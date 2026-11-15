Galatasaraylı yıldızlara \'\'Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?\'\' sorusu soruldu! Cevaplar bomba

Galatasaray Kulübü, futbolcularının katıldığı eğlenceli bir video yayımladı. Oyunculara "Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?" sorusu yöneltildi. Sarı-kırmızılı yıldızların birbirinden farklı yanıtları, futbol dışında nasıl bir hayat hayal ettiklerini ortaya koydu.

İLKAY GÜNDOĞAN PROFESÖRLÜĞÜ, KAAN AYHAN MANKENLİĞİ SEÇTİ

Takımın deneyimli isimlerinden İlkay Gündoğan, futbolcu olmasaydı profesör olmak istediğini söyledi. Kaan Ayhan ise oyunculuk ya da mankenlik yapabileceğini belirtti. Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo'nun ortak tercihi pilotluk olurken Gabriel Sara, futbol dışında şoförlük yapmak istediğini ifade etti.

GÜNAY GÜVENÇ'İN TERCİHİ DÖVÜŞ SPORLARI OLDU

Kaleci Günay Güvenç, futbolcu olmasaydı karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu olmak istediğini açıkladı. Genç kaleci Jankat Yılmaz ise doktorluğu tercih edeceğini dile getirdi.

İŞTE GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN MESLEK TERCİHLERİ