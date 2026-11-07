18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik - Son Dakika
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18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik

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18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
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18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
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İstanbul Bakırköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yayaya hafif ticari araç çarptı. Metrelerce savrulan yayalardan 18 yaşındaki Ayşe Vatansever kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer 3 kişinin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Genç kızın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde meydana gelen trafik kazası, 18 yaşındaki Ayşe Vatansever'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşanan kazada, seyir halindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

4 YAYA METRELERCE SAVRULDU

Edinilen bilgilere göre, 26 AIF 431 plakalı hafif ticari aracın çarptığı 4 kişi, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik

18 YAŞINDAKİ AYŞE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Vatansever, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ayşe Vatansever'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Genç kızın, Zeytinburnu'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik
Bakırköy'de yayalara çarpan araç 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardıBakırköy'de yayalara çarpan araç 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı
Kaynak: DHA
Adli Tıp KurumuZeytinburnuİstanbulAdli Tıp3. SayfaGüncelSon Dakika

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