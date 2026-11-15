Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı - Son Dakika
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Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı

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Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
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Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
Haber Videosu

Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait olduğu belirtilen bir İHA'nın evlerin hemen yakınında, metrelerce alçaktan uçtuğu görüntülendi. Bölgede daha önce de benzer olaylar yaşanırken İHA'ların yerleşim alanlarındaki hareketliliği siviller arasında endişeye neden oldu.

Lübnan'ın güneyindeki Bint Cübeyl bölgesine bağlı Baraachit kasabasında, İsrail'e ait olduğu belirtilen bir İHA'nın yerleşim alanında gerçekleştirdiği uçuş görüntülendi.

Lübnan merkezli Al Kalima Online'ın haberine göre İHA, kasabanın Merc bölgesinde evlerin arasında, oldukça alçak irtifada uçarken kaydedildi. Yerleşim yerlerinin hemen yakınından geçen hava aracının görüntüleri, bölgede yaşanan gerilimin boyutunu gözler önüne serdi.

İSRAİL İHA'LARI EVLERİN DİBİNE KADAR YAKLAŞIYOR

Bölgede benzer görüntüler daha önce de kaydedilmişti. Lübnan basını, İsrail İHA'larının güneydeki köylerde evlerin üzerinden çok alçak irtifada uçtuğunu bildirmişti.

Touline, Deir Kifa ve Haddatha köylerinde bazı İHA'ların yerleşim alanlarını yaklaşık bir metre yükseklikten izlediği, Touline'de ise bir İHA'nın evin balkonuna kadar yaklaştığı aktarılmıştı.

AYNI KASABADA BİR İHA DA PATLAMIŞTI

Baraachit kasabası, 11 Kasım'da da bir İHA olayıyla gündeme gelmişti. Lübnan Ulusal Haber Ajansının aktardığına göre İsrail'e ait bir İHA, kasabanın dış kesimlerinde bulunan bir evin balkonunun yakınında patlamıştı. Olayda yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

GÜNEY LÜBNAN'DA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Baraachit'teki son görüntüler, İsrail'in Güney Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve topçu atışlarının sürdüğü bir dönemde kaydedildi.

Lübnan basınına göre 15 Kasım'da İsrail savaş uçakları Kantara kasabasının çevresini hedef alırken Mansuri, Mecdel Selm, Touline ve Vadi el-Huceyr çevresinde de topçu atışları gerçekleştirildi.

İsrail İHA'larının yerleşim bölgeleri üzerindeki alçak uçuşları, sivillerin güvenliğine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.

LübnanİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (4)

  • foamer sponge foamer sponge:
    tüfek yok mu elinizde? Tüm mü acizsiniz bizde çobanlar jandarma dronu vuruyor belasını da buluyor o ayrı bir konu 2 1
  • b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    İsrail dünyanın başına bela Siyonizmin antibiyotiki her zaman Erbakan olmuştur Erbakan iktidara geldiği gün siyonizm bitecektir 0 0
  • sait turk sait turk:
    yokmuydu şöyle sağlam sapan atan? eskiden çoban sapanı derlerdi, filistinliler kullanıyor 0 0 Yanıtla
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Ejderha elektromanyetik sistem verelim , dronları anında ortadan kaldırsın 0 0
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