Amerika, Micron için dev bir teşvik paketi hazırlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Amerika, Micron için dev bir teşvik paketi hazırlıyor

Amerika, Micron için dev bir teşvik paketi hazırlıyor

Amerika hükümeti, dev çip üreticisi Micron için 6,14 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlıyor. Micron, New York ve Idaho eyaletlerinde kapsamlı üretim tesisleri kurarak toplamda 125 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Bu projelerin hayata geçmesiyle 20 bin Amerikan vatandaşına istihdam sağlanması bekleniyor. CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında verilen teşviklerin önümüzdeki dönemde daha da büyümesi tahmin ediliyor.

26.04.2024 19:09
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Gelen son bilgilere göre, Amerika hükümeti dev çip üreticisi Micron için bir teşvik paketi daha hazırlıyor. Biden yönetimi tarafından yürürlüğe konulan CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında birçok çip firması için hibeler dağıtan ABD, bu sefer de Micron ile büyük bir iş birliğine gidecek. New York ve Idaho eyaletlerinde kapsamlı üretim tesisleri kurmaya hazırlanan firma, bunun karşılığında tam 6,14 milyar dolar yardım alacak. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Amerika, çip üreticisi Micron için teşvik paketi hazırlıyor

Ülkede toplam 3 farklı fabrika kuracağı belirtilen Micron, burada 2030 yılına kadar toplam 125 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor. Bu da demek oluyor ki; şirketin alacağı teşvik paketlerinin devamı önümüzdeki dönemde de gelebilir.

Bu projeler resmi olarak hayata geçtiği takdirde toplamda 20 bin Amerikan vatandaşına direkt olarak istihdam sağlanacağı konuşuluyor. Ancak inşa sürecini ve üretim tesislerinin etrafında oluşacak dinamizmi hesaba kattığımızda, bu sayının 50 bini geçeceği tahmin ediliyor.

Amerika, Micron için dev bir teşvik paketi hazırlıyor

CHIPS ve Bilim Yasası yürürlüğe girdikten sonra; INTEL, Samsung ve TSMC gibi ünlü çip üreticileri büyük teşvikler aldı. İlk etapta toplam 50 milyar doları aşması beklenen teşvik paketinin, önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceği tahmin ediliyor. Özellikle Çin'in bu alandaki ilerlemesini büyük bir tehdit olarak gören Amerika, bu konuda her şeyi yapmaya hazır. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Micron firması yeni nesil çipleri ile iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz çip sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

New York, Hükümet, Idaho, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Amerika, Micron için dev bir teşvik paketi hazırlıyor - Son Dakika

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