Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi - Son Dakika
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Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi

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Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi
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Tayland’da ev sahibi olabilmek için yıllarca para biriktiren genç kadın, kasasını açtığında büyük bir yıkım yaşadı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin TL değerindeki birikimini güvenli olduğunu düşünerek kasada saklayan kadın, banknotların termitler tarafından kemirildiğini gördü. Yılların emeğinin böcekler yüzünden zarar görmesiyle neye uğradığını şaşıran kadın, şimdi birikiminin ne kadarını kurtarabileceğini öğrenmeye çalışıyor.

Tayland’da ev sahibi olabilmek için yıllarca para biriktiren bir kadın, kasasını açtığında karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin TL değerindeki birikiminin önemli bir bölümünün böcekler tarafından kemirildiğini gören kadın, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hırsızlara karşı korumak için kasada tuttuğu paranın zarar görmesi, genç kadının hayallerini de tehlikeye attı.

EV TAKSİTLERİ İÇİN BİRİKTİRDİĞİ PARA ZARAR GÖRDÜ

Tayland’da Nanny Irin isimli kadın, evinin taksitlerini ödemek amacıyla biriktirdiği nakit parayı evindeki kasada muhafaza ediyordu. Birikiminin güvende olduğunu düşünen kadın, kasayı yeniden açtığında banknotların büyük bölümünün parçalandığını ve aralarında çok sayıda böcek bulunduğunu fark etti.

Yaklaşık 1 milyon baht, yani haberin yayımlandığı dönemde yaklaşık 1 milyon 400 bin TL değerindeki paranın önemli bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi

KASAYI BİR AYDAN KISA SÜRE ÖNCE AÇMIŞTI

Kadın, kasayı son kez açmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmediğini belirtti. Böceklerin kasaya ne zaman girdiğini anlayamadığını ifade eden Irin, para destelerinin durumunu görünce yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaşadıklarını anlatan kadın, parasını kasada tutmanın onu her türlü tehlikeden koruyacağını düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Parayı kasada tutmanın onu güvende tuttuğunu sanıyoruz. Hırsızlardan koruduğu kesin ama termitlerden değil.”

BANKA PARANIN TAMAMINI KARŞILAYAMAYABİLİR

Birikiminin zarar gördüğünü fark eden kadın, bankayla iletişime geçti. Hasar gören banknotların bir bölümünün değiştirilebileceği bildirilirken, tamamen parçalanan veya kullanılamayacak durumdaki paraların tamamının karşılanamayabileceği belirtildi.

Bu nedenle Irin’in yıllar boyunca biriktirdiği paranın ne kadarını geri alabileceği belirsizliğini koruyor.

PARALARI KEMİREN BÖCEKLER TERMİT ÇIKTI

Olayda banknotlara zarar veren böceklerin, halk arasında “beyaz karınca” olarak da bilinen termitler olduğu bildirildi. Termitler, selüloz içeren maddelerle beslenen ve özellikle ahşap yapılarda ciddi hasara yol açabilen böcekler arasında yer alıyor. Kağıt da selüloz içerdiği için banknotlar bu böceklerin zarar verebildiği materyaller arasında bulunuyor.

TaylandKarıncaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • vedat cici vedat cici:
    para belli banka değiştirir 0 0 Yanıtla
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