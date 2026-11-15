A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı

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A Milli Takım\'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı
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5 yorum

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde kötü haber geldi. Omzundan sakatlanan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın maç kadrosundan çıkarıldığı, Fransa karşısında kaleyi Berke Özer'in koruyacağı belirtildi.

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kaleci mevkisinde zorunlu değişikliğe gidildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre omzundan sakatlanan Uğurcan Çakır, Fransa maçının kadrosundan çıkarıldı.

A <a class='keyword-sd' href='/milli-takim/' title='Milli Takım'>Milli Takım</a>'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı

KALE BERKE ÖZER'E EMANET

Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası Fransa karşılaşmasında kaleyi Berke Özer koruyacak. Sabuncuoğlu, milli kalecinin kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacağını bildirdi.

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı

FRANSA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Kritik karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayımlanacak.

A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz kadrodan çıkarıldı

Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenirken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Robert Jones olacak.

FRANSA-TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fransa: Maignan, Gusto, Konate, Jacquet, Truffert, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe.

Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Enes Ünal.

A MİLLİ TAKIM GRUPTA SON SIRADA

UEFA Uluslar A Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Türkiye, grupta oynadığı ilk 5 karşılaşmanın tamamını kaybetti. Henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, son maç öncesinde grubun son sırasında bulunuyor.

Milli takım, ilk karşılaşmasında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olurken, Bursa'da İtalya'ya 4-1, Belçika deplasmanında 3-0 ve Bologna'da İtalya'ya 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar, son olarak İzmir'de Belçika'ya 2-1 kaybetti.

Okurların en beğendiği yorum

“ugurcan sakatligi taktik yalan ! sergen berkeyi kadroya Aldi ve ilk 11e koydu.”

Tüm yorumlar (5)
A Milli Futbol TakımıUğurcan ÇakırMilli TakımBerke ÖzerFransaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    ugurcan sakatligi taktik yalan ! sergen berkeyi kadroya Aldi ve ilk 11e koydu. 3 0
  • tamer durmaz tamer durmaz:
    Sakatlanma felan yok performansı kötü berke oynadın dşye çıkardılar 3 0
  • Unver S Unver S:
    Montella nın başını Kerem inadı yaktı Sergeni de Barış inadı yakacak 2 0
  • tezcanayhan01 tezcanayhan01:
    kaçtı vallahi kaçtı ispanya maçın da kaçmıştı 0 0 Yanıtla
  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    ugur sepet 0 0 Yanıtla
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