A Milli Futbol Takımımız, Fransa\'ya 2 golle kaybetti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçta Fransa ile A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi. Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanan maçı Fransa, 2-1 kazandı.

BERKE ÜST ÜSTE GOLE İZİN VERMEDİ

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Rabiot, ceza sahası dışından sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Berke uzanarak topu kornere gönderdi. 14. dakikada Fransa yine etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Cherki, kısa pasta topu Mbappe'ye aktardı. Bu futbolcunun kale sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Berke gole izin vermedi.

KONATE SON ANDA AYAK KOYDU

16. dakikada Can Uzun'un pasında topla buluşan Deniz Gül, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak Konate son anda ayak koyarak topu kornere yolladı.

BERKE'DEN YİNE BAŞARILI KURTARIŞ

21. dakikada Mbappe'nin pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Barcola, kaleci Berke'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak Berke bu pozisyonda da geçit vermedi.

BERKE ÖZER KALESİNDE DEVLEŞİYOR

34. dakikada net pozisyonda Berke gole izin vermedi. Da Cunha'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Mbappe'nin ceza sahası içinde yerden vuruşunda, Berke ayak koyarak topu kornere gönderdi.

İSMAİL BOMBOŞ DURUMDA GOLÜ YAPAMADI

35. dakikada A Milli Takım gole çok yaklaştı. Can Uzun'un savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen İsmail Yüksek, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak Maignan'da kaldı.

FRANSA ÖNE GEÇTİ

49. dakikada Fransa öne geçti. Cherki'nin sol taraftan kullandığı kornerde yakın direğe süzülen topu Rabiot kafayla kale önüne indirdi. Pozisyonu takip eden Barcola'nın vuruşunda, Emirhan'ın tüm müdahale çabasına rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti.

GOLÜ BULDUK ANCAK OFSAYT

53. dakikada İsmail'in ceza alanına aktardığı pasta Barış Alper, dip çizgiden uzak direğe ortaladı. Defanstan seken topu altıpas gerisinde kontrol eden Arda, sol ayağıyla ağları havalandırdı. Ancak A Milli Takımımızın Arda Güler ile attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

FRANSA FARKI 2'YE ÇIKARTTI

80. dakikada skor 2-0 oldu. Cherki'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kroupi, Berke Özer'i avlayarak skoru 2-0'a getirdi.

ABDÜLKERİM İLE SKOR 2-1 OLDU

A Milli Futbol Takımımız aradığı golü 90. dakikada buldu. Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş durumda olan Abdülkerim Bardakcı skoru 2-1 yaptı.

ALTINCI MAÇTA DA PUAN ALAMADIK

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fransa kazandı. Bu sonuçla birlikte 13 puana yükselen Fransızlar, grubunu lider bitirmeyi başardı. Ay-yıldızlılar ise altıncı maçında da puan alamayarak grubunu puan alamadan noktaladı.

KADERİMİZ SIRBİSTAN MAÇINDA BELLİ OLACAK

A Milli Takım'ın Uluslar B Ligi'ne düşüp düşmeyeceği Sırbistan- Yunanistan maçında belli olacak. Sırbistan'ın, bu akşam Yunanistan'a en az 4 farkla yenilmediği durumda A Milli Takımımız Uluslar B Ligi'ne düşecek.