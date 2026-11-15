487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet\'ten bir an önce randevu alın
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılı sonuna kadar 487 bin 596 kimlik kartı ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini açıkladı. Belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını belirten Çiftçi, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamalarını istedi. Yenileme işlemleri için e-Devlet üzerinden randevu alınabileceği hatırlatıldı.

Kimlik kartı ve sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün randevu hizmetine ulaşabiliyor. Böylece nüfus müdürlüklerine gitmeden önce yenileme başvurusu için uygun tarih ve saat belirlenebiliyor.

Vatandaşlar, e-Devlet'in yanı sıra randevu.nvi.gov.tr internet adresi veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden de randevu oluşturabiliyor.

Ancak e-Devlet üzerinden yalnızca randevu alınabiliyor. Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme işlemlerinin tamamlanabilmesi için nüfus müdürlüklerine şahsen başvurulması gerekiyor.

487 BİN 596 BELGENİN SÜRESİ DOLUYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin kullanımında 10 yılın geride kaldığını belirterek ilk düzenlenen belgelerin geçerlilik sürelerinin sona ermeye başladığını duyurdu.

Bakan Çiftçi'nin açıkladığı verilere göre, 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor.

Çiftçi, vatandaşlardan belgelerinin üzerindeki geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini istedi.

E-DEVLET'TEN RANDEVU ALDIKTAN SONRA NE YAPILACAK?

Kimlik kartı veya sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların öncelikle randevu oluşturması gerekiyor.

Randevunun ardından yenileme için belirlenen bedeller anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital ödeme kanalları aracılığıyla yatırılabiliyor.

Ödeme işlemini tamamlayan vatandaşlar, randevu tarihinde nüfus müdürlüklerine başvurarak belgelerinin yenilenmesini sağlayabiliyor.

Başvurunun ardından hazırlanan yeni kimlik kartları ve sürücü belgeleri, vatandaşların belirttiği adreslere teslim ediliyor.

KİMLİK KARTLARINDA 10 YILLIK SÜREYE DİKKAT

Yeni tip kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Sürücü belgelerinde ise bu süre belge sınıfına göre 5 veya 10 yıl arasında değişiyor.

Bu nedenle 2016 yılında düzenlenen ilk yeni tip kimlik kartları ile bazı sürücü belgelerinin geçerlilik süreleri 2026 yılı içerisinde sona eriyor.

Bakanlık, vatandaşların yalnızca belgelerinin düzenlenme tarihine değil, üzerlerinde belirtilen son geçerlilik tarihine de dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

SÜRESİ DOLAN BELGELER GEÇERSİZ HALE GELECEK

İçişleri Bakanı Çiftçi, geçerlilik süresi dolan kimlik kartları ve sürücü belgelerinin kullanılamayacağını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN SON GÜN UYARISI

Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme işlemlerinin zamanında tamamlanması gerektiğini belirten Bakan Çiftçi, vatandaşlara çağrısını yineledi.

Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum." dedi.

Bakan Çiftçi'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecekBakan Çiftçi'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecek
İçişleri BakanıMustafa ÇiftçiE-DevletEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
Maça damga vuran kare Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı Maça damga vuran kare! Kıyafeti görenin ağzı açık kaldı
1 milyon TL’lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi 1 milyon TL'lik peygamber sorusu: Canan Topçu jokersiz riske girdi
Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın’dan miras açıklaması Yeğenlerini evlat gibi seven Emel Sayın'dan miras açıklaması
ABD’de uçuşlar neden durdu Stephen King’in yanıtı uzaylılar ABD'de uçuşlar neden durdu? Stephen King'in yanıtı uzaylılar
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 Ocak’ta her şey değişecek Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek
Bakan Çiftçi’den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı Belgeler geçersiz hale gelecek Bakan Çiftçi'den 487 bin kişiyi ilgilendiren uyarı! Belgeler geçersiz hale gelecek
Altında hesaplar altüst oldu Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı
Wanda Nara’dan Icardi’nin sevgilisine ağır sözler Ağza alınmayacak ifadeler kullandı Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü 14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü
13:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler Polis harekete geçti
Türkiye-Fransa maçı öncesi korkutan görüntüler! Polis harekete geçti
13:06
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
14 yaşındaki kızın canlı yayını faciayla bitti
13:04
Dirk Kuyt’a servet gibi tazminat İşte ödenen para
Dirk Kuyt'a servet gibi tazminat! İşte ödenen para
12:41
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
Önünden geçtiği dolap saniyeler sonra devrildi! Kadının son anda kurtulduğu anlar kamerada
12:37
Zonguldak’ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu
Zonguldak'ta tahliye edilen 2 katlı bina gürültüyle yerle bir oldu
12:34
ASELSAN’ın Ejderha’sı gücünü gösterdi 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
12:14
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet
Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
11:52
Arjantin’in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei’nin planı tutacak mı
Arjantin'in borcu 532 milyar dolara çıkıyor: Milei'nin planı tutacak mı?
11:49
Karaman FK’nın takım otobüsünde yangın Futbolcular ölümden döndü
Karaman FK'nın takım otobüsünde yangın! Futbolcular ölümden döndü
11:20
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
10:14
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Afşinli halk ozanı Aşık Kamberi, Kahramanmaraş otogarında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 13:37:01. #7.12#
SON DAKİKA: 487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android