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Son Dakika Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Ekonomi Haberleri kategorimizde, finansal dünyadan en güncel bilgileri sizlere sunuyoruz. İş dünyası, piyasalar, yatırımlar ve ekonomi politikalarındaki kritik gelişmeleri kısa ve öz haberlerle takip ederek finansal geleceğinize şekil verin.

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SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 14:10:27. #1.11#
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