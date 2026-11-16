Fransa Teknik Direktörü Zidane: Türkiye ilk yarıda bizden iyiydi, Arda Güler çok üst düzey

UEFA Uluslar A Ligi son maçında Türkiye'yi 2-1 yenen Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane, ilk yarıda iyi olmadıklarını, ikinci yarıda gösterdikleri reaksiyonla sonuca gittiklerini söyledi.

Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Zidane, ilk yarıda futbolcularının arasında çok mesafe olduğunu dile getirdi.

İtalya maçında da aynı durumun yaşandığını belirten Zidane, "İkinci yarıda topu daha iyi kullandık. Daha iyi olmalıyız. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim daha iyi olmamız lazım. Türkiye, topun arkasında koştu. Bizim paslarla oyunu düzenlememiz gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

DEVRE ARASINDA OYUNCULARINDAN REAKSİYON İSTEDİ

Devre arasında oyuncularıyla konuştuğunu aktaran Zidane, "Devre arasında oyuncularıma 'Reaksiyon gösterin.' dedim. İlk yarıdan memnun kalmadım. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bazen zor anlar yaşadık ama iyi şekilde karşılık verdik. İlk devrede kötü olmamıza rağmen oyuncularım her şeylerini verdi. Ben de futbolcuydum ve bunun ne olduğunu biliyorum. Bu oyuncular 3 günde 1 maç yapıyor. Bu durumu ikinci yarıda düzelttiler. 6 maçta yaptıklarımızdan memnun kalmaları lazım. Bana göre iyi bir süreci geride bıraktık, daha da iyi olmamız lazım ve bunu yapacağız." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE BİZİ ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ, ARDA GÜLER ÇOK ÜST DÜZEYDE

Zinedine Zidane, Türk Milli Takımı'nın iyi oyunculardan kurulu olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin oyunu sebebiyle kendi takımında mesafeler arasında boşluklar meydana geldiğini dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Bazı pozisyonlarda kaleciyle oynamak zorunda kaldık ama oynamamamız gerekiyordu. Baskı anlamında iyi değildik. Türkiye, çok iyi ve teknik bir takım. Topla iyi oynuyorlar. Baskı yapmadığımız zaman çok efor sarf ediyoruz. Türkiye önceki maçtan farklı değildi. Topa sahip oldukları zaman çok iyiler. Hepsi çok iyi ve kaliteli oyuncular. Arda Güler çok üst düzeyde bir oyuncu. Türkiye bu akşam bize gösterdi ki kalpleriyle oynadılar ve bizi zor duruma düşürdüler. İlk yarıda bizden iyilerdi, ikinci yarıda biz daha iyiydik." diye konuştu.

MBAPPE İÇİN MEMNUNİYET SÖZLERİ

Takım kaptanı Kylian Mbappe ile ilgili de konuşan Zidane, "Bu akşam çok iyiydi. Kendisine fırsatlar buldu. Gol atmasını bekliyordum ama kaleci çok iyiydi. Mbappe'den çok memnunum." açıklamasını yaptı.