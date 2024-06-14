Son Dakika Ekonomi Haberleri

- 13:21 Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yıl sonu beklenti anketini yorumladı ve yıl sonu enflasyon beklentisinin gerilediğini belirtti. Şimşek, yıllık enflasyon beklentisinin yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklentinin ise yüzde 20,3'e gerilediğini ifade etti. Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini ve bu durumun dezenflasyon sürecini hızlandıracağını belirtti.3
- 11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Günden güne artan ekonomik krizler dev şirketleri de derinden etkiliyor. İflasın eşiğine gelen ve konkordato ilan eden şirketler günden güne artarken iki tekstil şirketi daha iflas bildiriminde bulundu.7
- 10:57 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,91 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,24 artış gösterdi. Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde azalış yaşanırken, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde artış görüldü. Bitkisel ürünlerde azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yükseliş kaydedildi.