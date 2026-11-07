Taraftarı illallah ettiren sorun! Dursun Özbek düğmeye bastı - Son Dakika
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Taraftarı illallah ettiren sorun! Dursun Özbek düğmeye bastı

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Taraftarı illallah ettiren sorun! Dursun Özbek düğmeye bastı
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Galatasaray'da uzun süredir eleştirilerin odağında olan RAMS Park'ın zemini için harekete geçildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetiminin, stadyuma yeniden hibrit çim uygulanması konusunda bir İngiliz firmasıyla anlaşmaya vardığı belirtildi. Çalışmaların milli takım arasında yoğunlaştırılması planlanıyor.

Galatasaray'da RAMS Park'ın zeminine yönelik tartışmaların ardından yönetimden yeni bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların iç saha maçlarını oynadığı stadyumun zemini, son dönemde futbolcuların yaşadığı kaymalar ve sakatlık endişeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Victor Osimhen'in sakatlığının ardından yeniden gündeme gelen zemin sorununun çözümü için Başkan Dursun Özbek ve yönetimi çalışma başlattı.

İNGİLİZ FİRMAYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Milliyet'in haberine göre Galatasaray yönetimi, RAMS Park'ın zeminine ikinci kez hibrit çim uygulaması yapılması için bir İngiliz firmasıyla anlaşmaya vardı. Mevcut zemindeki sorunları gidermek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, yeni uygulamayla saha koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Böylece uzun süredir eleştirilen zemin için yeni bir düzenleme yapılacak.

Taraftarı illallah ettiren sorun! Dursun Özbek düğmeye bastı

MİLLİ ARADA TÜM MESAİ ZEMİNE HARCANACAK

Galatasaray'da zemin çalışmalarının milli takım maçları nedeniyle lige verilecek arada yoğunlaştırılması planlanıyor. Yönetimin bu süreçte RAMS Park'ın zeminini iyileştirmeye öncelik vereceği ve ilerleyen dönemde benzer sorunların en aza indirilmesini amaçladığı belirtildi.

Taraftarı illallah ettiren sorun! Dursun Özbek düğmeye bastı

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI SONRASI TEPKİLER ARTTI

Sarı-kırmızılı taraftarların zemin konusundaki eleştirileri, Victor Osimhen'in sakatlığının ardından daha da arttı. Stuttgart karşılaşmasında ayağı kayarak yere düşen Nijeryalı yıldızın görüntüleri yeniden hatırlanırken bazı taraftarlar, sakatlıkta zeminin de etkili olabileceğini savundu. Ancak Osimhen'in sakatlığının doğrudan RAMS Park'ın zemininden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.

Taraftarı illallah ettiren sorun! Dursun Özbek düğmeye bastı

YÖNETİM SORUNU EN AZA İNDİRMEK İSTİYOR

Dursun Özbek yönetiminin İngiliz firmayla vardığı anlaşma doğrultusunda yapılacak hibrit çim uygulamasıyla RAMS Park'taki saha koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Milli arada yürütülecek çalışmaların ardından zeminde yaşanan problemlerin azaltılması hedefleniyor.

Çocuk İzleme MerkeziRams Park StadyumuDursun ÖzbekMilli TakımGalatasaraySporSon Dakika

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