olmamız lazım. Türkiye, topun arkasında koştu. Bizim paslarla oyunu düzenlememiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASINDA OYUNCULARINDAN REAKSİYON İSTEDİ

Devre arasında oyuncularıyla konuştuğunu aktaran Zidane, "Devre arasında oyuncularıma 'Reaksiyon gösterin.' dedim. İlk yarıdan memnun kalmadım. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bazen zor anlar yaşadık ama iyi şekilde karşılık verdik. İlk devrede kötü olmamıza rağmen oyuncularım her şeylerini verdi. Ben de futbolcuydum ve bunun ne olduğunu biliyorum. Bu oyuncular 3 günde 1 maç yapıyor. Bu durumu ikinci yarıda düzelttiler. 6 maçta yaptıklarımızdan memnun kalmaları lazım. Bana göre iyi bir süreci geride bıraktık, daha da iyi olmamız lazım ve bunu yapacağız." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE BİZİ ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ, ARDA GÜLER ÇOK ÜST DÜZEYDE

Zinedine Zidane, Türk Milli Takımı'nın iyi oyunculardan kurulu olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin oyunu sebebiyle kendi takımında mesafeler arasında boşluklar meydana geldiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Bazı pozisyonlarda kaleciyle oynamak zorunda kaldık ama oynamamamız gerekiyordu. Baskı anlamında iyi değildik. Türkiye, çok iyi ve teknik bir takım. Topla iyi oynuyorlar. Baskı yapmadığımız zaman çok efor sarf ediyoruz. Türkiye önceki maçtan farklı değildi. Topa sahip oldukları zaman çok iyiler. Hepsi çok iyi ve kaliteli oyuncular. Arda Güler çok üst düzeyde bir oyuncu. Türkiye bu akşam bize gösterdi ki kalpleriyle oynadılar ve bizi zor duruma düşürdüler. İlk yarıda bizden iyilerdi, ikinci yarıda biz daha iyiydik." diye konuştu.

MBAPPE İÇİN MEMNUNİYET SÖZLERİ

Takım kaptanı Kylian Mbappe ile ilgili de konuşan Zidane, "Bu akşam çok iyiydi. Kendisine fırsatlar buldu. Gol atmasını bekliyordum ama kaleci çok iyiydi. Mbappe'den çok memnunum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıZinedine ZidaneUluslar LigiArda GülerTürkiyeFransaFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi’nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı Ege Üniversitesi'nden Prof. Gürüz Mardin paylaşımı nedeniyle adli kontrole çıkarıldı
Mardin’deki amatör maçta korkunç olay Mardin'deki amatör maçta korkunç olay
Victor Osimhen’e dev talip Victor Osimhen'e dev talip
Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Maçta tekme tokat kavga çıktı Tam 5 futbolcuya kırmızı kart Maçta tekme tokat kavga çıktı! Tam 5 futbolcuya kırmızı kart
İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme İspanyol basınından Arda Güler için çarpıcı değerlendirme
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
01:13
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz
Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
00:47
Cübbeli Ahmet’ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı
Cübbeli Ahmet'ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı
00:39
Berke Özer’den Fransa’ya karşı tarihi performans
Berke Özer'den Fransa'ya karşı tarihi performans
00:38
A Milli Futbol Takımımız, Fransa’ya 2 golle kaybetti
A Milli Futbol Takımımız, Fransa'ya 2 golle kaybetti
00:30
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
20:41
Irak Başbakanı Zeydi’den Kataib Hizbullah’a Curf el-Sahr’dan çekilmesi için 1 haftalık süre
Irak Başbakanı Zeydi'den Kataib Hizbullah'a Curf el-Sahr'dan çekilmesi için 1 haftalık süre
20:40
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini sonrası emekli ve memur zammı yeniden hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 02:00:04. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa Teknik Direktörü Zidane: Türkiye ilk yarıda bizden iyiydi, Arda Güler çok üst düzey - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android