Samsun'da iddiaya göre köy evine götürülen genç kızın 2 şüphelisi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Samsun'da iddiaya göre köy evine götürülen genç kızın 2 şüphelisi serbest bırakıldı

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Samsun\'da iddiaya göre köy evine götürülen genç kızın 2 şüphelisi serbest bırakıldı
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İlkadım'da genç kız, ayrıldığı erkek arkadaşıyla son kez konuşmak üzere arkadaşının aracına bindirilerek bir köy evine götürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da kendisinden ayrılan kız arkadaşını son kez konuşmak bahanesiyle arkadaşının aracına bindirerek köy evine götürdüğü iddia edilen şahıs ile arkadaşı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Ş.Ç., kendisinden ayrılan kız arkadaşını son kez konuşmak istediğini söyleyerek arkadaşının kullandığı araca bindirdi ve genç kızı bir köy evine götürüldüğü iddia edildi. Olayın ardından genç kızın şikayeti üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Ş.Ç. ile aracı kullanan arkadaşı S.Ç.'yi gözaltına aldı. Zorla alıkoyma polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da iddiaya göre köy evine götürülen genç kızın 2 şüphelisi serbest bırakıldı - Son Dakika
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