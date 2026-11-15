Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri - Son Dakika
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Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri

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Rusya\'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin\'den Zelenski için ölüm emri
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Rus basınında, Putin başkanlığında gerçekleştirildiği öne sürülen gizli toplantıda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve üst düzey askeri yetkililerin hedef alınmasına yönelik gayriresmî yasağın kaldırıldığı öğrenildi. Ukrayna'nın Rus petrol tesislerine düzenlediği saldırıların ardından alınan karar, suikast endişelerini artırırken Kremlin'den henüz resmi açıklama gelmedi.

Rusya- Ukrayna savaşında yeni bir gerilimin fitilini ateşleyebilecek gelişme, Rus basınında yayımlanan haberlerle ortaya çıktı. Moskovskiy Komsomolets (MK) ve Bloknot gibi Rus yayın organlarına dayandırılan iddialara göre, Rusya Güvenlik Konseyi'nin kapalı toplantısında Ukrayna yönetimine yönelik saldırıların kapsamı ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında perşembe günü gerçekleştirildiği belirtilen toplantıya güvenlik ve savunma yetkililerinin yanı sıra dış politika temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.

Toplantıda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmayının üst düzey isimlerini hedef almamaya yönelik gayriresmî kısıtlamanın kaldırılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

ZELENSKİY VE ÜST DÜZEY KOMUTANLAR HEDEFTE

Rus basınındaki göre güvenlik yetkilileri, Ukrayna'nın askeri ve siyasi yönetimine yönelik daha sert bir strateji uygulanmasını talep etti.

Toplantıda, Ukrayna'nın Rus topraklarına düzenlediği insansız hava aracı saldırılarını engellemek için mevcut savunma yöntemlerinin yetersiz kaldığı görüşünün dile getirildiği ortaya çıktı.

Rus güvenlik yetkililerinin, saldırıları gerçekleştiren unsurlarla mücadele etmek yerine bu operasyonların emirlerini veren kişilerin hedef alınmasını önerdiği belirtildi.

Bu kapsamda Zelenskiy'nin yanı sıra Ukrayna Genelkurmayındaki üst düzey komutanların da hedef alınabilecek isimler arasında değerlendirildiği aktarıldı.

RUSYA'NIN STRATEJİK PETROL LİMANINA SALDIRILAR ETKİLİ OLDU

Haberlerin arka planında, Ukrayna'nın Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki stratejik petrol ihracat tesislerine yönelik saldırıları bulunuyor.

Özellikle St. Petersburg yakınlarındaki Leningrad bölgesinde yer alan Ust-Luga Limanı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıların hedefi haline geldi.

Rus basınında, söz konusu tesisin son dönemde defalarca hedef alındığı ve son saldırının onuncu operasyon olduğu ileri sürüldü.

Rus petrolünün uluslararası pazarlara ulaştırılmasında önemli rol oynayan Ust-Luga Limanı, ülkenin enerji ihracatı açısından stratejik konumda bulunuyor.

Saldırıların sürmesi üzerine Rus güvenlik yetkililerinin mevcut savunma stratejisinin değiştirilmesini istediği öne sürüldü.

HAVA SAVUNMASINA MİLYARLARCA RUBLE HARCANDI

Rus basınında yer alan bilgilere göre Leningrad bölgesinde hava savunma sistemleri için yaklaşık 24 milyar ruble harcandı. Bu tutarın yaklaşık 300 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi.

Ancak yapılan harcamalara rağmen Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarının tamamen engellenemediği ifade edildi.

Rus güvenlik yetkililerinin, ülkenin geniş coğrafyasındaki bütün stratejik tesisleri sürekli korumanın mümkün olmadığını savunduğu ileri sürüldü.

Toplantıda, Ukrayna'nın enerji altyapısına ve ulaşım hatlarına düzenlenen misilleme saldırılarının da Kiev yönetiminin Rus tesislerini hedef almasını durduramadığı değerlendirmesinin yapıldığı öne sürüldü.

HİPERSONİK FÜZELER VE SIĞINAKLAR GÜNDEME GELDİ

İddiaların en dikkat çekici bölümünü ise Ukrayna liderliğine karşı kullanılabilecek silah sistemleri oluşturdu.

Rus kaynaklarına göre toplantıda, Ukrayna'nın siyasi ve askeri yöneticilerinin bulunduğu sığınakların ve araç konvoylarının hedef alınması seçeneği değerlendirildi.

Bu kapsamda istihbarat birimleri ile hava kuvvetlerine daha geniş operasyon yetkileri verilmesinin gündeme geldiği ileri sürüldü.

Yer altındaki korunaklı hedeflere yönelik saldırılarda üç ton ağırlığındaki FAB-3000 bombalarının ve İskander balistik füzelerinin kullanılmasının önerildiği iddia edildi.

Ancak bu silahların kullanılmasına ilişkin resmî bir operasyon emri verildiği doğrulanmadı.

GEÇMİŞTE DE SUİKAST İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısını başlatmasının ardından Zelenskiy'nin hedef alındığına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Ukraynalı yetkililer, savaşın ilk dönemlerinde devlet başkanına yönelik suikast girişimlerinin engellendiğini açıklamıştı.

Son haberlerde ise 2023 yılında Putin'in aracılar üzerinden Zelenskiy'nin hedef alınmayacağına dair güvence verdiği ve bunun ardından gayriresmî bir kısıtlama uygulandığı ileri sürüldü.

Ancak böyle bir anlaşmanın varlığı da bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

ABD İLE TEMASLARIN ARDINDAN GELEN İDDİA

Rusya Güvenlik Konseyi'nde gerçekleştirildiği öne sürülen toplantının zamanlaması da dikkat çekti.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Putin, söz konusu toplantı öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen diplomatik temasların ardından yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü görüşmelerde savaşın sona erdirilmesine yönelik temel konularda ilerleme sağlanamadığı, ancak geniş kapsamlı bir esir takası konusunda prensipte uzlaşıya varıldığı bildirildi. Rusya'nın müzakere heyetinde bulunan bazı isimlerin de daha sonra Güvenlik Konseyi toplantısına katıldığı öne sürüldü.

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Okurların en beğendiği yorum

“Zelensiki şakanın sonuna geldi demekki”

Tüm yorumlar (2)
Volodimir ZelenskiyVladimir PutinKremlinUkraynaRusyaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Oooo Oooo:
    Zelensiki şakanın sonuna geldi demekki 4 0 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    zelenskinin yerine ,daha becerikli ve zekinin geleceği kesin :) 2 1 Yanıtla
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