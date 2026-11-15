Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı

Lübnan'ın güneyindeki Bint Cübeyl bölgesine bağlı Baraachit kasabasında, İsrail'e ait olduğu belirtilen bir İHA'nın yerleşim alanında gerçekleştirdiği uçuş görüntülendi.

Lübnan merkezli Al Kalima Online'ın haberine göre İHA, kasabanın Merc bölgesinde evlerin arasında, oldukça alçak irtifada uçarken kaydedildi. Yerleşim yerlerinin hemen yakınından geçen hava aracının görüntüleri, bölgede yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

İSRAİL İHA'LARI EVLERİN DİBİNE KADAR YAKLAŞIYOR

Bölgede benzer görüntüler daha önce de kaydedilmişti. Lübnan basını, İsrail İHA'larının güneydeki köylerde evlerin üzerinden çok alçak irtifada uçtuğunu bildirmişti.

Touline, Deir Kifa ve Haddatha köylerinde bazı İHA'ların yerleşim alanlarını yaklaşık bir metre yükseklikten izlediği, Touline'de ise bir İHA'nın evin balkonuna kadar yaklaştığı aktarılmıştı.

AYNI KASABADA BİR İHA DA PATLAMIŞTI

Baraachit kasabası, 11 Kasım'da da bir İHA olayıyla gündeme gelmişti. Lübnan Ulusal Haber Ajansının aktardığına göre İsrail'e ait bir İHA, kasabanın dış kesimlerinde bulunan bir evin balkonunun yakınında patlamıştı. Olayda yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

GÜNEY LÜBNAN'DA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Baraachit'teki son görüntüler, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve topçu atışlarının sürdüğü bir dönemde kaydedildi.

Lübnan basınına göre 15 Kasım'da İsrail savaş uçakları Kantara kasabasının çevresini hedef alırken Mansuri, Mecdel Selm, Touline ve Vadi el-Huceyr çevresinde de topçu atışları gerçekleştirildi.

İsrail İHA'larının yerleşim bölgeleri üzerindeki alçak uçuşları, sivillerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.