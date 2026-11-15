Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada

Kağıthane’de sabah saatlerinde etkili olan lodos, bir kafenin önündeki içecek dolabını kaldırıma devirdi. Kaldırımda yürüyen bir kadın, dolabın önünden geçtikten saniyeler sonra yaşanan olayda yara almadan kurtuldu.

SANİYELER ÖNCE ÖNÜNDEN GEÇTİ

Gürsel Mahallesi’nde 13 Kasım Cuma günü saat 08.00 sıralarında, kaldırımda sırt çantasıyla yürüyen bir kadın, kafenin önündeki içecek dolabının önünden geçerek yoluna devam etti. Kadının geçmesinin hemen ardından etkisini artıran lodos, dolabın cam kapağını açtı.

SANDALYE YOLA SAVRULDU, DOLAP DEVRİLDİ

Rüzgarın etkisiyle kafenin önündeki sandalye yola savrulurken, yerinden oynayan dolap kaldırıma devrildi. Kadın, dolabın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İÇECEKLER ETRAFA DAĞILDI

Dolabın devrilmesiyle içindeki içecekler etrafa dağıldı. Bu sırada kafeden çıkan bir kişi, kaldırıma devrilen dolabı görünce ellerini başına götürerek tepki gösterdi. Çevredekiler de kafenin önüne gelerek etrafa dağılan içecekleri ve kırılan cam parçalarını topladı.

5 BİN LİRALIK HASAR

Dolaptaki içeceklerin neredeyse tamamının kullanılamaz hale geldiği, olayda yaklaşık 5 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. Kadının dolabın altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve dolabın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.