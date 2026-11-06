Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş

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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, Kaya'nın Tera Grubu yöneticileriyle temas halinde olduğu, OZATD hisselerini tasfiye kararından bir gün önce sattığı ve 2 günlük takas süresi yerine parasını aynı gün aldığı belirtildi. Savcılık, Kaya'nın tasfiye kararını önceden bildiğini değerlendirirken eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ikinci defa şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi. Fondan 2,1 milyar TL kazanç sağladıkları belirtilen Kaya çiftinin, gazetecilerin "163 milyon TL'lik ana parayı nasıl temin ettiniz?" sorusuna cevap vermemesi dikkat çekti. Kaya çifti savcının odasına kadar el ele gitti. Sorgusu 2 saat 15 dakika süren Fatma Betül Sayan Kaya, "Suç örgütüne üye olma" ve "SPK Kanunu'na muhalefet"ten tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İlyas Kaya ile Gönül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI

Hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINA ULAŞILDI

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Özata Denizcilik San. ve Tic. AŞ hissesiyle ilgili işlem verileri ve bulgulara yer verildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından düzenlenen raporda, Fatma Betül Sayan Kaya'nın kamuya açıklanmamış, sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikte bilgilere sahip olduğu belirtildi. Bu kapsamda savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan yazıda, Tera Grubunun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım yaptığı ifade edildi.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş

TERA YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELERİ DOSYADA

Sevk yazısında Kaya'nın ifadesine de yer verildi. Buna göre Kaya, Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel'le geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğunu, hisse yatırımı sürecinde de görüşmelerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Kaya'nın ayrıca Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le de görüştüğünü ifade ettiği kaydedildi. Yazıda, Kaya'nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığının da işlem kayıtları ve beyanlarla doğrulandığı belirtildi.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş

HİSSELERİNİ TASFİYEDEN BİR GÜN ÖNCE SATTI

Sevk yazısında, OZATD hissesindeki fiyat yükselişinin 2026 yılının nisan ayında başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül'den bir gün öncesine, 16 Eylül'e kadar sürdüğü aktarıldı. Kaya'nın OZATD hisselerini Nisan 2026'da aldığı ve 16 Eylül'de sattığı belirtilen yazıda, satışın borsada gerçekleşmediği, hisselerin Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devredildiği kaydedildi. Hisse satış bedelinin de aynı gün Kaya'nın hesabına yatırıldığı ifade edildi.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş

T+2 YERİNE T+0 İŞLEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Savcılığın sevk yazısında, OZATD hissesinin normal şartlarda T+2 pozisyonunda olduğu, yani satıştan elde edilen tutarın iki iş günlük takas sürecinin ardından hesaba geçtiği hatırlatıldı. Ancak Kaya'ya ait hisselerin T+0 pozisyonunda, virman yoluyla devredildiği ve satış bedelinin aynı gün hesaba yatırıldığı belirtildi.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş

TASFİYE KARARINI BİLİYORMUŞ!

Savcılık, hisselerin tasfiye kararından bir gün önce devredilmesine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Burada yapılan satış işleminin 16 Eylül tarihi olduğu, yani tasfiyeden 1 gün önce bu işlemin gerçekleştiği, belirtildiği üzere şüphelinin Tera Grubu yöneticileriyle diyalog halinde oluşu, ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında şüphelinin hissenin fiyat hareket aralığını bildiği ve yine tasfiye kararının verileceğini de bilerek işlemler yaptığı görülmektedir".

TUTUKLAMA TALEBİNİN GEREKÇESİ

Sevk yazısında, Kaya hakkında kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunduğu, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ifade edildi.

Savcılık, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğunu belirterek Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasını talep etti.

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Okurların en beğendiği yorum

“Darısı dezenfektancı Ruhsar teyzeyle jeliboncu Melih amcanın başına. Tabiki bu dediğim bu ülkede kesinlikle yaşanmaz, bu kadını da olay soğuyunca salıverip…”

Tüm yorumlar (23)
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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (23)

  • aykut.mcse aykut.mcse:
    Darısı dezenfektancı Ruhsar teyzeyle jeliboncu Melih amcanın başına. Tabiki bu dediğim bu ülkede kesinlikle yaşanmaz, bu kadını da olay soğuyunca salıverip parasını da yasal faiziyle bizden söke söke alıp eline sayarlar. 22 12
    Zafer musaboğlu Zafer musaboğlu:
    16 yaşında kızı taciz eden başkan masumdur Birini hamile bîrakan genel başkanıda suçsuzdur Deryayı köşe sıkıştıran cumhurbaşkanı adayına yanlız değilsin dersin ama dimi... 11 5
    Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    aykut.mcse: Kim suç işlediyse hesabını verecek kim bu milletin üç kuruşuna gözünü dikerse hesabını verecek şimdi sıra özgür özelde sarıgülde ve onların muhteşem beslisinde hesap vakti geldi. 8 4
    FATİH ARSLAN FATİH ARSLAN:
    Batuhan mumcu ve eşi nerede bunlar. Asıl işin kilit isimleri ama ne hikmetse hic tik yok 2 0
  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    ne oldum demeyecen bu dünyada ne olacam diyeceksin 15 0 Yanıtla
  • Osman Koca Osman Koca:
    parti içinde birini yemeleri lazımdı...bu oylara etki edermi sanmıyorum 7 4 Yanıtla
  • Heisenberg Heisenberg:
    bilmese 2 gün önce satış vermesi mümkünmü. bu kadının öğrenciyken devlettten aldığı bursu araştırın ona daha çok şaşıracaksınız. 100.000 dolar 8 2
    Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Osman Koca:Bu olayın başından beri Ak partide kimse yargılanmıyor kimse ceza almıyor diyordunuz şimdide böyle diyorsunuz şaşırmadım çünkü damsözlük böyle birşey ama özgür özel ve ekibine sıra geldi herkes yaptığının hesabını verecek. 5 5
  • osman şahin osman şahin:
    Yem olarak kullanıldı geri kalanlar nerede liste açıklandımı yok göstermelik bir tutuklama 8 2 Yanıtla
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